"Promi Big Brother" 2022: Alle Infos rund um Start, Sendetermine und mehr

Im November 2022 läuft Staffel 10 von "Promi Big Brother" bei Sat.1. In diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit der Jubiläumsstaffel.

16.09.2022 | Stand: 08:25 Uhr

In diesem Jahr steht eine Jubiläumsfolge von "Promi Big Brother" an. Das beliebte TV-Format geht im November 2022 bereits in Staffel 10. Auch diesmal lädt "der große Bruder" zahlreiche prominente Stars und Sternchen zu sich ein und stellt diesen viele Herausforderungen. Die Promis stammen wie immer aus den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens. Wer genau in der Jubiläumsstaffel dabei ist, hat der Sender bisher noch nicht bekannt gegeben.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Promi Big Brother" stellen sich in der Sendung unter 24-stündige Kamerabeobachtung und müssen tägliche Challenges bewältigen. Wer als letzte Bewohnerin oder letzter Bewohner übrig bleibt, erhält einen Gewinn über 100.000 Euro. Mit großem Erfolg brachte der Privatsender Sat.1 das ursprünglich britische Format 2013 ins deutsche Fernsehen.

Der Senderchef von Sat.1 sagte im Interview: "Mit 'Promi Big Brother' hat Sat.1 2013 dem Genre Reality-TV einen großen, neuen Impuls gegeben. Dieses Jahr feiern wir die zehnte Staffel des Reality-Hits – und das erstmals im Winter." In Bezug zur anstehenden Fußball WM äußert er sich wiefolgt: "Während anderswo der Ball durch die Wüste rollt, wird bei uns um den Reality-Thron und 100.000 Euro gekämpft. 'Promi Big Brother' entfacht in jeder Staffel Abend für Abend ein Lagerfeuer vor dem Fernseher, Big Brother pfeift das Spiel jeden Abend in der Late Prime an."

Möchten Sie gerne wissen, wann der Start der 10. Staffel von "Promi Big Brother" ist und wie die Sendetermine und Sendezeit liegen? Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Infos rund um die Promi-Show.

Wann ist der Start von "Promi Big Brother" 2022?

Sat.1 hat endlich den genauen Start-Termin für das "Promi Big Brother" Jubiläum 2022 bekanntgegeben. Los geht die Live-Show am Freitag, den 18. November 2022 auf Sat.1. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren, läuft die neue Staffel diesmal im Winter und nicht wie gewohnt im Sommer.

"Promi Big Brother" 2022: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 10

Genau wie in den vergangenen Jahren, wird auch das zehnjährige Jubiläum von "Promi Big Brother" auf Sat.1 ausgestrahlt. Zusätzlich können Sie die Show über den sendereigenen Streaming-DienstJoyn live mitverfolgen. Ab Freitag, 18. November 2022 wird es täglich eine neue Folge geben. Die genauen Infos rund um Sendetermine und Sendezeit folgen, sobald sie bekannt sind. Wir haben Ihnen hier die ersten Sendetermine aber schon einmal aufgelistet.

Folge 1: Freitag, 18. November 2022

Folge 2: Samstag, 19. November 2022

Folge 3: Sonntag, 20. November 2022

Folge 4: Montag, 21. November 2022

Folge 5: Dienstag, 22. November 2022

Weitere Sendetermine folgen.

Im Anschluss an das Live-Format übernehmen Melissa Khalaj und Jochen Bendel mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show", wo sie live das Geschehen von "Promi Big Brother" besprechen und kommentieren.

Das ist der Moderator von "Promi Big Brother"

"Promi Big Brother" 2022 wird in gewohnter Weise moderiert. Auch in der neuen Staffel wird Moderator Jochen Schropp mit von der Partie sein.

Hier gibt es einen Steckbrief zum Moderator:

Name: Jochen Schropp

Jochen Schropp Geburtstag: 22. November 1978

22. November 1978 Geburtsort: Gießen

Gießen Beruf: Fernsehmoderator und Schauspieler

Bisherige Gewinner

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die bisherigen Gewinner von "Promi Big Brother":