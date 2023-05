"Puls Open Air 2023": Tickets, Line-up, Timetable und alle Infos

Das "Puls Open Air 2023" gehört zu den ersten Festivals des Sommers. Alle Infos zu den Tickets, dem Line Up und dem Timetable finden sie hier.

30.05.2023 | Stand: 13:03 Uhr

Die Festivalsaison 2023 steht in den Startlöchern. Sommer, Sonne und Musik stehen wieder auf dem Programm. Vom 8. bis zum 10. Juni 2023 startet das "Puls Open Air 2023" auf dem Schloss Kaltenberg als eines der ersten Festivals dieses Jahr. Unter den Künstlern sind nicht nur Musiker, auch Podcaster treten auf den fünf Bühnen auf.

"Puls Open Air 2023": Line-up

Das Line-Up für das "Puls Open Air" steht bereits fest. Die Festivalgänger erwartet laut der Webseite der Veranstalter mal wieder ein bunter Mix aus bekannten Headlinern und noch unentdeckten Newcomern. Neben Nina Chuba, Edwin Rosen, Nura oder OK kid dürften für den ein oder anderen auch neue und unbekanntere Bands und Künstler dabei sein. Zusätzlich zu den Konzerten wird aber auch für ein umfangreiches Rahmen-Programm gesorgt. Auch Live-Podcast und Workshops gibt es auf dem Festivalgelände. Wir haben für sie alle Acts zusammengefasst und nach Bühnen sortiert.

Arena:

BRSO

Ätna& BRSO

Ok kid

Beachpeople

Antje Schomaker

Kaffkiez

Allie Neumann

Edwin Rosen

01099

ClockClock

Sharktank

Nura

Upsahl

Ski Aggu

Nina Chuba

Schloss:

Damona

Blumengarten

Leepa

Dilla

Ennio

Yendry

Diana Goldberg

Il civetto

My ugly clementine

Bruckner

Team Scheisse

Bru-C

Ekkstacy

Domiziana

El Hotzo (Lesung)

Mola

Zimmer90

Nand

Luna

Buntspecht

DJ Schinkensuppe

Walhall

David Bönning

Depri Disko

Space Night (Special)

Stories of Deutschland (Podcast)

Wilkommen im Club (Podcast)

Pantha

Uche Yara

Donkey Kid

Salò

Steintor Herrenchor

Die Lösung (Podcast)

Die Frage (Podcast)

Im Namen der Hose (Podcast)

Hannah Grae

Marie Bothmer

Lie Ning

July Jones

Ikan Hyu

Wald:

Zizou

DJ Sonnenblumenöl

Anne Karamané

Tamara Wirth

Rosa Red

Alicea

Deniz

Sarah Wild

Local Suicide

DJ Fuckoff

Sally C

DJ Sweet6teen

Musiol

Bonjour Ben

Jamera B2B L.A. Tifa

Kalipo

Deer Jade

Paula Tape

Perel

Scheune:

Jown

ISH

Helina

Ayzon

Pyno

Misu

Lathivha

GYN_Terre

Homegirl Mello

Mirabhai B2B Marina Caramba

Noel

Alba B2B Dufte

DJ Hot

Young Hoffi

Mr. November

Hermine Flanger

Miroslove

XTOPH

Timetable des "Puls Open Air 2023"

Dieses Jahr treten auf dem "Puls Open Air 2023" nicht nur Musiker und Musikerinnen auf. Auch Podcaster und Podcasterinnen sind vertreten. So gibt es zum Beispiel Live-Auftritte von "Im Namen der Hose" oder "Die Frage".

