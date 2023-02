Super Mario & Co: Das sind die 25 meistverkauften Videospiele aller Zeiten

Die Videospiel-Branche erwirtschaftet Milliarden. Grund genug, einmal einen Blick auf die erfolgreichsten Spiele aller Zeiten zu werfen. Hier ein Überblick.

28.02.2023 | Stand: 08:18 Uhr

Die Gaming-Branche ist ein Milliardengeschäft und blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Grund genug, einmal die erfolgreichsten Spiele Revue passieren zu lassen. In einer in einer aktuellen Erhebung (Februar 2023) listet die deutsche Online-Plattform Statista passend dazu die meistverkauften Videospiele aller Zeiten auf. Neben vielen Klassikern und deren Auskopplungen finden sich auch ein paar wenige Games neueren Datums und sogar Low-Budget-Produktionen in der Liste wieder. Wir zeigen Ihnen im Überblick, welches die erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten sind.

Plätze 22 bis 25

Die Plätze 22 bis 25 teilen sich gleich vier Videogames, die seit ihrem Release jeweils rund 30 Millionen Spiele absetzen konnten.

Der Shooter "Call of Duty: Modern Warfare" (2020) ist eine der neueren Auskopplungen der Klassikerreihe, deren Erfolg im Jahre 2003 mit dem ersten Titel, damals noch schlicht "Call of Duty" gelegt wurde.

(2020) ist eine der neueren Auskopplungen der Klassikerreihe, deren Erfolg im Jahre 2003 mit dem ersten Titel, damals noch schlicht "Call of Duty" gelegt wurde. Auf diesselbe Verkaufszahlen kommt ein anderer Klassiker: das Action-Rollenspiel "Diablo 3" samt Erweiterung "Reaper of Souls"

samt Erweiterung "Reaper of Souls" Ebenso das noch keinen Klassikerstatus innehabende Open-World-Rollenspiel "Skyrim" und das Indie-Game "Human: Fall Flat"

Platz 21: New Super Mario Bros. Wii

Mit über 100 Millionen verkauften Geräten gehört die Nintento Wii zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten. Eine besonders erfolgreiche Auskopplung ist die Wii-Ausgabe von "New Super Mario Bros" mit rund 30,3 Millionen verkauften Spielen.

Platz 20: Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo's "Super Smash Bros. Ultimate" fand bereits über 30,4 Millionen Abnehmerinnen und Abnehmer und sichert sich somit aktuell den 20. Platz dieser Liste.

Platz 19: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Das Switch-Action-Rollenspiel "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" des japanischen Konzerns Nintendo aus der gleichnamigen Klassikerreihe "The Legend of Zelda" (1986) verkaufte sich seit seinem Release 2017 rund 30,7 Millionen Mal. Ein Nachfolger ist übrigens für 2023 angekündigt.

Platz 18: New Super Mario Bros

Noch erfolgreicher als die Wii-Konsole war der "Nintendo DS" mit 154,9 Millionen verkauften Exemplaren. Das erste Nintendo DS-Spiel auf dieser Liste ist "New Super Mario Bros" – ein Jump & Run-Klassiker – und fand mit 30,8 Millionen Abnehmern eine große Fan-Gemeinde.

Platz 17: Wii Sports Resort

Das Videospiel "Wii Sports Resort" kam nebst dem Hardware-Zusatz "Wii Motion Plus", der die Bewegungssteuerung noch verfeinern sollte, auf den Markt. Rund 33,1 Millionen Mal wurde das Spiel verkauft.

Platz 16: Mario Kart Wii

Rund 37,4 Millionen Wii-Besitzer wollten "Mario Kart" auf der Wii-Konsole ausprobieren. Das Vollgas-Spektakel landet damit auf Platz 16 der weltweit meistverkauften Videospiele.

Platz 15: The Witcher 3

Den großen Erfolg hatte die polnische Entwicklerfirma "CD Projekt S.A" vor allem ihrem Fantasy-Rollenspiel "The Witcher 3" zu verdanken, das sich samt Erweiterungen über 40 Millionen Mal verkaufte. Zuletzt erschienen Updates und Versionen für die Play Station 5 und Xbox Serie X/S.

Platz 14: Animal Crossing: New Horizons

Das fantastische "Animal Crossing: New Horizons" ist eine virtuelle Nintendo-Welt. Rund 41,6 Millionen Besitzerinnen und Besitzer der Switch-Konsole wollten bisher Teil eines Kosmos voller sprechender Tiere sein.

Platz 13: Pac-Man

"Pac-Man" ist seit langem Kult und fester Bestandteil des Videogames-Horizonts. Über 42 Millionen Fans ließen sich bislang zum Kauf bewegen.

Platz 12: Tetris (Nintendo)

Allein 43 Millionen Game Boy- und NES-Besitzer griffen bei der Nintendo-Version von Tetris zu. Ein Beweis, dass sich dieses zeitlose Spiel durch alle Zeiten und Konsolen hinweg am Markt behauptet. Es wird als Videospiel auch noch einmal in der unteren Hälfte dieses Rankings auftauchen.

Platz 11: Wii-Fit

Ein weiteres skurriles Videospiel aus dem Hause Nintendo ist mit Sicherheit "Wii-Fit". An den Start ging dieser Trend mit "Wii Fit (Plus)", das samt Balance-Board-Waage ausgeliefert wurde und vor allem Nutzerinnen ansprechen wollte. Bislang wollten 43,8 Millionen Teil haben an der virtuellen Fitness-Welt.

