"Polizeiruf 110" heute: Starker Solo-Auftritt für Vincent Ross

Im "Polizeiruf 110" heute (05.02.2023) aus Brandenburg ermittelt Vincent Ross nach dem Tod eines polnischen Kleinunternehmers erst mal allein. Lohnt sich "Der Gott des Bankrotts"?

05.02.2023 | Stand: 13:50 Uhr

"Der Gott des Bankrotts" heißt der "Polizeiruf 110" heute aus Brandenburg. Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 05.02.2023) im Ersten.



Sein Kollege Adam Raczek hat frustriert hingeschmissen. Nun hat Vincent Ross seinen ersten Fall an der deutsch-polnischen Grenze, den er allein aufklären muss. Hilfe kommt von einem schrulligen Revierpolizisten.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum "Polizeiruf 110": Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute Sonntag im Schnellcheck

Antoni Mazur wird tot in einer Kiesgrube aufgefunden, rund 500 Meter entfernt vom Jakobsweg, der direkt durch Brandenburg führt. Der Tote, ein polnischer Staatsbürger, war anscheinend mit vielen anderen Pilgern unterwegs. Der erste am Fundort der Leiche ist ein Polizist aus dem nahegelegenen Revier in Lebus, Karl Rogov (Frank Leo Schröder), der sofort die Befragung der Pilger übernimmt.

Für Kriminalhauptkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk) kommt diese Unterstützung sehr gelegen. Es stellt sich heraus, dass Mazur massive finanzielle Probleme hatte und ihm ein Insolvenzverfahren bevorstand. Seine Frau Lina und sein Vater Klaudiusz berichten von dem enormen Druck, den Insolvenzverwalter Udo Schick (Bernhard Schir) und sein Schuldenberater Jonathan Hüter (Godehard Giese) auf ihn ausgeübt haben sollen. Als herauskommt, dass der Insolvenzverwalter seine Tochter Maria Schick auf dem Pilgerweg, kurz vor dem Tod von Antoni Mazur, abgefangen hat, gerät er unter Tatverdacht.

Polizeiruf-Kritik: Lohnt es sich, bei "Der Gott des Bankrotts" einzuschalten?

Nachdem in der Folge "Abgrund" der verhaltensauffällige Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) den Dienst quittiert, schickt der RBB den geschminkten, stets korrekt gendernden Schöngeistpolizist Vincent Ross erst mal ohne Dauerpartner zum Ermitteln. Und der lässt die handelsüblichen Alpha-Männchen unter den Fernseh-Ermittlern ziemlich gestrig aussehen. Ross ist helle, zugewandt und einfühlsam. Glänzen kann auch die Geschichte, die sich zwar um das spröde Thema Insolvenzen dreht, aber so gar nicht spröde umgesetzt ist, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110"

Vincent Ross: André Kaczmarczyk

Karl Rogov: Frank Leo Schröder

Wiktor Krol: Klaudiusz Kaufmann

Marian Kaminski: Tomek Novicki

Udo Schick: Bernhard Schir

Jonathan Hüter: Godehard Giese

Caroline Mai: Maj-Britt Klenke

Maria Schick: Anna-Maria Bednarzik

Juliane Mai: Imke Büchel

Lina Mazur: Katrin Heller

Antoni Mazur: Frank Jendrzytza

Yegor Melnik: Sebastian Anton

Polizeiruf: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Polizeiruf-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Polizeiruf Kommissare: Vincent Ross ermittelt im "Polizeiruf 110" in Brandenburg

Von 2015 bis 2022 ermittelte Lucas Gregorowicz als Adam Raczek im deutsch-polnischen Grenzgebiet, zunächst an der Seite von Maria Simon alias Olga Lenski. In "Monstermutter" schlüpft Simon Anfang 2021 nach zehn Jahren und 18 Fällen letztmalig in die Rolle der Kriminalhauptkommissarin. Raczek bekam mit Vincent Ross (André Kaczmarczyk) einen neuen Kollegen zur Seite gestellt. Nach drei gemeinsamen Fällen war Ende 2022 aber bereits wieder Schluss für das ungleiche Duo. Lucas Gregorowicz verließ den "Polizeiruf 110" und André Kaczmarczyk ermittelt erst mal allein weiter.

Dessen Figur Vincent Ross kommt als Kriminalkommissaranwärter frisch von der Polizeischule und bringt seine ganz eigenen Weltansichten und Arbeitsmethoden mit. Ross ist queer und trägt auch mal Rock. Mit seinem Feingefühl, seiner Ausgeglichenheit und Ruhe ist er in den ersten Folgen das direkte Gegenstück zum impulsiven Raczek.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Polizeiruf-Fällen aus Brandenburg

