Die schwersten Spiele aller Zeiten: Diese Games bringen Spieler zum Verzweifeln

"Das ist Souls-like" – es gibt Spiele, die einen an den Rand der eigenen Geduld treiben. Hier sehen Sie eine Auswahl der schwersten Spiele aller Zeiten.

10.10.2023 | Stand: 11:47 Uhr

Schon wieder erscheint auf dem Screen in großen Buchstaben "Game over" oder "You died" – das Gefühl, erneut an einem Level gescheitert zu sein, das man zum x-ten Mal probiert hat, kennen viele. Dennoch ist es meist Teil der Spiellogik, nach abermaligen Versuchen, doch endlich die Aufgabe erfüllt, den Kampf gewonnen oder das nächste Level erreicht zu haben. Bis dahin kann es oft ein schweißtreibender Weg sein – besonders bei Spielen, die für ihren hohen Schwierigkeitsgrad bekannt sind. Daher finden Sie hier eine Reihe der schwersten Spiele aller Zeiten, die von Nutzern dennoch besonders gut bewertet wurden.

Was sind die schwersten Spiele der Welt?

Nachfolgend finden Sie zehn schwierige Games , die dem deutschen Tech- und Gaming-Portal Giga.de zufolge zu den schwersten Spielen überhaupt gehören. Ausgehend von den Bewertungen der Userinnen und User auf der Plattform metacritichaben wir Ihnen zehn Spiele aufgelistet, die dort als sehr gut eingestuft wurden – beginnend mit der besten Bewertung.

Eines der schwersten Spiele überhaupt: "Hollow Knight"

User-Bewertung:

Hollow Knight: 9.1

Hollow Knight Voidheart Edition: 8.9

Als ein besonders schweres Spiel verlangt das Action-Adventure-Game "Hollow Knight" seinen Spielenden einiges ab, da das Niveau von Beginn an hoch ist und zudem schnelle Reaktionszeiten gefordert sind. In einer dunklen Spielumgebung, einem Königreich voll von insektenähnlichen Gegnern, stehen Gamerinnen und Gamer vor zahlreichen Herausforderungen, die insbesondere durch hartnäckiges Spielverhalten gemeistert werden können. So müssen lange Spielpassagen erneut absolviert werden, wenn man in der digitalen Spielwelt stirbt und hierbei Ingame-Währung verliert. Diese kann nur dann wiedererlangt werden, wenn man an den Ort des Todes zurückkehrt und dort den eigenen Geist siegreich bekämpft. Dabei kann zwischen den verschiedenen Speicherpunkten viel Zeit vergehen.

Auch "Devil May Cry 3: Dante's Awakening" ist eines der schwersten Spiele aller Zeiten

User-Bewertung:

Devil May Cry 3: Dante's Awakening: 9.0

Devil May Cry 3: Special Edition: 8.0

Lesen Sie auch

Gamescom in Köln Gamescom 2023: Tickets, Öffnungszeiten und Aussteller-Liste

Ebenso gehört das Spiel "Devil May Cry 3: Dante's Awakening" zu den schwierigsten Games aller Zeiten. Die japanische Action-Game-Reihe "Devil May Cry" mit dem Protagonisten Dante, setzte das Schwierigkeitslevel für den dritten Teil, einem Prequel der vorherigen beiden Spiele, nochmals höher im Vergleich zu seinen beiden Vorgängern. Die Spielausführung, die für westliche Länder mit der Angabe eines normalen Schwierigkeitsniveaus versehen wurde, entspricht eigentlich der schwersten Form des Spiels in Japan . Diese ergibt sich aus dem schnellen und kampfbetonten Spiel, bei dem Fabelwesen wie Hexen und große Insekten sowie Bossgegner mit je individuellen Kampfstilen besiegt werden müssen.

Die "Ninja Gaiden"-Spiele zählen zu den schwersten Games aller Zeiten

User-Bewertung:

Ninja Gaiden (2004): 8.9

Ninja Gaiden II: 8.0

Ninja Gaiden Black: 8.8

Ninja Gaiden Master Collection: 7.3

In den Action-Spielen "Ninja Gaiden" muss die Hauptfigur Ryu Hayabusa gegen das Böse siegen. Bei den Kämpfen mit Banden, Ninja und Endgegner geht es blutig und schnell zu, was präzise Reaktionen erfordert. Muss sich Ryu zur gleichen Zeit gegen verschiedene Gegner behaupten und wird dabei von den Waffen der anderen erwischt, wird er mit jedem Mal weiter Richtung Tod gestoßen. Die Gegner und das Kampftempo machen das Game zu einem der schwersten Spiele aller Zeiten.

"Dark Souls"/"Demon's Souls" gehört zu den schwersten Spielen

User-Bewertung:

Dark Souls: 8.7

Dark Souls Remastered: 8.2

Demon's Souls: 8.1

Wenig überraschend landet in dieser Auswahl das Spiel "Dark Souls". In der Gaming-Sprache ist der Begriff "Souls-like" inzwischen geläufig, um Spielszenarien oder andere Spiele als besonders herausfordernd zu beschreiben. Einfache Taktiken bringen die Spielenden gegen die verschiedenen Gefahren und Monster nicht weit. Besonders die Tatsache, dass alle Gegner, die bereits umgebracht wurden erneut auftauchen, sobald das Spiel gespeichert wird, kann die Spielerinnen und Spieler zur Weißglut treiben. Somit ist es nicht die dunkle Stimmung des Königreichs Lordran, sondern die Frustration über ein weiteres "You died", das "Dark Souls" zu einem der schwersten Spiele aller Zeiten macht.

