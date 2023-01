Reality Pro: Release und Preis – Was ist zum VR-Headset von Apple bekannt?

Apple ist vor allem für sein iPhone und sein iPad bekannt. Das Unternehmen aus Kalifornien arbeitet aber auch schon lange an einem VR-Headset. Das soll offenbar 2023 als Reality Pro auf den Markt kommen.

12.01.2023 | Stand: 07:26 Uhr

Apple stößt 2023 in neue Sphären vor. Erstmals bringt der Softwareentwickler aus den USA ein VR-Headset auf den Markt. So lautet zumindest Berichten zufolge der Plan. Die Brille, die wohl zu den Apple-Produkten 2023 gehört, wird wahrscheinlich auf den Namen Reality Pro getauft. Hier werden die wichtigsten Fragen beantwortet.

Reality Pro: Was steckt dahinter?

Im Mai 2022 wurde dem Apple-Vorstand einem Bloomberg-Bericht zufolge ein AR-/VR-Headset vorgestellt. Bereits seit einigen Jahren soll es im Unternehmen das Bestreben geben, ein solches Modell auf den Markt zu bringen.

Das Headset soll mit einem gleichzeitig entwickelten rOS – also: Reality Operating System – laufen. Es soll sich um ein Mixed-Reality-Headset handeln, das Elemente von Virtual Reality und Augmented Reality verbindet. Damit würde es neben einer virtuellen auch eine erweiterte Realität darstellen.

Der Name Reality Pro ist übrigens noch nicht offiziell. Doch da Apple sich diesen Namen gesichert hat, wird davon ausgegangen, dass das Headset so heißen wird. Der Konzern griff sich aber auch die Namen Reality One und Reality Prozessor.

Release vom Reality Pro: Wann könnte es erscheinen?

Bislang wird darüber eifrig gerätselt. Bloomberg zufolge bestand Hoffnung, die Reality Pro im Januar 2023 zu präsentieren und später im Jahr weltweit zu verkaufen, doch dieser Termin war dann nicht mehr zu halten. Nun sei der Apple-Plan, das Headset im Frühling vorzustellen und damit vor der Worldwide Developers Conference im Juni.

Nachdem bei jener Veranstaltung, die seit 1990 jährlich stattfindet, den Entwicklern die Softwarefunktionen nähergebracht werden sollen, könnte die Reality Pro dann im Herbst in den Verkauf gehen. Um auf die Tube zu drücken, soll Apple Ressourcen aus verschiedenen Hardware- und Softwareentwicklungsabteilungen gebündelt haben. Das würde unterstreichen, wie sehr die Kalifornier auf das Headset setzen – immerhin wäre damit ein Konkurrenzprodukt zur Meta Quest Pro geschaffen.

Reality Pro: Welcher Preis wird erwartet?

Auch das ist wie so vieles noch nicht bekannt. Allerdings wird in Fachkreisen von mehreren tausend US-Dollar für die Reality Pro ausgegangen. Dieses Modell soll sich demnach vor allem an professionelle Nutzer und Entwickler richten, eine günstigere Alternative ist laut dem Verbraucher-Portal chip.de in Planung, wird demnach aber erst in den nächsten Jahren auf den Markt kommen.

Reality Pro: Welche Funktionen hat sie?

Bereits im Spätsommer schrieb go2android.de, die Reality Pro würde über einen modifizierten M2-Chip und 16GB Arbeitsspeicher verfügen. Es soll laut Bloomberg möglich sein, aus Apple-Produkten wie iPhone und iPad bekannte Anwendungen auf das Headset zu übertagen.

