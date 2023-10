RB Leipzig - Belgrad live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 23/24

RB Leipzig - Roter Stern Belgrad live im TV und Stream: Hier gibt es die Infos rund um Übertragung, Termin und Live-Ticker der Champions League 23/24.

17.10.2023

Die vorläufige Bilanz der sächsischen Bullen in der laufenden Champions League-Saison ist im Moment noch ausgeglichen - am 19. September besiegten die Leipziger das Team von Young Boys Bern mit 3:1, während sie am 4. Oktober gegen Man City mit 1:3 alle Punkte liegen ließen. Im Augenblick führen die Engländer mit sechs Zählern die CL-Tabelle in Gruppe G an, gefolgt von Red Bull (drei Punkte). Den dritten Platz teilen sich mit jeweils einem Punkt und einem identischen Torverhältnis (beide 3:5) die Teams von Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad . Am kommenden Spieltag heißt es dann: Roter Stier gegen Roter Stern. Hier kommen alle Infos zur Partie Leipzig vs. Belgrad - Ort, Zeit, Übertragung im TV und Stream. Auch einen Live-Ticker haben wir für Sie.

RB Leipzig - Roter Stern Belgrad in der Champions League: Datum, Uhrzeit - wann ist Anstoß?

Der Spielplan für die Champions League 2023/24 verrät es: Das Match zwischen RB Leipzig und Roter Stern Belgrad wird am Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 21 Uhr angepfiffen. Das Team von Trainer Marco Rose hat den Heimvorteil in der Leipziger Red Bull Arena

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

In der Saison 2023/24 erfolgt die CL-Übertragung durch zwei verschiedene Streaming-Anbieter. Der Großteil der Spiele wird auf DAZN ausgestrahlt, wo Sie fast alle Begegnungen von der Qualifikation bis zum Finale live verfolgen können. Für den Zugriff auf diese Inhalte ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich, das ab 29,99 Euro pro Monat erhältlich ist.

Des Weiteren bietet auch Amazon Prime die Übertragung ausgewählter Partien an. Dieser Streamingdienst präsentiert jeweils ein Topspiel am Dienstag und wird - solange noch deutsche Teams im Wettbewerb vertreten sind - das Spiel mit deutscher Beteiligung übertragen. Das Abo von Amazon Prime kostet 6,99 Euro pro Monat (Stand: 9. Oktober 2023). Das Finale der Champions League wird auch im Free-TV ( ZDF ) ausgestrahlt.

Spiel: RB Leipzig - Roter Stern Belgrad , Gruppenphase, Gruppe G, Spieltag 3 von 6, UEFA Champions League 2023/24

RB Leipzig - Roter Stern Belgrad , Gruppenphase, Gruppe G, Spieltag 3 von 6, UEFA Champions League 2023/24 Datum: Mittwoch, 25. Oktober 2023

Mittwoch, 25. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream:DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel RB Leipzig - Roter Stern Belgrad

Wenn Sie auf ein kostenpflichtiges Abo verzichten möchten, können Sie das Spiel RB Leipzig - Roter Stern Belgrad trotz alledem hautnah erleben: Unser Live-Ticker ist für Sie in Echtzeit dabei, mithilfe des Datencenters entgeht Ihnen auch nicht die kleinste Einzelheit - kein Tor, keine Karte, keine Auswechslung.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bilanz: Wie haben RB Leipzig und Roter Stern Belgrad bisher gegeneinander abgeschnitten?

Die Bilanz ist kurz und bündig: Beide Mannschaften sind sich bisher noch nie auf dem Platz begegnet.