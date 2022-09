"Queen Charlotte: A Bridgerton Story" - Start, Folgen und Besetzung

Die Erfolgsserie "Bridgerton" bekommt mit "Queen Charlotte: A Bridgerton Story" einen Spin-Off. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Folgen, Handlung und Besetzung des Prequels.

29.09.2022 | Stand: 08:28 Uhr

Mit der Serie "Bridgerton" gelang dem StreamingdienstNetflix ein Hit. Niemand hatte im Vorfeld mit dem Erfolg der Serie gerechnet. Doch die Zuschauer können augenscheinlich nicht genug von der in einer fiktiven Vergangenheit Englands angesiedelten Serie bekommen.

Daher wird bei Netflix ein Prequel zur Serie veröffentlicht. "Queen Charlotte: A Bridgerton Story" ist das erste Spin-Off zur Serie. Dieses wird womöglich noch vor Staffel 3 von "Bridgerton" bei Netflix zu sehen sein. Worum es in der Vorgeschichte zu "Bridgerton" geht, welche Schauspieler mit dabei sind und wie viele Folgen es geben wird, erfahren Sie hier bei uns. Außerdem halten wir den ersten Trailer zur neuen Serie für Sie bereit.

Start von "Queen Charlotte: A Bridgerton Story" im Stream bei Netflix

Den genauen Termin für den Start von "Queen Charlotte: A Bridgerton Story" hat Netflix noch nicht bekannt gegeben. Doch ebenso wie Staffel 3 von "Bridgerton" wird auch das Prequel erst 2023 auf der Streaming-Plattform zu sehen sein.

Das sind die Folgen von "Queen Charlotte: A Bridgerton Story"

Die Serie, die die Vorgeschichte zu "Bridgerton" zeigt, wird vom Umfang her nicht an die Hauptserie heranreichen. Geplant sind für "Queen Charlotte: A Bridgerton Story" acht Folgen. Es wird sich beim Prequel also um eine Miniserie handeln.

Hier haben wir einen Überblick über die einzelnen Folgen für Sie erstellt. Wir aktualisieren diesen, sobald neue Informationen verfügbar sind:

Das sind die Schauspieler im Cast von "Queen Charlotte: A Bridgerton Story"

Da die Geschichte von "Queen Charlotte: A Bridgerton Story" deutlich vor der eigentlichen Geschichte in "Bridgerton" spielt, sind nur wenige bekannte Charaktere mit dabei. Deren jüngere Ichs werden dabei selbstverständlich von anderen Schauspielern verkörpert, als es bisher der Fall war.

Damit Sie nicht durcheinanderkommen, haben wir für Sie bereits einen Überblick erstellt. In diesem finden Sie die wichtigsten Rollen des Prequels und die Schauspieler, die sie in der Serie spielen:

Rolle Schauspieler König George III Corey Mylchreest Königin Charlotte India Amarteifio (jung) Golda Rosheuvel (alt) Lady Danbury Adjoa Andoh (alt) Arsema Thomas (jung) Violet Ruth Gemmell (alt) Connie Jenkins-Greig (jung) Prinzessin Augusta Michelle Fairley Lord Bute Richard Cunningham

Die Handlung von "Queen Charlotte: A Bridgerton Story"

Die Handlung der Serie spielt einige Jahrzehnte vor den Ereignissen der 1. Staffel von "Bridgerton". Erzählt wird die Geschichte um die junge Königin Charlotte und deren erste Begegnung und weiteres Leben mit König George III. Diese Begegnung und die anschließende Heirat spielen in der Welt von "Bridgerton" eine entscheidende Rolle. Denn erst durch sie wurde die Akzeptanz von Menschen mit dunkler Hautfarbe am Königshof durchgesetzt und es wurde ein tiefgreifender sozialer Wandel in Gang gesetzt.

Trailer zu "Queen Charlotte: A Bridgerton Story"

Einen ersten Einblick in die Handlung der neuen Serie gewährt uns ein Trailer. Diesen haben wir Ihnen hier bereitgestellt: