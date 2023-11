SpaceX: Starship-Start am 18. November im Live-Stream - Hier können Sie den Raketenstart mitverfolgen

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX lässt in nächster Zeit zahlreiche Raketen starten - darunter auch Starship. In Live-Streams kann man die Launches mitverfolgen. Hier erfahren Sie mehr.

17.11.2023 | Stand: 12:21 Uhr

Der Start einer Raumfahrt-Rakete ist mit allerlei Spannung verbunden. Startet die Rakete planmäßig nach dem Countdown? Übersteht sie den Flug oder explodiert sie nach wenigen Minuten - wie es etwa im April 2023 einer SpaceX-Rakete ergangen ist? Kein Wunder, dass zahlreiche Weltraumfans den Start solcher Flugkörper selbst mitverfolgen wollen. Die Möglichkeit gibt es etwa in Form von Live-Streams im Internet, bei denen man die Raketen der Raumfahrt-Firma SpaceX bei ihrem Start erleben kann. Dabei wird der Raketenstart detailliert gezeigt und oft auch kommentiert - angereichert mit Informationen und Fakten. Aber wo können Raketen-Begeisterte solche SpaceX-Übertragungen anschauen?

SpaceX-Start von Starship im Live-Stream: Hier kann man den Raketenstart sehen

Eigentlich sollte der Start für den zweiten Testflug von Starship schon am Freitag, 17. November anstehen. Die Mission auch bekannt als Integrated Flight Test 2 (IFT-2) wurde jedoch verschoben. Wie SpaceX-CEO Elon Musk auf der Plattform X (ehemals Twitter ) mitteilte, werde der Start der Rakete auf Samstag, den 18. November, verschoben. Vor dem Start müsse zunächst ein Gitterflächen-Aktuator am Startstapel ersetzt werden, was dazu führe, dass sich der Start verzögere. Der Flug soll weiterhin wie geplant auf der South Texas Launch Site von SpaceX in Boca Chica in Texas starten. Der Testflug diene dazu, die Leistungsfähigkeit und die Systeme des Starship weiter zu erproben und zu validieren, was ein wichtiger Schritt in der Entwicklung dieses Raumschiffs für zukünftige Missionen darstellt, hieß es auf der offiziellen Seite von SpaceX .

Laut SpaceX ist der Start während eines 20-minütigen Zeitfensters geplant, dass um 8 Uhr Eastern Standard Time (EST) beginnt. Der Stream soll um 7.30 Uhr EST starten und etwa 10 Minuten später werden die 39 Raptor-Triebwerke von Starship - entsprechend der Missionsbeschreibung von SpaceX - mit dem Kühlen vor der Zündung beginnen. Für Deutschland bedeutet das nun, dass die Übertragung um 13.30 Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) beginnt und der Start für 14 Uhr MEZ terminiert ist.

SpaceX-Gründer Elon Musk optimistisch für den Starship-Flug

Die Raketenstarts von SpaceX werden häufig von unterschiedlichen Anbietern übertragen. Die meisten Live-Informationen erhält man über den offiziellen SpaceX-Account auf Twitter, das jetzt X heißt. Dort können Interessierte auch einen Live-Stream des Raketenstarts anschauen. Beide Firmen - SpaceX als auch X - gehören dem Unternehmer Elon Musk. Dieser zeigte sich optimistisch, dass es mit dem Start am 19. November etwas werde. So postete er kürzlich auf X: "Ich wurde gerade darüber informiert, dass die Genehmigung zum Start rechtzeitig vor dem Start am Freitag erfolgen sollte."

Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit: Wer wissen möchte, wann der nächste SpaceX-Launch sein wird, kann sich auch bei der Website spacetv.net informieren. Dort gibt es einen eigenen SpaceX-Launch-Kalender. Dort werden an den entsprechenden Terminen auch Livestreams eingebettet. Die Website ist laut eigenen Angaben eine Plattform, die von Freiwilligen nichtkommerziell betrieben wird.