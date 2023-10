Öffnungsklausel bei der Rente: Wie profitieren Rentner davon?

Wer einen zu hohen Rentenbetrag zahlt, kann später von Steuererleichterungen profitieren. Doch wann greift die Öffnungsklausel, und wen betrifft sie genau?

17.10.2023 | Stand: 13:14 Uhr

Durch die sogenannte "nachgelagerte Besteuerung " haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer während ihrer Berufszeit im Verhältnis zur Besteuerung ihrer Renteneinkünfte eine relativ geringe Steuerlast.

Eine Ausnahme gilt allerdings, wenn Berufstätige freiwillig sehr hohe Rentenversicherungsbeiträge gezahlt haben, etwa in berufsständische Versorgungswerke oder in die landwirtschaftliche Alterskasse. In diesem Fall besteht Anspruch auf die sogenannte Öffnungsklausel . Welche Gruppe vor allem profitiert und was die Öffnungsklausel genau besagt, lesen Sie hier.

Öffnungsklausel bei der Rente: Rentenbesteuerung und Freibeträge

Die Besteuerung der Renten nimmt Fahrt auf. Rentnerinnen und Rentner, die im Dezember 2005 in den wohlverdienten Ruhestand gingen, mussten laut der Deutschen Rentenversicherung ( DRV ) bereits 50 Prozent der Bruttorente als steuerpflichtiges Einkommen ans Finanzamt abführen.

Seitdem steigt Jahr für Jahr der Prozentsatz des steuerpflichtigen Teils der Rente für die nachfolgenden Ruheständler um zwei Prozent. Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2020 sind es somit bereits 80 Prozent. Jenseits dessen erfolgt "nur" noch eine Erhöhung um ein Pozent, wie die DRV schreibt.

Künftige Rentner, die 2040 oder später in Rente gehen, müssen dann die Renteneinkünfte schließlich voll versteuern. Allerdings gewährt das Finanzamt für alle Ruheständler, die bis 2039 erstmals Rente bekommen und nur einen geringen Betrag erhalten, einen Rentenfreibetrag.

Öffnungsklausel soll Steuerlast senken: Ausnahme von der "nachgelagerten Besteuerung"

Wer Rente bezieht, ist also schon bald genauso wie jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer steuerpflichtig. Das mag erstaunen, gelten doch die Renten verhältnismäßig ohnehin als niedrig. Doch genau dies ist vom Gesetzgeber gewollt, um die Steuerlast insgesamt zu drücken. Denn seit 2005 gilt die sogenannte "nachgelagerte Besteuerung", wie die DRV schreibt.

Das bedeutet, dass Steuern auf Renten nicht bei höheren Einkommen der Berufsjahre zu zahlen sind, sondern erst dann, wenn die Einnahmen durch Renteneinkünfte üblicherweise geringer sind und somit auch ihr Steueranteil. Eine Ausnahme besteht allerdings, wenn die Rentenbeiträge durch private Altersvorsorgeüberdurchschnittlich hoch waren und im Alter die Doppelbesteuerung droht.

Wann greift die Öffnungsklausel für Rentnerinnen und Rentner?

Denn die Öffnungsklausel greift laut DRV , wenn bis zum 31.12.2004 mindestens 10 Jahre Rentenbeiträge über dem Höchstbetrag zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurden. Ist das der Fall, wird je nach Rentenbeginn "Teile der Leibrenten oder anderer Leistungen mit einem Ertragsanteil besteuert", der sich sich nach dem Lebensalter zu Beginn des Rentenbezugs richtet, wie die Finanzämter Baden-Württemberg schreiben.

Übrigens: Die Rentenbesteuerung betrifft neben den Altersrenten auch die Erwerbsminderungsrente und die Witwen- beziehungsweise Hinterbliebenenrenten.

Öffnungsklausel für Rentner: Wer kann profitieren?

Von der Öffnungsklausel sollen vor allem Rentnerinnen und Renter profitieren, die bis Ende 2004 mindestens 10 Jahre lang zu den Topverdienern gehörten und daher hohe Rentenabgaben zu verzeichnen hatten. Meist handelt es sich bei den Betroffenen laut WISO Steuer um Selbstständige oder "Mitglieder eines Versorgungswerks" wie es in der Regel bei Ärzten, Architekten oder auch Steuerberatern der Fall ist. Die private Altervorsorge kann demnach höher sein als der zu zahlende gesetzliche Höchstbetrag, der sich nach der Beitragsbemessungsgrenze richtet.

Öffnungsklausel: Wie können Rentner sie beantragen?

Soll die Öffnungsklausel greifen, müssen die Betroffenen bei der Rentenzahlstelle einen entsprechenden Antrag stellen. Diese prüft nun die individuellen Voraussetzungen und errechnet die Betragssumme, die über dem gesetzlichen Höchsbetrag zu viel gezahlt wurde.

Sobald eine Bestätigung von der Rentenzahlstelle vorliegt, kann in der Steuererklärung ein Antrag auf eine günstigere Besteuerung gestellt werden. Hierzu muss laut DRV lediglich für das Finanzamt die Anlage R der Steuererklärung ausgefüllt werden.