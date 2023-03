"Polizeiruf 110"-Kritik zu "Ronny" aus Magdeburg: "Ergreifendes Trauerspiel"

Die "Polizeiruf 110"-Kritik zu "Ronny" aus Magdeburg: Außergewöhnlich starkes, großartig gespieltes, aber bedrückendes Drama um einen vermissten Zehnjährigen. Die Pressestimmen.

19.03.2023 | Stand: 18:58 Uhr

Im "Polizeiruf 110" heute aus Magdeburgwird die Suche nach einem vermissten Kind für Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) zur Nervensache. Die ersten Verdächtigen sind mit Mutter und Freund schnell gefunden. Doch dann gerät der Heimbetreuer Matthias Precht (Thomas Schubert) ins Visier. Ist der junge Mann, der mit Heimkindern gern mit dem Boot raus auf die Elbe zum Angeln fährt, ein Pädophiler?

"Ronny" ist ein Kriminalfall, der tief in die Beteiligten eindringt, sie fordert und teils an ihre Grenzen bringt. Alles wirkt authentisch, der Zuschauer taucht dank sehr guter schauspielerischer Leistungen in zerrüttete Familien und scheinbar heile Welten ab. Fazit in den Pressestimmen: Barbara Ott (Regie) und Jan Braren (Drehbuch) ist mit "Ronny" ein außergewöhnlich starker, wenn auch bedrückender Sonntagabendkrimi gelungen. Die Tatort-Kritik.

"Polizeiruf 110" heute in der Kritik: "Großartig gespielt"

Die Natur frisst ihre Kinder – Krimi mit konsequenter Kälteschauer-Optik. Der Spiegel

Ein intensives Drama, großartig gespielt, dazu sehr atmosphärisch in Szene gesetzt. ntv

Der Polizeiruf "Ronny" als Philosophie über Menschen, die sich gegenseitig schrecklich alleinlassen können. Süddeutsche Zeitung

Drehbuchautor Jan Braren und Regisseurin Barbara Ott ist ein außergewöhnlicher und sehenswerter Krimi gelungen, bei dem die Nöte und Ängste alleinerziehender Mütter im Mittelpunkt stehen. Rheinische Post

"Polizeiruf 110"-Kritik zu "Ronny": "Beklemmendes Drama"

Sadismus und Gefühlskälte eindringlich aufbereitet. TV Spielfilm

Das "Polizeiruf 110"-Drama "Ronny" handelt vordergründig von einer rätselhaften Tat. Doch eigentlich geht es um die Schutzlosigkeit der Schwächsten. Es ist ein ergreifendes Trauerspiel. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Ein guter "Polizeiruf". Schon länger nicht hat man einen so ausgewogen erzählten Fernsehkrimi gesehen. Neue Zürcher Zeitung

Starker "Polizeiruf 110" überzeugt als beklemmendes Drama mit wahrhaftigen Figuren. kino.de

