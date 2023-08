Safari-Tour am Gardasee: Wilde Tiere aus dem Auto entdecken

Wer wilde Tiere am Gardasee erleben will, kann eine Safari-Tour mit dem eigenen Auto machen. Wo das geht, welche Tiere es gibt und wie teuer die Tour ist, lesen Sie hier.

25.08.2023 | Stand: 16:46 Uhr

Der Gardasee ist eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Vor Ort kann man etwa wandern gehen, sich an ruhigen Orten erholen oder Sehenswürdigkeiten besuchen. Zudem lädt der größte See Italiens bei den entsprechenden Wassertemperaturen auch zum Schwimmen oder anderen Wassersportarten ein.

Zu Wasser, wie zu Land sollten Reisende aber auf ihre Umgebung achten, denn am Gardasee sind zwei giftige Schlangenarten heimisch und es gibt Bären, Luchse sowie Wölfe. Wer in seinem Gardasee-Urlaub auf das Abenteuer "wilde Tiere sehen" aber nicht verzichten will, kann hier eine Safari-Tour mit dem eigenen Auto machen.

Safari-Tour mit dem Auto: Wo ist das am Gardasee möglich?

Der Zoo und Safari-Park Parco Natura Viva ist laut gardasee.de ein großer, moderner zoologischer Garten sowie ein wichtiges Zentrum für den Schutz und die Erhaltung gefährdeter Arten. Wer im Urlaub wilde Tiere sehen möchte, ist hier genau richtig, denn der Park im Südosten des Gardasees nahe Pastrengo bietet eine Safari-Tour mit dem Auto an.

Wie der Park auf parconaturaviva.it schreibt, kann der Safari-Park mit dem eigenen Fahrzeug - möglich ist das mit einem geschlossenen Auto, einem Wohnmobil oder Bus - "wie auf einer aufregenden afrikanischen Safari" besucht werden. Zu sehen seien dann aus unmittelbarere Nähe Herden von Pflanzenfressern, Löwenrudel, Flusspferde, Nashörner sowie verschiedene Vogelarten.

Safari-Park am Gardasee: Welche Tiere gibt es hier?

Welche Tiere auf der Tour durch den Safari-Park genau zu sehen sind, ist auf der Tour-Karte des Parks zu sehen. Insgesamt 23 Stationen mit verschiedenen Tieren sind hier vermerkt:

Antilope (verschiedene Arten)

Strauß

Watussirind

Blutbrustpavian (Dschelada)

Zebra

Storch

Lemuren (verschiedene Arten)

Gnu

Nashorn

Giraffe

Flussschwein

Somali-Wildesel

Westafrikanisches Zwergschaf

Hyäne

Löwe

Gepard

Auf der Tour durch den Safari-Park in der Nähe des Gardasees gelten laut parconaturaviva.it einige Regeln, die beachtet werden müssen. Besucherinnen und Besucher werden gebeten...

Tiere nicht zu belästigen oder zu füttern sowie keine Gegenstände aus dem Auto zu werfen.

Hunde oder Katzen nur in einer Tiertransportbox im Auto mitzunehmen.

zu beachten, dass Tiere auf der Straße Vorfahrt haben.

bei Problemen dreimal kurz zu hupen und anschließend im Auto zu bleiben und auf Hilfe zu warten.

zu ihrer eigenen Sicherheit auf keinen Fall aus dem Auto zu steigen sowie Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Übrigens: Wer kein eigenes Auto hat, kann vor Ort den Jeep-Safari-Service buchen. Und wer nach der Safari noch nicht genug hat, kann den Tierpark besuchen. In diesem können laut gardasee.de zu Fuß die Lebensräume der Wildtiere der fünf Kontinente entdeckt werden.

Safari mit dem eigenen Auto oder Jeep-Safari: Wie teuer sind die Tickets?

Im Parco Natura Viva sind im Tagesticket von 4. März bis 10. Dezember 2023 sowohl die Safari-Tour mit dem eigenen Auto als auch der Tierpark inbegriffen. Bei einem Besuch von 11. Dezember bis 7. Januar 2024 kann laut parconaturaviva.it nur der Tierpark besucht werden und im Januar sowie Februar ist der Park aufgrund der Winterpause geschlossen.

Wer den Safari-Park unter der Woche besuchen möchte, kann online ein "Smart Ticket 2023" buchen. Kinder von 0 bis 5 Jahren haben freien Eintritt, Kinder von 6 bis 12 Jahren zahlen 17 Euro und Erwachsene 24 Euro. Ermäßigte Tickets für Senioren ab 65 Jahren (22 Euro) sowie Menschen mit Behinderung (10 bis 15 Euro) und deren Begleitpersonen sind online nicht verfügbar und können nur an der Kasse vor Ort gekauft werden.

Für das Wochenende wird laut parconaturaviva.it ein "Undatiertes Tagesticket 2023" benötigt, das an jedem beliebigen Tag genutzt werden kann. Auch hier haben Kinder von 0 bis 5 Jahren freien Eintritt, Kinder von 6 bis 12 Jahren zahlen 19 Euro und Erwachsene 27 Euro.

Wer die Safari-Tour nicht mit dem eigenen Auto machen möchte oder keines hat, kann stattdessen über den Jeep-Safari-Service des Parco Natura Viva einen Jeep mieten. Die Jeeps werden jeweils um 9.30, 11, 12.30, 14 und 15 Uhr auf dem Parkplatz P1 des Parks ausgegeben. Pro Jeep (7-Sitzer) fallen Kosten in Höhe von 50 Euro an - zusätzlich zum Tagesticket.