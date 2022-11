"Prince Charming" 2022: Sendetermine und alle Infos

"Prince Charming" ist auch 2022 mit einer neuen Staffel im TV zu sehen. Wir verraten Ihnen die Details zu Staffel 4.

10.11.2022 | Stand: 07:14 Uhr

"Prince Charming" ist 2022 mit Staffel 4 auf die TV-Bildschirme Deutschlands zurückgekehrt. Das Gay-Dating-Format - es wurde bereits mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet - ist also auch dieses Jahr wieder Teil des TV-Programms.

Das Konzept ist denkbar einfach: In der Dating-Show begibt sich ein homosexueller Single-Mann, der sogenannte "Prince", auf die Suche nach der großen Liebe. Bei romantischen Einzeldates oder bei actionreichen Gruppendates lernt dieser die unterschiedlichen Single-Männer besser kennen und muss am Ende jeder Woche schließlich eine Entscheidung darüber treffen, wer die Show verlassen muss.

Alles Wissenswerte zu den Sendeterminen und der Sendezeit von "Prince Charming" 2022 haben wir hier in unserem Artikel für Sie zusammengefasst. Außerdem geben wir Ihnen einen Überblick über die Princes und Sieger der vergangenen drei Staffeln.

Weitere Infos finden Sie auf dem offiziellen „Prince Charming“-Instagramaccount: @charmings.official.

Start: Seit wann wird Staffel 4 von "Prince Charming" 2022 bei RTL+ ausgestrahlt?

Lesen Sie auch

RTL+ "Prince Charming" 2022, Staffel 4: Fabian Fuchs im Porträt

Es war schon länger klar, dass es 2022 wieder neue Folgen von "Prince Charming" geben würde, denn der Sender Vox hatte noch während der Ausstrahlung von Staffel 3 eine weitere in Auftrag gegeben. Die neue Staffel gibt es allerdings nur im konzerneigenen Streaming-Dienst RTL+ zu sehen.

"Prince Charming" 2022 läuft seit Donnerstag, 29. September 2022, bei RTL+. Bereits eine Woche vorher, am 22. September 2022, lief dort ein Sneak Preview mit den ersten Minuten der Show. Die Staffeln 1 bis 3 von „Prince Charming“ finden Sie ebenfalls bei RTL+.

Sendetermine und Sendezeit von "Prince Charming" 2022

Es gibt neun Folgen. Unter der Annahme, dass das bisherige Sendeschema beibehalten wird, sind dies die Sendetermine:

Folge 1: 29. September 2022

Folge 2: 06. Oktober 2022

Folge 3: 13. Oktober 2022

Folge 4: 20. Oktober 2022

Folge 5: 27. Oktober 2022

Folge 6: 03. November 2022

Folge 7: 10. November 2022

Folge 8: 17. November 2022

Folge 9: 24. November 2022

Wie schon erwähnt: Die ersten drei Staffeln der Gay-Datingshow stehen bei RTL+ jederzeit zum Abruf bereit.

Fabian Fuchs ist der neue "Prince Charming"

In Staffel 4 kämpfen die Kandidaten um das Herz des 33-jährigen Fabian Fuchs. Über 30 Länder hat der Berliner schon bereist. Die nächste Reise tritt er mit 21 Männern auf der Insel Rhodos in Griechenland an. Werden sich bei Fabian Gefühle für einen Kandidaten unter der Sonne Griechenlands entwickeln? Welcher Kandidat wird sich am Ende von "Prince Charming" 2022 gegen die Konkurrenz durchsetzen und die letzte Krawatten des Prinzen erhalten?

"Prince Charming" 2022: Die neuen Kandidaten

21 schwule Männer mit den unterschiedlichsten Lebensläufen, Motiven und Charakteren wollen versuchen, das Herz von Fabian Fuchs zu erobern. Alle Teilnehmer bei "Prince Charming" 2022:

Alessandro, 29, aus Dottikon (Schweiz)

Alexander, 31, aus Duisburg

Alex, 31, aus Berlin

Dennis O., 28, aus Berlin

Dennis S., 27, aus Bergisch Gladbach

Joel, 24, aus Essen

Jonny, 26, aus München

Leon, 22, aus Maastricht (Niederlande)

Manuel B., 34, aus Mainz

Manuel K., 33, aus Köln

Marcel, 24, aus Hamburg

Marcus, 27, aus München

Nico, 25, aus München

Niko, 23, aus Berlin

Phil, 25, aus Berlin

Philippe, 29, aus Sankt Vith (Belgien)

Sam, 23, aus Köln

Sebastian, 23, aus Bielefeld

Srira, 29, aus Köln

Thomas, 33, aus Salzburg (Österreich)

Tim, 25, aus Luzern (Schweiz)

Rückblick: Das sind die Princes und Sieger der vergangenen Staffeln

In der ersten Staffel von "Prince Charming" - sie lief im Jahr 2019 - war es Nicolas Puschmann, der sich auf die Suche nach seinem Traummann begab. Sein Auserwählter war der Podcaster Lars Tönsfeuerborn. Das Glück der beiden hielt allerdings nicht ewig. Nach einer Trennung und einem Liebescomeback im Jahr 2020 gaben beide im September 2021 das erneute Beziehungs-Aus bekannt.

2020 war Marketing-Manager Alexander Schäfer derjenige, um den die Kandidaten der zweiten Staffel kämpfen mussten. Als Sieger ging der Flugbegleiter Lauritz Hofmann hervor. Nach dem Ende der Staffel gaben die beiden jedoch bekannt, dass sie kein Paar sein, weil die Gefühle von Alex nach der Show nicht stark genug gewesen sein.

In Staffel 3 von "Prince Charming" ließ sich der Automobilkaufmann Kim Tränka auf das Liebesabenteuer ein. Aus insgesamt 18 Kandidaten entschied er sich für den angehenden Kaufmann für Versicherungen und Finanzen Maurice Schmitz.