Platz 10: Terraria

Erstmals erschien das pixelige "Survival-Open-World"-Spiel "Terraria" bereits 2011, bevor der Hersteller Re-Logic die final ausgearbeitete Version im Jahr 2020 veröffentlichte. In der Zwischenzeit verkaufte sich das einer 2D-Version von "Minecraft" ähnelnde Spiel rund 44,5 Millionen Mal, was ihm Platz 10 dieser Liste einbringt.

Platz 9: Pokémon

1996 hob die große Pokémon-Erfolgsgeschichte zu ihrem großen Siegeszug an – damals erschienen die allerersten "Pokémon"-Editionen weltweit. Etwa 31,4 Millionen Mal konnten sich die blaue und rote Edition seitdem verkaufen, und die Geschichte ist noch nicht auserzählt, wie die aktuelle Edition "Pokémon Schwert & Schild" zeigt.

Platz 8: Red Dead Redemption

Von allen Spielen aus dieser Liste ist "Red Dead Redemption 2" das neueste. Erst Ende 2018 erschienen, verkaufte sich das Western-Abenteuer bislang bereits circa 31,4 Millionen Mal.

Platz 7: Super Mario Bros

Das 1985 veröffentlichte Jump&Run "Super Mario Bros." für NES landet mit 58 Millionen Exemplaren auf Platz 7 der meist verkauften Games aller Zeiten - und zählt zu den wichtigsten Erfolgen von Nintendo überhaupt.

Platz 6: Mario Kart 8 (Deluxe)

Nach reinen Verkaufszahlen gemessen ist "Mario Kart 8 (Deluxe)" das erfolgreichste Rennspiel in der Videospiel-Historie. Wie die Nintendo-Konsole Wii U fand auch der "Mario Kart 8"-Release vergleichsweise wenig Beachtung. Das änderte sich schlagartig als der Nachfolger Switch 2017 auf den Markt kam und schnell zum Bestseller avancierte. Zu den 8,5 Millionen Wii-U-Exemplaren von "Mario Kart 8" gesellten sich schnell über 50 Millionen verkaufte "Deluxe"-Versionen des Fun-Racers für die Switch. Zusammen kommen sie auf 60,5 Millionen Kopien - und Platz 6.

Platz 5: Playerunknown’s Battlegrounds

Als das erfolgreichste "Battle-Royal"-Spiel, bei dem Spielerinnen und Spieler versuchen, sich in einem abgegrenzten Spielbereich gegen andere Gamer durchzusetzen, gilt "Playerunknown's Battlegrounds", neben "Fortnite" als der wohl bekannteste Vertreter dieses Game-Genres. In Sachen Verkaufszahlen entscheidet allerdings "Playerunknown’s Battlegrounds" das Duell der beiden für sich, das seit 2017 bislang mehr als 50 Millionen Mal über die Ladentheke ging.

Platz 4: Wii Sports

Die große Erfolgsgeschichte der Nintendo Wii-Konsole hängt auch maßgeblich mit diesem Spiel zusammen. "Wii Sports" aus dem Jahr 2006 hat zudem die Controller revolutioniert, denn wann konnte man ihn vorher schon wie eine Bowlingkugel oder einen Tennisschläger schwingen? "Wii Sports" konnte sich seitdem beachtliche 83 Millionen mal verkaufen.

Platz 3: Tetris

Das älteste Spiel dieser Liste ist auch gleichzeitig eines der erfolgreichsten Videogames in der Geschichte der Branche. 1984 entwickelte der Spieleentwickler Alexei Paschitnow das simple Spiel, bei dem Steine nach dem Puzzle-Prinzip passend übereinander geschichtet werden. Insgesamt wurde das Puzzle-Evergreen auf über 65 Plattformen veröffentlicht und verkaufte sich bis heute circa 100 Millionen Mal.

Platz 2: Grand Theft Auto V (GTA)

Auf Platz zwei der meistverkauften Videospiele aller Zeiten landet ein Klassiker der Play-Station-Konsole. Das "Open-World-Game" "GTA 5" hat sich seit seiner Veröffentlichung 2013 bisher mehr als sagenhafte 130 Millionen Mal verkauft. Spieleentwickler Rockstar hat bereits eine Neuauflage für die Playstation 5 angekündigt, es werden also noch einige Verkäufe dazukommen. Die Nummer eins dieser Liste scheint dennoch in weiter Ferne.

Platz 1: Minecraft

Unglaubliche 238 Millionen Mal verkaufte sich das Videospiel "Minecraft" seit seiner Veröffentlichung 2011. Im "Open-World-Game" aus den Entwicklerhänden von Markus "Notch" Persson und seiner legendären schwedischen Produktionsfirma "Mojang" aus Stockholm erschaffen Spielerinnen und Spieler Monumentalkonstruktionen wie Gebäude oder Schaltkreise aus zumeist würfelförmigen Bauklötzen in einer frei begehbaren, sogenannten prozedural generierten Spielwelt. Längst hat sich der Sofware-Gigant Microsoft das schwedische Entwicklerteam einverleibt, der große Erfolg der Low-Budget-Produktion Minecraft bleibt aber davon unberührt.

