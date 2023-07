PS5: Achtung, dieses Spiel kann Ihre Konsole überhitzen

Eine Gaming-Runde vor der PlayStation ist nach einem stressigen Tag ein toller Zeitvertreib. Vorausgesetzt die Konsole überhitzt nicht plötzlich. Welches Spiel derzeit für einige PS5-Abstürze verantwortlich ist, erfahren Sie hier.

04.07.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Egal, ob man sich nur ein bisschen die Zeit vertreiben will, sich nach Unterhaltung sehnt oder eine echte Herausforderung a lá Soulslike-Games sucht: An der Playstation 5 und vielen ihrer Titel wie Witcher 3, Elden Ring oder God of War kommt man nicht vorbei. Doch ein neuer Triple-A-Kracher wird gerade selbst der PS5 zu viel. Gamer berichten von Abstürzen und überhitzten Konsolen. Um welches Game es sich handelt, erfahren Sie hier.

PS5 überhitzt: Dieser Triple-A-Titel ist dafür verantwortlich

Lange wurde der nächste Kracher aus dem Hause Square Enix erwartet und am 22. Juni 2023 war es endlich soweit: Final Fantasy 16 kam auf den Markt. Laut ersten Informationen von Square Enix sei das Spiel bis Ende Juni drei Millionen Mal ausgeliefert und digital verkauft worden.

Doch inzwischen sammeln sich auf Twitter und in Reddit-Foren Beschwerden über das Action-RPG, dass zunächst als Exklusivtitel für die Playstation geplant war. Denn scheinbar sorgt Final Fantasy 16 dafür, dass die Playstation-Konsolen einiger Spieler überhitzen und abstürzen.

Die Erzählungen der Nutzer gleichen sich insofern, als dass die meisten von ihnen eine bestimmte Cutscene im Spiel erwähnen, nach der das Problem auftritt. "Auf dem beigefügten Screenshot ist zu sehen, wie meine PS5 innerhalb weniger Sekunden von der Ruhe in den Berserkermodus mit der Lüfterdrehzahl überging und plötzlich schwarz wurde. Die PS5 gab drei Pieptöne von sich und schaltete sich aus", wird ein Nutzer auf dem Portal techradar.com zitiert.

"Ich weiß, dass dieses Spiel mit all den Bosskämpfen und dergleichen sehr anspruchsvoll ist und dass Überhitzungsmeldungen bekannt sind, aber das habe ich noch nie erlebt. Mein Zimmer ist mit laufenden Lüftern und der Klimaanlage trotz Sommerhitze gut gekühlt, und die PS5 steht auf dem Tisch mit viel freiem Platz. Es hat sich nur wenig Staub angesammelt. Ich habe nie eine Überhitzungswarnung erhalten", erklärt er weiter.

Andere Nutzer bestätigen dies, weisen jedoch darauf hin, dass der Fehler scheinbar nur auftritt, wenn man Final Fantasy 16 im Grafik-Leistungsmodus statt im Bildfrequenz-Leistungsmodus spielt.

Entwickler und Publisher Square Enix hat sich zu dem Problem bislang nicht geäußert und es gegenüber den Medien auch nicht bestätigt.

PS5 überhitzt und schaltet sich aus - was tun?

Tatsächlich sind die Probleme, die Final Fantasy 16 auf der Playstation 5 auslöst nicht allzu neu, denn bereits in der Vergangenheit berichteten Spieler davon, dass ihre Konsole beim Spielen mancher Games sehr heiß wurde. Wie chip.de berichtet, gab es in der Vergangenheit gar einen Fall, bei der eine PS5 bei Best Buy aufgrund von Überhitzung während der Ausstellung ausgeschaltet worden sein.

Hitzeprobleme bei Konsolen können durch eine intensive Nutzung der Hardware verursacht werden, also wenn beispielsweise ein Spiel eine hohe CPU- oder GPU-Auslastung verursacht.

Wenn ein Spiel eine sehr hohe Leistung von einer Konsole verlangt, müssen die internen Komponenten mehr arbeiten, um diese Anforderungen zu erfüllen. Das Mehr an erzeugter Energie kann zu einer hohen Temperatur und auch zu Überhitzung führen.

Grund ist dann meist, dass die Kühlung der Konsole nicht ausreicht oder die Belüftungsschlitze der PS5 blockiert sind. Es ist daher immer wichtig, sicherzustellen, dass die Playstation 5 ausreichend belüftet wird - also nicht direkt an einer Wand steht - und dass weder Staub noch Hindernisse die Lüftungsschlitze blockieren. Zusätzliche Pausen können der Konsole dabei helfen, sich wieder herunterzukühlen.

Wie die Experten von chip.de schreiben, besteht zudem die Möglichkeit, dass "neue Patches die Leistung von Final Fantasy auf Sonys Konsole verbessern und den Spielern ein besseres Erlebnis ermöglichen werden." Von Square Enix wurde in diese Richtung allerdings noch nichts kommuniziert.

