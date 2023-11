"Polizeiruf 110"-Kritik zu "Cottbus Kopflos" aus Brandenburg: "Wirrer Krimi"

Die "Polizeiruf 110"-Kritik zu "Cottbus Kopflos" aus Brandenburg: Mittelmäßiger Krimi, aber spannende neue Besetzung, die Lust auf mehr macht. Die Pressestimmen.

12.11.2023 | Stand: 17:19 Uhr

Der "Polizeiruf 110" heute (12.11.2023) aus Brandenburgführt Kommissar Vincent Ross ( André Kaczmarczyk ) ins Karnevalsbrauchtum von Cottbus . Mitten im Narren-Getöse ist nach einem Brand die Leiche eines polnischen Motivwagen-Bauers entdeckt worden. Bei seinen Ermitlungen trifft der Ermittler nicht nur auf ominösen Machenschaften, sondern auch auf neue Kollegen: Alexandra Luschke ( Gisa Flake ) und Karl Rogov ( Frank Leo Schröder ). Im Zusammenspiel sind die drei Polizisten so etwas wie der Gegenentwurf zum typischen Krimi-Duo aus Haudrauf und Distanztyp und das herausragende Element in " Cottbus Kopflos". Die Story selber fällt leider etwas ab - zu wirr, zu seicht, so das überwiegende Fazit in den Pressestimmen . Die " Polizeiruf 110 "-Kritik.

Kritik zum "Polizeiruf 110" aus Brandenburg: Verwirrende Geschichte

Ein tolles Ensemble mit vielen bekannten Gesichtern sowie die perfekte Balance zwischen Spaß und Spannung machen den Ausflug nach Cottbus zu einem unterhaltsamen Vergnügen, von dem man sich sofort eine Fortsetzung wünscht. kino.de

Die Episode von den Drehbuchautoren Axel Hildebrand und Mike Bäuml und Regisseur Christoph Schnee ist spannend besetzt; sie leidet aber darunter, dass verwirrend viele Figuren mit zu vielen Gesprächen eine verwirrende Geschichte eher erzählen als fühlbar machen. Süddeutsche Zeitung

" Cottbus Kopflos" ist eine klassische Whodunit-Geschichte ohne grosse Sprünge. Sie fesselt nicht, schafft es aber, die unterschiedlichen Stränge aus geschäftlichen Abhängigkeiten und familiären Verletzungen geschickt zu verknüpfen und die Suche nach dem Mörder nicht ins Banale abrutschen zu lassen. Neue Zürcher Zeitung

Lesen Sie auch

Krimi am Sonntag "Polizeiruf 110" aus Brandenburg: "Cottbus Kopflos" im Schnellcheck

In " Cottbus Kopflos" wird leider viel zu viel gequasselt, geguckt, geschmunzelt. (...) Spannungstechnisch eher Aschermittwoch als Rosenmontag. ntv

Polizeiruf-Kritik zu "Cottbus Kopflos": Lost in Transformation