"Cities Skylines": Eines der schwierigsten Spiele, die es gibt

User-Bewertung: Cities Skylines: 8.7

Mit "Cities Skylines" findet erstmals ein Spiel außerhalb des Genres Action Eingang in diese Auflistung der schwersten Spiele. Als Städteplanerin oder Städteplaner erbaut man eine Stadt nach eigenen Vorstellungen und ist als Bürgermeisterin oder Bürgermeister für Verkehr, Wasser und Bildung zuständig. Knifflig wird es, wenn Spielende selbst einen hohen Anspruch haben und den Wunsch, ihre Stadt stetig weiter zu verbessern. Durch sogenannte Mods (Modifikationen, die zusätzlich installiert werden können) können diese Bedürfnisse befriedigt werden – das Stadtmanagement aber auch weiter erschweren. Zudem können Probleme wie volle Straßen oder Smogentwicklung das Spiel verkomplizieren.

Auch "Super Mario Maker" zählt zu den schwierigsten Spielen überhaupt

User-Bewertung:

Super Mario Maker : 8.7

Super Mario Maker 2: 8.5

Im Rahmen des Spiels " Super Mario Maker " können eigene Jump & Run-Level gebaut werden und im Anschluss anderen Spielerinnen und Spielern zur Verfügung gestellt werden. Ähnlich wie beim zuvor erwähnten "Cities Skylines" hängt die Komplexität des Spiels und damit auch der Schwierigkeitsgrad stark von dessen Nutzerinnen und Nutzern ab. So können extrem schwierige Level entstehen, die die Spielenden in den Wahnsinn treiben und das Spiel zu einem der Schwersten aller Zeiten machen.

Ein sehr schweres Rennspiel: "F-Zero GX"

User-Bewertung: F-Zero Gx: 8.6

Mit "F-Zero GX" schafft es ein Rennspiel in die Auswahl der schwierigsten Games überhaupt, das für seine enorme Geschwindigkeit und sein futuristisches Aussehen bekannt ist. Spielerinnen und Spieler, die das Game noch nicht lange spielen, bleiben ohne Chance, wenn sie gegen erfahrene Nutzer antreten: Es gilt, die Level möglichst auswendig zu können, um bei den hohen Geschwindigkeiten mithalten zu können.

"Hotline Miami" gehört zu den schwierigsten Spielen der Welt

User-Bewertung:

Hotline-Miami : 8.6

Hotline Miami Collection: 8.1

Hotline Miami 2: Wrong Number: 7.8

Das Action-Spiel "Hotline Miami ", dessen Schauplatz eine Abwandlung der Stadt Miami im Jahr 1989 darstellt, ist geprägt von brutalen Schusswechseln und Nahkämpfen. Dabei kommt es besonders auf gute Reflexe an, um ein Level nicht ständig wiederholen zu müssen. Denn sobald man in der digitalen Spielwelt stirbt, muss das Game-Level neu begonnen werden. Auch die Tatsache, dass totgeglaubte Feinde wieder zurückkehren, kann Spielerinnen und Spieler zur Verzweiflung bringen. Daher kann auch "Hotline Miami " als eines der schwersten Spiele überhaupt betrachtet werden.

Die schwersten Spiele überhaupt: "The Talos Principle" gehört dazu

User-Berwertung:

The Talos Principle: 8.6

The Talos Principle: Deluxe Edition: 8.3

Spielende des Games "The Talos Principle" schlüpfen in die Rolle eines Roboters, der in einer Welt mit uralten Überbleibseln der Vergangenheit und modernster Technologie zahlreiche Rätsel und Aufgaben lösen muss. Anders als in den meisten vorgestellten Spielen bisher, ist hier vor allem Köpfchen und logisches Denken gefragt, um nicht in die Fallen verschiedener Gefahren zu treten. Damit zählt auch "The Talor Principle" zu den schwersten Spielen aller Zeiten.

"Cuphead" ist eines der schwierigsten Games aller Zeiten

User-Bewertung:

Cuphead: 8.5

Cuphead in the Delicious Last Course: 8.4

Während die Spielumgebung von "Cuphead" an Cartoons aus den 1930er-Jahren erinnert, haben Gamerinnen und Gamer die Aufgabe als Tassenkopf ("Cuphead"), Seelen von anderen zu bekämpfen – nachdem man die eigene Seele beim Casino-Spielen verloren hat. Mit dem Ziel, so seine eigenen Vergehen mit dem Teufel zu verrechnen, gelangt man durch die Fantasiewelten des Shooter-Action-Games. Für das Besiegen der Bossgegner ist geduldiges und geschicktes Spielverhalten nötig, was das Game zu einem der schwierigsten Spiele überhaupt macht.

Sie sind am Thema Gaming interessiert? Hier finden Sie die Vorstellung des Spiels "Starfield" sowie einen Artikel zu Spieleentwicklern aus Baden-Württemberg.