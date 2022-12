"Promi Big Brother": Erpressung, Fake-Chats, Escort - Jennifer Igelsias packt über die Trennung von Nico aus

Jennifer Igelsias lüftet nun bei "Promi Big Brother" das Geheimnis um ihre Trennung von Nico. Es kam unschönen Szenen unter anderem mit einem Escort.

06.12.2022 | Stand: 09:41 Uhr

Eine traurige Kindheit, eine Abtreibung, ein unverzeihlicher Streit vor dem Tod, Suizid-Gedanken - bei "Promi Big Brother" 2022 wird sehr viel über schlimme und traurige Ereignisse aus der Vergangenheit erzählt. Warum sollten dann nicht auch ehemalige Liebesgeheimnisse der Kandidatinnen und Kandidaten ausgepackt werden? Ach ja, gab es schon von Jay Khan zu seiner Romanze mit Indira im Dschungel. Aber eine pikante Geschichte kommt nun hinzu - und zwar packt Jennifer Igelsias aus, wie es zur Trennung mit Nico kam, den sie bei "Love Island" kennengelernt hatte.

Jennifer Igelsias erzählt in "Promi Big Brother" wie zur Trennung mit Nico kam

Die Beziehung endete in einer regelrechten Schlammschlacht. Aber warum eigentlich? Zumindest von einer Seite kennen wir nun die vermeintlichen Hintergründe - dank "Promi Big Brother". „Es kam raus, dass mein Ex Nico was mit einem Escort hatte“, erzählt Jennifer Iglesias den verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten bei "Promi Big Brother". „Ich habe davon nur erfahren, weil einer meiner besten Freunde sie auch irgendwie kannte. Sie wusste aber nicht, dass er mich kennt“, erzählt sie Micaela Schäfer, Jay Khan und Sam Dylan weiter. Aber das war nicht das einzige, denn besagtes Escort bändelte nicht nur mit Nico an, sondern hatte auch noch einen Plan, wie sie sich Nicos Betrug zunutze hätte machen können: „Sie wollte das auch an die Presse schicken, wollte ihn damit erpressen, denn sie wusste, dass wir in einer öffentlichen Beziehung waren. Sie dachte, dass sie damit viel Geld machen kann.” Nachdem Jenni von ihrem Bekannten von der Geschichte erfahren hatte, stellte sie Nico zur Rede: „Er hat das dann auch alles zugegeben, ich habe das sozusagen schwarz auf weiß“, erzählt sie weiter.

"Promi Big Brother": Nico fakte Chats von Jennifer mit anderen Männern

„Ich habe da bisher mit niemandem drüber geredet und wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll”, erklärt Jennifer, warum sie bisher über die Gründe der Trennung geschwiegen hatte. Doch damit war es nicht getan, denn die ganze Geschichte nahm noch größerer Dimensionen an: Nico schickte ihr gefakte Chats, von ihr und anderen Typen. „Er wollte, dass es so aussieht, als ob ich mit anderen Männern gechattet hätte und ich die Fremdgängerin wäre. Aber du hast richtig gesehen, wie falsch das gephotoshopt wurde. Das geht schon in Richtung Rufmord. Er wollte mich damit erpressen, hat sich dann aber nicht getraut," führt sie das ganze aus.

Zu einer Erpressung kam es nicht, dennoch hat das ganze Spuren bei Jennifer Igelsias hinterlassen. Im "Promi Big Brother"-Interview gab sie zu, von der Männerwelt traumatisiert zu sein. Nun kann man auch nachvollziehen, warum das so ist.

Lesen Sie auch