Pro Bahn hofft auf eine Besserung bei Go-Ahead

Am Montag startet das Eisenbahnunternehmen im Augsburger Schienennetz wieder mit dem Regelfahrplan. Schon zuletzt stabilisierte sich der Betrieb deutlich.

Der FahrgastverbandPro Bahn hat sich am Wochenende zuversichtlich geäußert, dass es zum Ferienende am Montag im Augsburger Bahnnetz einigermaßen reibungslos läuft. Das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead hat inzwischen alle 56 Triebwagen in der Werkstatt überholt, nachdem der Kälteeinbruch vor Weihnachten für erhebliche Probleme in der nagelneuen Triebwagenflotte sorgte.

Nach Ausfällen durch Kälte: Fast wieder normaler Fahrplan bei GoAhead

Laut einer Auswertung von Pro Bahn seien die Verspätungen bereits in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gegangen. Am stärksten ist noch der Linienast zwischen Dinkelscherben und Augsburg betroffen, allerdings auch hier mit sinkender Tendenz. "In Summe sind die Zeichen positiv, dass es deutlich besser läuft als vor Weihnachten", so Pro Bahn.

Am Montag wird Go-Ahead wieder zum normalen Werktagsfahrplan zurückkehren (allerdings mit den schon vor den Fahrzeugproblemen bekannten Einschränkungen auf der Strecke Augsburg-Meitingen wegen Lokführermangels). Man hoffe, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nun schnell Routine aufbauen könnten, so Pro Bahn. Probleme gibt es aktuell nach wie vor mit den WCs in den Zügen, die noch behoben werden müssen.

