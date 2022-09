Sandhausen - KSC im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 läuft die Partie SV Sandhausen - Karlsruher SC live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und einen Live-Ticker finden Sie hier.

20.09.2022 | Stand: 06:49 Uhr

Und weiter geht's! Runde 2 im DFB-Pokal steht ins Haus, am 19. und 19. Oktober 2022 gibt es 16 neue Begegnungen. Interessante Paarungen sind dabei - etwa die zwischen den bayerischen Nachbarn München und Augsburg. Der FCA hat den FCB bekanntermaßen erst jüngst kräftig ins Grübeln gebracht, als nämlich die Fuggerstädter die Münchner mit einem wohlverdienten 1:0 in ihre Landeshauptstadt zurücksandten. Und nun im Pokal: wieder ein Heimspiel für Augsburg. "Geschichte wiederholt sich nicht", sagen weise Menschen. Aber Fußballspiele vielleicht?

Doch wir schweifen ab. Eine der Paarungen des 2. Spieltags lautet SV Sandhausen - Karlsruher SC. Wann treffen die beiden Teams im DFB-Pokal 2022/2023 aufeinander? Was ist mit der Übertragung? Kann man das Spiel auch im Free-TV verfolgen? Alle Infos zu dieser Begegnung und den trefflichen Live-Ticker finden Sie bei uns.

SV Sandhausen - Karlsruher SCim DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Im DFB-Pokal-Spielplan für 2022/23 steht geschrieben, dass der SV Sandhausen am Mittwoch, 19. Oktober 2022, auf Karlsruhe trifft. Anstoß ist um 18 Uhr im Sandhausener BWT-Stadion am Hardtwald.

Sandhausen vs. KSC auch im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

2022/23: Sämtliche Spiele DFB-Pokals laufen auf Sky - leider ist das bekanntlich Pay-TV, Sie werden also gnadenlos zur Kasse gebeten. Die Öffentlich-Rechtlichen halten sich etwas bedeckt - ARD und ZDFübertragen besonders zu Beginn des Pokals relativ wenige Matches im Free-TV - die Partie der Sandhausener gegen Karlsruher ist schon mal nicht dabei. Die wichtigsten Infos zur Übertragung gibt es hier im Überblick:

Spiel: SV Sandhausen - Karlsruher SC, 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

SV Sandhausen - Karlsruher SC, 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Mittwoch, 19. Oktober 2022

Mittwoch, 19. Oktober 2022 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen

BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: SV Sandhausen gegen Karlsruher SCim Live-Ticker

Wenn Sie kein Sky-Abo haben und stattdessen eine kostenlose Chance zum Mitfiebern in Echtzeit suchen, sind Sie jetzt am Ziel Ihrer Wünsche! Unser Datencenter beliefert Sie völlig unabhängig von irgendwelchen Abbuchungen mit einem Live-Ticker zu allen Spielen des DFB-Pokals 22/23 - also natürlich auch zum Match der Sandhausener gegen Karlsruhe. Kein Tor bleibt Ihnen verborgen, kein Spielerwechslel., keine Karte. Sie dürfen sich auf Ihrem heimischen Sofa fühlen wie in einer nobel bewirtschafteten Loge im Stadion. Bloß Ihr Bier müssen Sie sich - schlimmstenfalls - selbst aus dem Kühlschrank holen.

Übertragung: Läuft das Spiel Sandhausen vs. KSC nur live auf Sky - oder auch im Free-TV bei ZDF oder ARD?

Der Pay-TV-Anbieter Sky hat sich ausnahmslos alle Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals 22/23 gesichert und präsentiert sämtliche Begegnungen live im TV und Stream. Eine Handvoll Matches läuft auch im Free-TV bei ARD oder ZDF, in der zweiten Runde 2 übertragen beide aber nur je ein Spiel gebührenfrei. Später werden die Big Two dann ein bisschen entspannter - sie liefern die Halbfinal-Spiele und auch das Finale kostenlos frei Haus. Beziehungsweise: Es ist in der Rundfunkgebühr mit drin.

SV Sandhausen gegen Karlsruher SC im DFB-Pokal 2022/23: Bilanz und Infos

Beide Mannschaften haben laut fussballdaten.de insgesamt 16 gemeinsame Spiele hinter sich. Karlsruhe hat dabei achtmal gewonnen, die Sandhausener konnten vier der Spiele für sich entscheiden - viermal Remis also nach Adam Riese. Die Torbilanz beträgt 25:20 zugunsten des KSC.