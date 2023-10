Tatort-Kritik zu "Murot und das Paradies" aus Wiesbaden: "Bizarr, bizarr"

Die Tatort-Kritik zu "Murot und das Paradies" aus Wiesbaden: Ein besonders abgedrehter Film mit Ulrich Tukur - der viel Beifall bekommt. Die Pressestimmen.

22.10.2023 | Stand: 18:27 Uhr

Der Regisseur und Drehbuchautor Florian Gallenberger wollte mit " Murot und das Paradies" nach eigenen Angaben einen Tatort machen, wie es ihn zuvor noch nicht gegeben hat und dabei auch keinen typischen Krimi erzählen. Tatsächlich ist der Tatort heute (22.10.2023) zwischen zwei geheimnisvollen Todesfällen und skurriler Sinnsuche ungewöhnlich und ein wenig gewöhnungsbedürftig. Wer sich darauf einlässt, wird belohnt - so zumindest der Tenor in den Pressestimmen . Die Tatort-Kritik zu " Murot und das Paradies".

Kritik zum Murot-Tatort heute: "Faszinierender Trip"

Ulrich Tukur sucht im Dauerflimmern des Fernsehens den Sinn des Lebens. Der Tatort als philosophische Exkursion mit Kubrick und Cronenberg im Handgepäck. Sensationell. Spiegel

" Murot und das Paradies" ist faszinierender Trip und packender Thriller in einem. Allerdings kommt es - wie eigentlich immer bei Murot-" Tatorten " - ganz auf die Bereitschaft der Zuschauer an, sich auf den Fall einzulassen. ntv

Ein Erlebnis! Berliner Zeitung

Im " Tatort : Murot und das Paradies" begibt sich Ulrich Tukur als LKA-Ermittler auf Glücksreise. Sie kann tödlich enden, muss er erkennen, nachdem er sich in fremde Welten geträumt hat. Das setzt der Film phantastisch um. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Ein düsterer Tatort voller unerwarteter Wendungen. Hessischer Rundfunk

Murot hat in seiner Tatort-Karriere allerhand Irres und Tiefgründiges erlebt – aber das großartige Spektakel am Sonntag setzt dem Ganzen die Krone auf. Der Standard

Für Fans klassischer Krimis ist dieser Tatort nichts. Spätestens beim Weltraumausflug werden sie die Segel streichen. Wer allerdings schon damit gerechnet hat, dass es skurril wird, wird nicht enttäuscht. TV Digital

Tatort-Kritik zu "Murot und das Paradies": Note 6 als Krimi

„ Murot und das Paradies“ ist ein Tatort aus der so beliebten wie strittigen Rubrik experimentell, und man kann Florian Gallenberger (Buch und Regie) nicht vorwerfen, er zöge es nicht durch. Frankfurter Rundschau

Das ist Fantasy-Vergnügen mit Top-Schauspielern ( Eva Mattes , 68, als arrogante Gerichtsmedizinerin, Martin Wuttke , 61, als Pyscho-Doc). (...) Glatte 6 als Tatort . Bild

Ein wie üblich verspulter Tatort mit Ulrich Tukur als Felix Murot , der wirre Träume durchlebt. Stern

Aus den tolldreisten Fantasien eines Mannes in der Midlife Crisis hätte ein Feuerwerk entstehen können, doch leider füllen die kurzweiligen Ausflüge in Murots Unterbewusstsein nur einen kleinen Teil des Krimis aus, der sich ansonsten in ermüdenden Monologen verliert und so lange in Zeitlupe um seine Hauptfigur kreist, bis einem die Augen zufallen. kino.de

Bizarr, bizarr, dieser fremdbestimmte Trip ins Glück. TV Spielfilm