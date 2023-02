"Rock im Park" 2023: Die Acts am Nürnberger Dutzendteich - und alle Infos

"Rock im Park" 2023: Hier kommen alle Infos über Line-up, Bands, Spielplan, Tickets und Campen

Es geht wieder los! Nach der langen Pause aus bekannten Gründen - die Corona-Pandemie - dürfte "Rock im Park" 2023 die Gegend um den Nürnberger Dutzendteich wieder mal so richtig zum Beben bringen. "Rock im Park" darf man übrigens nicht mit "Rock am Ring" verwechseln. Beide Events sind zwar miteinander verwandt, weil dort - an unterschiedlichen Tagen - normalerweise dieselben Künstlerinnen und Künstler auftreten. Aber das ganze Drum und Dran ist natürlich unterschiedlich. Wir liefern den kompletten Input zu der fränkischen Sause vom 2. bis 4. Juni 2023.

Line-up bei "Rock im Park" 2023 - welche Bands sind dabei?

Die Veranstalter haben das folgende Line-up angekündigt (Stand vom 25.01.2023):

Apache 207

Arch Enemy

Architects

AViVA

badmómzjay

Bad Wolves

Blond

BOUNTY & COCOA

Boy Bleach

Boysetsfire

Bring Me The Horizon

Brutus

Bury Tomorrow

Cari Cari

Carpenter Brut

Charlotte Sands

cleopatrick

Dead Sara

Die Nerven

Die Toten Hosen

Employed To Serve

Evanescence

Fever 333

FiNCH

Five Finger Death Punch

Flogging Molly

Foo Fighters

Giant Rooks

Gojira

Halestorm

Hollywood Undead

Hot Water Music

Incubus

Jinjer

Juju

K.I.Z

Kings Of Leon

Kontra K

Lauren Sanderson

Limp Bizkit

Machine Gun Kelly

Maggie Lindemann

Mantar

Mehnersmoos

Meshuggah

MOD SUN

Motionless In White

NOFX

Nothing But Thieves

nothing,nowhere.

Nova Twins

Pabst

Papa Roach

Provinz

Rise Against

Sam Tompkins

Set It Off

Silverstein

Spiritbox

Steel Panther

Sum 41

Tenacious D

The Chats

The Distillers

Thees Uhlmann & Band

The Menzingers

The Raven Age

The Warning

Three Days Grace

Touché Amoré

Turnstile

VV

YONAKA

Yungblud

Spielplan von "Rock im Park" 2023

Der exakte Spielplan liegt uns bisher nicht vor. Wir bleiben an dem Thema natürlich dran und melden uns hier, sobald wir mehr wissen.

"Rock im Park" 2023 - Welche Arten von Tickets gibt es? Wie kriegt man sie?

Laut Website des Veranstalters kann man die Tickets entweder online oder über die Bestell-Hotline 01806-57007 käuflich erwerben. Wie man's auch anstellt: Offenbar landet man in jedem Fall bei Eventim.

Es gibt die folgenden Ticket-Kategorien für potentielle Zeit-Bewohner:

Weekend Festival Ticket - General Camping (Preise ab 268 Euro)

Weekend Festival Ticket - Green Camping (Preise ab 268 Euro)

Extras werden auch angeboten, die kosten zwischen 44 und 499 Euro:

Backstage Camp

Seaside Backstage Camp

Backstage Camp – Car Pass

Utopia Stage Camping

Utopia Stage Camping – Car Pass

Im Sachen Caravan-Camping bietet der Veranstalter diese Ticket-Kategorien an:

Caravan Camping – Camper Pass (Wohnmobil)

Caravan Camping – Trailer Pass (Kfz- & Wohnwagen-Gespann)

Caravan Camping Guest Ticket

Außerdem gibt es:

VIP Upgrade Weekend – Zusatzticket ohne Festivaleintritt

VIP Upgrade Day (Fr, Sa, So) – Zusatzticket ohne Festivaleintritt

Special Needs Camping

Überhaupt: Wie läuft bei "Rock im Park" 2023 das Campen?

Ganz grundsätzlich unterscheidet der Veranstalter zwischen:

General Camping

Green Camping

Backstage Camp

Seaside Backstage Camp

Caravan Camping

Motorrad Camping

Special Needs Camping

Die Vielzahl an Details würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Soviel aber muss gesagt werden: Im Backstage Camp und im Seaside Backstage Camp kann man sich ins gemachte Nest legen: Hier gibt es unterschiedlich große, fix und fertig aufgebaute und sofort beziehbare "Tents" mit (laut Anbieter) "großem Komfort". Das kostet natürlich.

"Rock im Park": Und sonst so?

Kurz nach dem Jahreswechsel wurde vom Veranstalter der Auftritt des letzten noch fehlenden Hauptbühnen-Headliners bestätigt: Foo Fighters. In Europa ist die US-amerikanische Multiplatin-Rockband im Jahr 2023 exklusiv nur beim "Rock im Park" (und beim Brüderchen "Rock am Ring") zu hören. Nach den Toten Hosen und Kings Of Leon steht mit den Foo Fighters der dritte Headliner fest.