Reise 2023: Tipps für einen günstigen Mietwagen

Mietwagen lohnen sich nicht zuletzt für Entdeckungstouren im Urlaub oder auf Reisen. Aber wie kommt man möglichst günstig an ein Leih-Fahrzeug?

09.05.2023 | Stand: 13:19 Uhr

Im Urlaub oder auf Reisen allgemein geht es immer auch darum, dem Alltagstrott zu entfliehen. Mal etwas Neues auszuprobieren. Dazu kann auch ein Mietwagen für die Zeit in der Fremde zählen.

Obendrein schont die Fahrzeug-Leihe vor Ort einerseits das Klima und eventuell auch das eigene Gefährt, das statt der Strapazen einer langen Tour eine erholsame Pause genießen kann.

In diesem Text geht es darum, worauf bei einem Mietwagen zu achten ist, um möglichst günstig Gas geben zu können.

Mietwagen auf Reisen: Tipps für ein günstiges Angebot

Das Portal "finanztip.de" rät dazu, einen Mietwagen grundsätzlich so früh wie möglich zu buchen. Denn die Preise würden infolge der Corona-Pandemie und von Lieferengpässen immer weiter steigen, hätten sich "seit 2019 teilweise vervierfacht". Empfohlen wird auch ein Vergleich über die bekannten Mietwagen-Portale wie "check24" oder "billiger-mietwagen".

Zum einen sollte man sich dann die Zeit nehmen, um ein wirklich gutes Angebot zu finden. Im Idealfall sollte der Mietwagen aber direkt nach der Buchung der Reise gesichert werden, im Idealfall mindestens sechs Monate vor Reiseantritt. Auch Extras wie Automatikgetriebe, Navigationsgerät oder Klimaanlage sollten demnach möglichst früh mitbestellt werden. Interessant: Oftmals könnten Mietwagen-Buchungen bis 24 Stunden vorher kostenfrei storniert werden.

Zu beachten sei außerdem: Häufig genutzte Mietwagen-Stationen an Flughäfen oder Hauptbahnhöfen seien meistens teurer. Um ein wirklich gutes und günstiges Angebot zu finden, sollten bei den Vergleichsportalen verschiedene Szenarien durchgespielt werden, wie der Anmietort, das -datum, die -uhrzeit und die Mietdauer.

Günstige Mietwagen: Manchmal können mehr Tage weniger kosten

"Finanztip.de" verweist auch auf besondere Angebote: So könnten an Wochenenden drei Tage günstiger kommen als zwei. Oder der Preis für eine ganze Woche liegt unter dem für fünf Tage. Hinsichtlich der Tankfüllung ist demnach die Regelung "voll-voll" am günstigsten. Der Wagen wird also vollgetankt vermietet und ist auch aufgetankt wieder zurückzugeben.

Eine Kilometer-Obergrenze sollte nur gewählt werden, wenn klar abzusehen ist, dass diese auch ausreichen. Ansonsten ist demnach wegen teurer Extrakilometer die Option "unbegrenzte Kilometer" vorzuziehen. Zumeist sei es zudem lohnender, das Fahrzeug auch dort wieder abzugeben, wo es ausgeliehen wurde. Denn die sogenannte Einwegmiete seien mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Da die Anmeldung mehrerer Fahrer oft mit einem Aufpreis verbunden ist, kann es sich lohnen, nur eine Person ans Steuer zu lassen. Sollte auf dem Fahrersitz aber doch Abwechslung angesagt sein, muss das zeitig angemeldet werden, sonst besteht später kein vollständiger Versicherungsschutz.

Auch hinsichtlich des Alters können weitere Kosten entstehen. Denn oftmals gibt es Untergrenzen. Für Personen unter 25 Jahren ist dann womöglich eine Zusatzgebühr fällig. Um Geld zu sparen, kann es sich also lohnen, ältere und erfahrene Fahrer ins Steuer greifen zu lassen.

Zudem könnten etwa in Osteuropa Gebühren anfallen, wenn mit dem Mietwagen eine Landesgrenze überquert wird. Gleiches gelte auch bei Fahrten mit Fähren. Beides sollte dem Anbieter vorher mitgeteilt werden.

Fahrzeug günstig mieten: Besser zu früh als zu spät zurückbringen

Wichtig ist zudem, bereits im Übergabeprotokoll auf Schäden oder Mängel hinzuweisen, um bei der Rückgabe nicht dafür belangt werden zu können. Die vereinbarte Zeit für die Rückgabe sollte auch möglichst nicht überschritten werden, weil dies durchaus direkt ins Geld gehen kann. So ist nicht ausgeschlossen, dass bei Verspätungen ein weiterer Tag zu schlechteren Konditionen berechnet wird.

"Finanztip.de" schreibt zudem, dass ein Gesamtpaket mit Flug und Mietwagen oft teurer kommt als eine separate Buchung. Folglich lohne sich der Mehraufwand dann als Alternative zur Pauschalreise inklusive Fahrzeug vor Ort. Positiv auswirken könnte sich letzteres dagegen im Falle eines verspäteten oder gestrichenen Fluges, denn dann müsste sich der Reiseveranstalter darum kümmern, dass ohne Zusatzkosten dennoch ein Mietwagen zur Verfügung gestellt wird.

Wo sind Mietwagen günstig? Preise auf Mallorca unter denen in Skandinavien

Weitere Tipps hinsichtlich günstiger Mietwagen gibt "billiger-mietwagen.de". Dort wird darauf hingewiesen, dass die Preise außerhalb der Schulferien und in der Nebensaison niedriger ausfallen würden. Im Jahr 2021 waren Mietwagen demnach im Juli durchschnittlich am teuersten, im Januar und im Februar dagegen am günstigsten.

Geld sparen lasse sich auch bei der Auswahl des Modells. So sind Kleinwagen in der Regel günstiger als Mittelklassewagen. Für Transporter oder Fahrzeuge mit Allradantrieb wird mehr verlangt als für gängige Modelle.

In beliebten Urlaubsorten in Südeuropa wie etwa auf Mallorca sollen zudem günstigere Preise aufgerufen werden als etwa in Skandinavien. Zudem bietet es sich an, darauf zu achten, Mietwagen nicht für Tage zu ordern, an denen besonders viele Urlaubsflieger landen, da auch der Luftverkehr Auswirkungen auf die Preisentwicklung haben kann.

Auch "billiger-mietwagen.de" rät zu einer frühzeitigen Buchung, hier heißt es jedoch "optimalerweise mindestens drei Monate im Voraus". Durch die schon angesprochenen Stornierungsmöglichkeiten sei es immer eine Option, anschließend noch Angebote zu vergleichen und im Falle einer günstigeren Variante noch einmal neu zu buchen.