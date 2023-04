Flugstreik im Ausland über Ostern: Welche Länder sind betroffen?

In Deutschland müssen Reisende über Ostern zwar keine Streiks fürchten, doch dafür im Ausland. Welche Länder betroffen sind, erfahren Sie im Artikel.

04.04.2023 | Stand: 14:57 Uhr

In Deutschland sind die Streiks erst einmal auf Eis gelegt, nachdem auch der letzte große Streiktag am 27. März 2023 ohne Einigung geblieben war. Urlauber müssen sich also über Ostern keine Sorgen machen, dass sie nicht oder erst verspätet ans Ziel kommen. Wer über die Feiertage allerdings in die Ferne reisen will, der könnte Probleme bekommen, denn an einigen Flughäfen im Ausland wird gestreikt. Alle Informationen finden Sie im Artikel.

Streik über Ostern: London-Heathrow wird bestreikt

Der größte Flughafen in Großbritannien wird bestreikt, denn die Beschäftigten legen seit 31. März 2023 teilweise die Arbeit nieder, wie der RND mitteilte. Genauer gesagt das Sicherheitspersonal von Terminal 5. Zehn Tage soll der Streik andauern und somit sind auch die Osterfeiertage betroffen. The Guardian berichtete, dass British Airways fünf Prozent des Zeitplans storniert hat, um die Sicherheitskontrolle zu entlasten. Das entspricht rund 300 Flügen.

Unite, einer Gewerkschaft im Vereinigten Königreich zufolge, soll der Streik erst am Ostersonntag, 9. April 2023, enden. Es wird damit gerechnet, dass insgesamt 1400 Mitglieder ihre Arbeit niederlegen.

Der Flugbetrieb soll allerdings laut Flughafen trotz Streik aufrechterhalten bleiben. Dafür sollen Notfallpläne sorgen. Dennoch könne es zu längeren Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen, zu Verspätungen und sogar Flugausfällen kommen.

Streik über Ostern: 17 Flughäfen in Spanien werden bestreikt

Wer über die Osterfeiertage oder in den Osterferien nach Spanien fliegen möchte, muss mit Problemen rechnen, denn an insgesamt 17 spanischen Flughäfen wird gestreikt. Und zwar schon seit dem 27. Februar 2023. Die Arbeitsniederlegung richtet sich gegen die Abfertigungsfirma Swissport und wurde von den Gewerkschaften UGT, USO und CC OO organisiert. Der Streik soll noch bis zum 13. April 2023 andauern, wie das Vergleichsportal Check24 mitteilte.

Betroffen sind folgende Flughäfen:

Almeria

Alicante-Elche

Barcelona-El Prat

Burgos

Gran Canaria

Huesca

Lanzarote

Logroño

Madrid-Brajas

Malaga

Murcia

Reus

Salamanca

Teneriffa-Sur

Valencia

Valladolid

Saragossa

Die Beschäftigten der Abfertigungsfirma Swissfort sollen jeden Montag, Dienstag und Donnerstag ihre Arbeit niederlegen. Wie sehr die Streiks den Flugverkehr über Ostern beeinflussen, ist noch unklar, denn Check24 zufolge muss nach spanischem Recht bei einem Streik immer ein Minimalbetrieb aufrechterhalten bleiben. Wie hoch der Minimalbetrieb ist, bleibt abzuwarten.

Streik über Ostern: Auch französische Flughäfen können betroffen sein

Schon seit Wochen finden in Frankreich groß angelegte Streiks gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron statt. Auch der Flugbetrieb war bereits davon betroffen. Das Reiseportal reisereporter.de geht davon aus, dass auch die Osterzeit von den Streiks betroffen sein könnte und es zu Flugausfällen kommt. Die genauen Beeinträchtigungen der Streiks werden laut Auswärtigem Amt erst 24 bis 48 Stunden vorher bekannt gegeben.

Übrigens: Urlauber müssen sich auch auf den Straßen auf längere Fahrten einstellen, denn über Ostern soll es auf bestimmten Strecken zu Staus kommen.

