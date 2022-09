"Schlag den Star": Bully gegen Rick Kavanian - alle Infos

ProSieben zeigt eine neue Ausgabe von "Schlag den Star" - diesmal mit Michael Bully Herbig und Rick Kavanian. Alle Infos rund um Teilnehmer, Termin, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

16.09.2022 | Stand: 08:25 Uhr

"Schlag den Star" wird lustig: In einer neuen Runde des ProSieben-Formats treten am kommenden Wochenende wieder zwei Stars gegeneinander an. Diesmal lautet das Motto: "Wer zuletzt lacht, hat gewonnen", denn: Im Duell sind die beiden Comedians Michael Bully Herbig und Rick Kavanian am Start. Sie können auf eine langjährige Beziehung und Bekanntschaft zurückblicken und meinen deshalb, den Gegner durchschauen und überlisten zu können. Schon im Vorfeld der Show behauptet Bully: "Ich habe Rick die letzten 35 Jahre genau studiert. Ich kann seine Gedanken lesen und kenne seine Bewegungsabläufe. Seine größte Schwäche ist sein linkes Glasauge!" Aber auch Rick sieht sein gegenüber chancenlos: "Bullys Achillesferse ist seine Schwäche für Bananen-Split– deswegen habe ich während der Show immer zwei Kugeln Eis in der Hose".

In bis zu 15 Duellen treten die beiden Gegner von "Schag den Star" gegeneinander an. Ziel dabei ist es, so viele Punkte wie möglich zu erlangen und damit die Show zu gewinnen. Das Aufgabenfeld der Spiele reicht von sportlichen Herausforderungen über knifflige Denkaufgaben bis hin zu Wissenstests. Den Gewinner erwartet nach der Show ein Preisgeld von 100.000 Euro, welches an einen selbstgewählten guten Zweck gespendet wird.

Der Moderator Elton wird am Samstag durch den "Schlag den Star"-Abend mit Michael Bully Herbig und Rick Kavanian führen. Kommentiert werden die Spiele von Ron Ringguth. Insgesamt ist das Format eine Produktion von Raab TV.

Wir haben Ihr Interesse für das Samstagabend-Programm geweckt? Hier in diesem Artikel finden Sie alle relevanten Infos rund um "Schlag den Star" mit Bully und Rick Kavanian. Wann ist der genaue Termin? Wer sind die Kandidaten? Wie läuft die Übertragung im TV und Stream ab und gibt es eine Wiederholung?

Wann läuft "Schlag den Star" mit Bully gegen Rick Kavanian? Das ist der TV-Termin

Am Samstag, den 17. September 2022, läuft die neue Folge von "Schlag den Star" auf ProSieben. Los geht es pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Die Spielshow wird live aufgezeichnet und ausgestrahlt.

Wie ist "Schlag den Star" zu sehen?Übertragung im TV und Stream

Als Teil des festen ProSieben-Repertoires läuft die Übertragung von "Schlag den Star" mit Bully gegen Rick Kavanian im Free-TV auf ProSieben.

Zusätzlich gibt es das Promi-Duell in der Comedian-Version auch online zu sehen. Entweder über die Sender-eigene Streaming-PlattformJoyn oder über den ProSieben-Livestream auf der Webseite - beide Optionen sind kostenlos.

Gibt es eine Wiederholung von "Schlag den Star" mit Michael Bully Herbig und Rick Kavanian?

Ihr Samstagabend ist anderweitig verplant? Kein Problem, denn Sie haben zwei Möglichkeiten, "Schlag den Star" mit Bully Herbig und Rick Kavanian auch im Nachhinein noch anzusehen. Am Sonntag, den 16. September 2022 läuft um 12.25 Uhr mittags eine Wiederholung der Live-Sendung. Zudem können Sie die Spielshow online gratis im Stream bei Joyn auch nach der Ausstrahlung noch streamen.

Das sind die Teilnehmer bei "Schlag den Star": Bully und Rick Kavanian im Porträt

Mitte September treten die beiden Comedians Bully und Rick Kavanian bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Die beiden verbindet eine lange Bekanntschaft wie auch Freundschaft. Im Porträt stellen wir Ihnen die beiden Teilnehmer hier kurz vor:

Michael Bully Herbig:

Michael Herbig ist am 29. April 1968 in München geboren und ist dort bei seiner Mutter aufgewachsen. Bereits im Alter von acht Jahren war Herbig klar: Er will unbedingt Schauspieler werden. Bis zur Mittleren Reife zieht er seine Schulausbildung durch und beginnt anschließend eine Lehre als Fotograf. Nach dem Militär und einem gescheiterten Versuch, an der Filmhochschule zu studieren, gründet Bully zusammen mit einem Freund eine Firma für Ansagetexte auf Anrufbeantwortern. Daraufhin engagiert ihn ein privater Radiosender in München als Spaßmacher. Durch einen selbstgedrehten Sketch wird der Privatsender ProSieben auf Herbig aufmerksam und verschafft ihm sein eigenes Format, die Comedy-Show "Bullyparade". Anschließend nimmt auch seine Schauspielkarriere Fahrt auf: Er spielt zum Beispiel bei "Der Schuh des Manitu", "(T)Raumschiff Surprise – Periode 1" und schließlich im Juli 2017 in seinem eigenen Film "Bullyparade – Der Film" mit.

Seinen Spitznamen "Bully" erhält Michael Herbig bereits in der Kindheit. Da in seiner Klasse eine Reihe von Michaels sind, freut sich der Klassenlehrer über jede Unterscheidungsmöglichkeit. Als der kleine FC-Bayern-Fan eines Tages mit dem Trikot seiner Lieblingsmannschaft ankommt, die damals mit dem LKW-Hersteller Magirus-Deutz und dem Slogan "Die Bullen kommen" wirbt, entsteht der Name "Bully".

Rick Kavanian

Rick Kavanian, eigentlich Richard Horatio Kavanian, ist am 26. Januar 1971 in München geboren. Seine Großeltern wanderten von Armenienüber Rumänien nach Deutschland ein, weshalb er Wurzeln in Armenien hat. Aufgewachsen in München studiert Kavanian Politikwissenschaft, Nordamerikanische Kulturgeschichte und Psychologie in München. Während des Studiums arbeitet er gemeinsam mit Michael Bully Herbig für die Radiosendung "Langemann und die Morgencrew". Um Schauspiel zu studieren geht Kavanian 1995 nach New York an das Lee StrasbergTheatre Institute. Als er 1996 zurück nach München kommt, arbeitet er, erneut zusammen mit Bully, für die Radiosendung "Bullys Late Night Show". Mit der Kult-Comedy "Bullyparade" von Michael Herbig wird Kanvadian 1997 schlagartig bekannt. Zusätzlich zeugen Filme der beiden von der erfolgreichen Zusammenarbeit - so sind sie etwa in "Der Schuh des Manitu", "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" und "Hui Buh, das Schlossgespenst" zusammen zu sehen. Zusätzlich spielt Rick Kavanian in "1 1/2 Ritter - Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde" sowie als Berufskiller in der Komödie "Mord ist mein Geschäft, Liebling" mit. Seit 2006 präsentiert er sein eigenes Solo-Bühnenprogramm namens "Kosmopolit".