Das Line Up am Donnerstag 8. Juni 2023:

Arena: BRSO, Ätna& BRSO, Ok kid

BRSO, Ätna& BRSO, Ok kid Schloss: Damona, Blumengarten, Leepa, Leepa, Dilla, Ennio, Yendry

Damona, Blumengarten, Leepa, Leepa, Dilla, Ennio, Yendry Wallhall: David Bönning, Depri Disko, Space Night (Special)

David Bönning, Depri Disko, Space Night (Special) Wald: Zizou, DJ Sonnenblumenöl, Anne Karmané, Tamara Wirth, Rosa Red

Zizou, DJ Sonnenblumenöl, Anne Karmané, Tamara Wirth, Rosa Red Scheune: Jown, Ish, Helina, Ayzon, Pyno, Misu, Lathivha

Das Line Up am Freitag am 9. Juni 2023:

Arena: Beachpeople, Antje Schomaker, Kaffkiez, Alli Neumann, Edwin Rosen, 01099

Beachpeople, Antje Schomaker, Kaffkiez, Alli Neumann, Edwin Rosen, 01099 Schloss: Diana Goldberg, Il Civetto, My ugly Clementine, Bruckner, Team Scheisse, Bru-C, Ekkstacy, Domiziana

Diana Goldberg, Il Civetto, My ugly Clementine, Bruckner, Team Scheisse, Bru-C, Ekkstacy, Domiziana Wallhall: Stories of Deutschland, Wilkommen im Club, Pantha, Uche Yara, Donkey kid, Salò, Steintor Herrenchor, Space Night

Stories of Deutschland, Wilkommen im Club, Pantha, Uche Yara, Donkey kid, Salò, Steintor Herrenchor, Space Night Wald: Alicea, Deniz, Sarah Wild, Local Suicide, DJ Fuckoff, Sally C, DJ Sweet6teen

Alicea, Deniz, Sarah Wild, Local Suicide, DJ Fuckoff, Sally C, DJ Sweet6teen Scheune: GYN_Terre, Homegirl Mello, Mirabhai B2B Marina Caramba, Noel, Alba B2B Dufte, DJ Hot

Das Line Up am Samstag, dem 10. Juni 2023:

Arena: ClockClock, Sharktank, Nura, Upsahl, Ski Aggu, Nina Chuba

ClockClock, Sharktank, Nura, Upsahl, Ski Aggu, Nina Chuba Schloss: El Hotzo, Mola, Zimmer90, Nand, Luna, Buntspecht, DJ Schinkensuppe

El Hotzo, Mola, Zimmer90, Nand, Luna, Buntspecht, DJ Schinkensuppe Wallhall: Die Lösung, Die Frage, Im Namen der Hose, Hannah Grae, Marie Bothmer, Lie Ning, July Jones, Ikan Hyu, Space Night

Die Lösung, Die Frage, Im Namen der Hose, Hannah Grae, Marie Bothmer, Lie Ning, July Jones, Ikan Hyu, Space Night Wald: Musiol, Bonjour Ben, Jamera B2B L.A. Tifa, Kalipo, Deer Jade, Paula Tape, Perel

Musiol, Bonjour Ben, Jamera B2B L.A. Tifa, Kalipo, Deer Jade, Paula Tape, Perel Scheune: Party Mini-Games mit der News WG, Young Hoffi, Mr. November, Hermine Flanger, Miroslove, XTOPH

"Puls Open Air 2023": Tickets

Die Camping Tickets für das "Puls Open Air 2023" sind bereits ausgebucht, reguläre Festivaltickets und Tagestickets gibt es allerdings noch.

Festival Ticket, Ticketphase 2 129 € im Verkauf Festival Ticket, Ticketphase 3 139 € noch nicht im Verkauf Tagesticket Donnerstag 49 € im Verkauf Tagesticket Freitag 69 € im Verkauf Tagesticket Samstag 69 € im Verkauf Camping Tickets - ausverkauft

Camping beim "Puls Open Air 2023"

Dieses Jahr gibt es beim "Puls Open Air" sowohl normales als auch Silent Camping, wofür das Gelände etwas ruhiger gelegen ist. Musik ist nur in Zimmerlautstärke zwischen 11.00 - 22.00 erlaubt. Zwischen 22.00 - 11.00 ist Musikverbot. Es gibt einen separaten Eingang mit einer eigenen und dadurch beschleunigten Bändchen-Ausgabe. Außerdem ist der Weg zum Festivalgelände kürzer. Sowohl die Silent Camping Tickets als auch die normalen Camping Tickets sind jedoch bereits ausgebucht.