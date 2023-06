Schafft Netflix das Basis-Abo ab?

Bei Netflix geht es hoch her. Nachdem der Streaming-Dienst erst das Account-Sharing eingestellt hat, gibt es in manchen Ländern auch das Basis-Abo nicht mehr. Kommt das auch in Deutschland?

Von Tiana Zoric

27.06.2023 | Stand: 14:19 Uhr

Streaming-Fans müssen jetzt stark sein - denn Netflix könnte bald noch teurer werden: Denn erst vor kurzem hat der Streaming-Dienst das Account-Sharing abgeschafft. Nun soll Gerüchten zufolge auch das Basis-Abo wegfallen. In Kanada scheint es das Basis-Abo bereits nicht mehr zu geben. Das war bislang so etwas wie der Klassiker unter den Netflix-Abos. Doch wird es auch in Deutschland abgeschafft?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.