Rentenpunkte kaufen: Wie teuer sind sie?

Wer früher in Rente gehen möchte, kann sich Rentenpunkte kaufen. Aber wie teuer ist so ein Rentenpunkt eigentlich?

20.10.2023 | Stand: 07:30 Uhr

Endlich Rente - viele Menschen fiebern auf diesen Lebensabschnitt hin. In der Regel muss grundsätzlich nur die Wartezeit erfüllt werden, um Anspruch auf Rente zu haben und so können Versicherte theoretisch schon nach fünf Jahren Arbeit Rente bekommen, allerdings fällt diese naturgemäß deutlich geringer aus, als etwa nach 40 Jahren Arbeit. Normalerweise müssen Versicherte 35 oder 45 Beitragsjahre sammeln, um eine auskömmliche Rente zu bekommen. Wem das zu lange dauert, der kann Rentenpunkte kaufen. Wie teuer diese sind, erfahren Sie hier.

Wie teuer ist ein Rentenpunkt?

Die Kosten eines Rentenpunktes hängen maßgeblich vom Durchschnittsentgelt aller Deutschen und dem Beitragssatz ab. Daher variiert der "Preis" und ist jedes Jahr unterschiedlich. Auch der Wert eines Rentenpunktesändert sich jährlich.

Der Unterschied eines gekauften und eines über das Gehalt verdienten Rentenpunktes ist, dass der Arbeitgeber bei einem verdienten Rentenpunkt die Hälfte bezahlt. Wer sich einen Rentenpunkt kauft, muss hingegen alles alleine bezahlen.

Der Deutschen Rentenversicherung zufolge beträgt 2023 das Durchschnittsgehalt 43.142 Euro in den alten Bundesländern und 41.967 Euro in den neuen Bundesländern. Wer in den alten Bundesländern lebt, muss laut Finanztip daher 8024,41 Euro für einen Rentenpunkt zahlen. In den neuen Bundesländern werden 7805,86 Euro fällig.

Im Vergleich zu 2022 sind die Kosten um rund elf Prozent gestiegen, wie Finanztip mitteilt. Allerdings war das Vorjahr auch ein besonders günstiges Jahr zum Kauf von Rentenpunkten , da das Durchschnittsgehalt auf 38.901 Euro in Westdeutschland und auf 37.333 Euro in Ostdeutschland gesunken war. Der Grund dafür war die Corona-Pandemie und die Kurzarbeit in den Jahren 2020 und 2021. Dies wirkte sich 2022 auf die Durchschnittsentgelte deutlich aus.

Die Verzögerung lässt sich dadurch erklären, dass das Durchschnittsgehalt zunächst vorläufig berechnet wird, damit die Rentenversicherung einen Wert hat, mit dem sie im jeweils laufenden Jahr arbeiten kann. Der Berechnung liegen die Durchschnittsentgelte der jeweils vorherigen zwei Jahre des Statistischen Bundesamtes zugrunde.

Wer kann Rentenpunkte kaufen?

Nicht jeder kann Rentenpunkte kaufen - das ist erst ab einem Alter von 50 Jahren möglich. Außerdem muss es eine realistische Chance geben, dass die 35 Beitragsjahre zur Rentenversicherung auch gesammelt werden können, wie Finanztip mitteilt. Das ist die Voraussetzung dafür, überhaupt mit 63 Jahren in Rente zu gehen.

Wer 50 Jahre alt ist und überlegt sich Rentenpunkte zu kaufen, sollte in diesem Alter also mindestens schon 22 Beitragsjahre zusammen haben, damit ab diesem Zeitpunkt noch mindestens 13 Jahre gesammelt werden können.

Zudem können Rentenpunkte nicht ewig gekauft werden: Wer die Regelaltersgrenze bereits erreicht hat, dem wird der Kauf in der Regel verwehrt.

Wichtig zu wissen: Wer sich ernsthaft für den Kauf von Rentenpunkten interessiert, der sollte einige Dinge beachten. So bietet der Kauf zum Beispiel bei der Steuer einige Vorteile, ist aber trotzdem nicht für alle Versicherte sinnvoll.