Tatort-Kritik zu "Aus dem Dunkel" aus Mainz: "Starke Abschiedsfolge"

Die Tatort-Kritik zu "Aus dem Dunkel" aus Mainz: Heike Makatsch bekommt als Ermittlerin Ellen Berlinger einen ordentlichen letzten Auftritt. Die Pressestimmen.

08.10.2023 | Stand: 20:23 Uhr

Der Tatort heute (08.10.2023) aus Mainz beginnt beklemmend. Und er bleibt es bis zum Ende. Mit "Aus dem Dunkel" von Regisseur Jochen Alexander Freydank und Autor Jürgen Werner , der sich um einen Stalker dreht, der Frauen in den Suizid treiben will, verabschiedet sich der Tatort nach nur fünf Ausgaben aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Das geschieht mit vielen düsteren Szenen und einem auch für Ellen Berlinger ( Heike Makatsch )persönlich nicht einfachen Fall - ihrem letzten am Sonntagabend. Der SWR konzentriere sich künftig auf seine drei anderen Tatort-Reihen in Ludwigshafen , Stuttgart und im Schwarzwald mit weiter jeweils zwei neuen Fällen pro Jahr. Für Heike Makatsch ist es in den Pressestimmen ein würdevoller Abschied. Die Tatort-Kritik.

Tatort-Kritik zu "Aus dem Dunkel": "Würdevolle Abschiedsvorstellung"

Am heutigen Sonntag läuft der letzte Tatort aus Mainz mit Heike Makatsch . Das ist schade, hat sich aber abgezeichnet. So richtig in Form waren die Fälle nie. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Starke Abschiedsfolge stellt sich selbst ein Bein. kino.de

Im letzten Tatort von Heike Makatsch geht es um einen irren Stalker . Kommissarin Berlinger geht, wie sie gekommen ist. Ohne großen Knall. Ein wenig länger hätte sie aber schon bleiben dürfen. Süddeutsche Zeitung

Doppelte Böden, starke Wendungen, gebrochene Charaktere: Mit dem raffinierten Stalker-Thriller wird Heike Makatsch allem Chaos zum Trotz eine würdevolle Abschiedsvorstellung bereitet. Der Spiegel

Kritik zum Mainz-Tatort: Stimmiger Abschied von Heike Makatsch

Nach nur fünf Tatort-Einsätzen ist Schluss: Heike Makatsch verabschiedet sich mit einem bewegenden Fall über einen hartnäckigen Stalker aus der Tatort-Reihe. Stern

Makatschs couragierter, psychologisch stimmiger Abschied. TV Spielfilm

Ellen Berlinger wird nach diesem Film einfach verschwunden sein und mit ihr der profillos gebliebene " Tatort " Mainz . Der Sender begründet dieses konzeptlose Holterdiepolter mit unvermittelten Sparauflagen. Soll man das glauben angesichts der Kreativitätsflaute, die da herrschte? Neue Zürcher Zeitung

"Aus dem Dunkel" ist nicht nur Heike Makatschs letzter Fall als Tatort-Kommissarin, sondern auch mit Abstand ihr bester. ntv