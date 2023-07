Rente und Pension: Das ist der Unterschied

Wenn Arbeitnehmer aus dem Berufsleben ausscheiden, beziehen sie danach entweder Rente oder Pension. Doch worin liegt eigentlich der Unterschied? Und kann man beides gleichzeitig beziehen?

28.06.2023 | Stand: 07:29 Uhr

Egal ob man noch am Beginn oder am Ende des eigenen Berufslebens steht, hat sich jeder schon einmal gefragt, was der Unterschied zwischen der Rente und der Pension ist - und wie man eine Pension erhalten kann. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie im folgenden Artikel.

Übrigens: Frauen, die sich ihr Leben lang um Haushalt und Familie gekümmert haben, können meist nur wenig Beiträge zahlen. Ihre Rente fällt meist niedriger aus. Um selbst 2000 Euro Rente zu erhalten müssen Sie schon heute ein entsprechend hohes Gehalt haben.

Rente oder Pension - Das ist der Unterschied

Wer nach seiner Ausbildung ins Arbeitsleben eintritt, verdient ein Gehalt, von dem monatlich ein bestimmter Anteil in die gesetzliche Rentenversicherung fließt. Nach dem Ende des Arbeitslebens können Berufstätige dann in den Ruhestand gehen und Rente beantragen. Deren Höhe hängt von den selbst eingezahlten Beiträgen in die Rentenversicherung und von der Zahl der Menschen ab, die zum eigenen Renteneintritt noch arbeiten und in die Rentenversicherung einzahlen.

Neben der gesetzlichen Rente gibt es in Deutschland aber auch noch die sogenannte Pension. Diese kann laut t-online.de erhalten, wer in Deutschland Beamter, Richter, Pfarrer, Kirchenbeamter, Berufssoldat oder in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt war. Diese Menschen bekommen in der Regel eine Pension, wenn sie das Pensionsalter erreicht haben. Im Gegensatz zur Rente werden die Pensionen aus Steuergeldern finanziert.

Pension oder Rente im Alter beziehen - Was ist besser?

Die Unterscheidung zwischen den beiden Ruhestandsarten beginnt schon mit dem Eintrittsalter. Ab dem Jahrgang 1964 liegt das Renteneintrittsalter in Deutschland laut der Deutschen Rentenversicherung derzeit bei 67 Jahren.

Beamte hingegen können schon mit dem Erreichen des 63. Lebensjahres auf Antrag in den Ruhestand gehen, schreibt das Bundesinnenministerium. Allerdings müssen sie dann Abschläge hinnehmen. Um eine Pension erhalten zu können, müssen Beamte laut t-online.de eines der folgende Kriterien erfüllen: Ihre Dienstzeit muss mindestens fünf Jahre betragen oder sie sind wegen eines Vorfalls während ihres Dienstes dienstunfähig. Dabei kann es sich beispielsweise um einen Unfall handeln, an dem sie selbst keine grobe Schuld tragen.

Der wichtigste Unterschied zwischen Rente und Pension liegt allerdings in der Höhe der Bezüge. Laut einem Bericht von Business Insider bekommen Rentner in Deutschland derzeit im Schnitt 48 Prozent ihres früheren Gehalts als Rente ausgezahlt. Beamte dürfen hingegen mit etwa 65,6 Prozent ihres früheren Gehalts als Pension rechnen. Pensionäre könnten allerdings bis zu 71,75 Prozent ihres letzten Gehalts behalten, geht aus einer Anfrage der Linkspartei an die Bundesregierung hervor.

Rente oder Pension: Diese Gruppe erhält deutlich mehr Geld

Der Rentenversicherungsbericht von 2022 zeigt: Bei der durchschnittlichen Altersrente bekamen Männer aus der gesetzlichen Rentenversicherung 1226 Euro im Monat ausgezahlt. Frauen bekamen lediglich 803 Euro. Pensionäre, die früher im mittleren oder einfachen Dienst tätig waren, erhielten im Jahr 2021 hingegen 2318 Euro. "Im gehobenen Dienst lag der Betrag bei 3339 Euro, im höheren Dienst sogar bei 4973 Euro", schreibt Business Insider.

Der finanzielle Unterschied zwischen Rente und Pension ist also enorm. Auch, weil die gesetzliche Rente gedeckelt ist und sich die Pension auf das Gehalt der letzten Dienstjahre eines Beamten bezieht. Dieses ist nach Dienstjahren gestaffelt und damit beim Austritt aus dem Berufsleben meist am höchsten. Freiwillig können Beamte deshalb in die Gesetzliche Krankenversicherung wechseln.

Beamte mussten ihre Pensionen schon immer voll versteuern, während dies für die gesetzliche Rente erst seit 2005 gilt. Die Ampel-Regierung hat jetzt allerdings beschlossen, dass die Doppelbesteuerung der Rente vermieden werden soll.

Laut t-online.de müssen Beamte zudem von ihrer Pension noch eine private Kranken- und Pflegeversicherung abschließen, weil diese nur zum Teil vom Staat übernommen werden. Von den Pensionsbezügen geht also auch ein großer Teil ab, der mit dem Alter und den damit einhergehenden gesundheitlichen Problemen steigt.

Ein weiterer Unterschied: Während die Rente aus Beiträgen finanziert wird, werden die Beamtenpensionen in der Regel aus den Haushalten des Bundes und der Länder bezahlt. Sie stammen also direkt aus Steuermitteln.

Kann man Pension und Rente gleichzeitig beziehen?

Viele Menschen fragen sich, ob es möglich ist, sowohl Rente, als auch Pension im Alter zu beziehen. Dies ist tatsächlich dann der Fall, wenn jemand zunächst als Angestellter tätig war und später verbeamtet wurde. Wie Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung gegenüber t-online.de erklärt, steht Pensionären, die vor ihrer Zeit als Beamte die Mindestversicherungszeit von fünf Jahren an Beiträgen erreicht haben, eine kleine Rente zu.

Unter Umständen könne diese aber die Höhe der Pension beeinflussen. Inwieweit die Pension beeinflusst wird, müssen Pensionäre an der Stelle erfragen, die ihre Pension ausbezahlt.

Versicherte sollten sich also schon früh darüber Gedanken machen, ob das Geld im Alter reicht. Wenn nicht, kann die Rente aufgebessert werden. Auch über eine bezuschusste Altersvorsorge, wie etwa die Bürgerrente sollte man sich Gedanken machen. Außerdem ist es auch möglich noch einen Nebenjob anzunehmen, allerdings sollte auf die Hinzuverdienstgrenze geachtet werden.

Sollte es finanziell trotzdem knapp werden, können Rentnerinnen und Rentner diverse Zuschüsse beantragen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch Geld aus dem Härtefallfonds bezogen werden.

Übrigens: Über die Rente gibt es viele Irrtümer und Mythen. Wer die Rente beantragen will, sollte also einiges beachten. Zudem sollten Rentnerinnen und Rentner eine Steuererklärung abgeben, sonst könnten Strafen drohen. Es ist auch möglich, den Ruhestand im Ausland zu verbringen. Nur sollten dann ein paar Dinge beachtet werden, damit es zu keinen Abzügen kommt.