Rückruf von "Three Sixty Vodka": Es besteht Verletzungsgefahr

In einer Charge des "Vodka 100 Proof" können Glassplitter enthalten sein. Der Hersteller warnt beim aktuellen Wodka-Rückruf vor Gesundheitsschäden.

13.12.2022 | Stand: 14:54 Uhr

Wie das Berliner Unternehmen Three Sixty GmbH auf produktwarnung.eu mitteilt, besteht die Möglichkeit, dass in einzelnen Flaschen des Wodkas Glassplitter enthalten sind.

Rückruf von "Three Sixty Vodka": Welche Flaschen sind betroffen?

Betroffen vom Rückruf sind die silbernen Flaschen der Sorte "Vodka 100 PROOF" mit 0,7 Litern Inhalt. Ob Ihre Flasche betroffen ist, finden Sie über folgende Informationen heraus:

Artikelnummer: Betroffene Flaschen haben die "Art.-Nr. 7000"

Zusätzlich muss folgende Flaschennummer übereinstimmen: EAN Flasche 4007675700002

oder die Kartonnummer: EAN Karton 4007675700033

Sowie die Losnummern L5322182 und L5322181

Die Flaschen-EAN sowie die Losnummern finden Sie auf dem Etikett auf dem Rücken der Flasche. Nur Flaschen mit den angegebenen Losnummern können umgetauscht werden. Andere Chargen sind nicht betroffen und können nicht zurückgegeben werden.

Warum ruft Three Sixty den Wodka zurück?

Grund für den Produktrückruf sind mögliche Glassplitter in den Flaschen. Denn die Flaschen können am Flaschenhals, direkt unterhalb der Verschlusskappe, beschädigt sein. So kann es zu Glasbruch kommen und die Splitter gelangen in die Spirituose. Wenn der Wodka getrunken wird, kann es zu schweren Gesundheitsschäden kommen, so der Hersteller. Denn Glassplitter können zu Verletzungen im Mund- und Rachenraum führen. Außerdem sind auch innere Verletzungen und Blutungen möglich.

Aus Sicherheitsgründen ruft die Three Sixty GmbH deshalb die gesamte Charge zurück. Neben der Rücknahme der bereits verkauften Flaschen werden auch betroffene Flaschen im Handel aus den Regalen genommen.

Wodka-Rückruf: Kann ich die Flasche zurückgeben?

Betroffene Flaschen können Sie einfach dort zurückgeben, wo Sie sie gekauft haben. Entweder Sie lassen sich den Kaufpreis erstatten oder Sie tauschen die Flasche gegen eine Neue um.

Bei Fragen zum Produktrückruf der Three-Sixty-Flasche können Sie sich als Verbraucher auch an die Servicenummer 02522 9302-0 (erreichbar Mo. – Do. von 8.00 bis 16.30 Uhr, Fr. von 8.00 bis 14.30 Uhr) wenden.

