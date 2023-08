Schauspieler Simon Schwarz ist die "beste zweite Geige"

Simon Schwarz ist Rudi Birkenberger in der Eberhofer-Reihe und aktuell in "Rehragout-Rendezvous" zu sehen. Fakten über den Schauspieler, die überraschen könnten.

09.08.2023 | Stand: 19:58 Uhr

Geht es um seinen Job, hängt sich Simon Schwarz richtig rein. Zur Not auch gefesselt und an einer Kran-Kette baumelnd in eine Güllegrube. Ganz genau, mit echter Gülle darin. Denn wie der Schauspieler jetzt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung verraten hat, hatte man für die Dreharbeiten des neuesten Eberhofer-Krimis "Rehragout-Rendezvous" keine braune Brühe finden können, mit der sich die Jauche glaubhaft hätte imitieren lassen.

Vielleicht hängt sich der Österreicher deshalb so rein, weil er sein sicheres Einkommen als Schauspieler nicht für selbstverständlich nimmt. "Die Unsicherheit, ob auf einen Job auch der nächste folgt, ist nie ganz weggegangen", sagt der Vater von drei Kindern. Und das, obwohl er in der Rolle des Rudi Birkenberger in der Eberhofer-Reihe schon seit zehn Jahren erfolgreich ist.Epd Film bezeichnete ihn 2019 in einem Porträt gar als "beste zweite Geige" – denn oft sind es die Nebencharaktere ganz nah an der Hauptrolle, in denen Simon Schwarz brilliert.

Eberhofer-"Rehragout-Rendezvous": Simon Schwarz spielt Rudi Birkenberger

Mit seinem Eberhofer-Kollegen und Freund Sebastian Bezzel ist er übrigens auch für die BR-Reihe "Bezzel&Schwarz– die Grenzgänger" unterwegs. In einem Wohnmobil touren die beiden durch Bayern, lernen Orte und Menschen kennen. Im österreichischen Fernsehen ist der 52-Jährige unter anderem aus der Serie "Vorstadtweiber" bekannt, außerdem hat er schon im "Tatort" gespielt. Schwarz' Rollen sind oft schlitzohrig und humorvoll, aber er kann auch ernst. Bewiesen hat er das etwa in "Die Wannseekonferenz", einem Fernsehfilm, beruhend auf wahren Begebenheiten aus der NS-Zeit. Neben der Schauspielerei hat sich Simon Schwarz schon als Produzent und Podcaster versucht.

Aber zurück zur Eberhofer-Kultrolle des Rudi Birkenberger. Auf den ersten Blick stimmen vor allem drei Dinge zwischen Darsteller und Filmcharakter nicht überein. Erstens: Birkenberger findet den Schweinebraten von der Oma "erste Klasse" und verbringt viel Zeit in der Leberkäse-Hochburg Niederkaltenkirchen– Schwarz hingegen isst kein Fleisch. Zweitens: Birkenberger ist Ex-Polizist und fragwürdiger Privatdetektiv – Schwarz hat eine klassische Ballettausbildung abgeschlossen. Und drittens: Birkenberger lebt in Niederbayern– Schwarz in Berlin. FC-Bayern-Fan ist der Schauspieler trotzdem.

Lesen Sie auch