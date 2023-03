"Die Giovanni Zarrella Show" 2023: Termin, Gäste, Tickets, Übertragung und Wiederholung

"Die Giovanni Zarrella Show" geht im April 2023 live aus Berlin in eine neue Runde. Alle Infos rund um Termin, Tickets, Übertragung und Wiederholung gibt es hier.

14.03.2023 | Stand: 15:05 Uhr

Auch im Jahr 2023 lädt Giovanni Zarrella wieder vier Mal zu seiner Musikshow am Samstagabend ein. Bei der ersten Show des Jahres im Februar traten von Max Giesingerüber Vanessa Mai zu Adam Lambert sowohl nationale als auch internationale Stars auf. Die Wiederholung der letzten Show kann man noch bis zum 25. März 2023 in der ZDF-Mediathek anschauen. Neben Informationen zu den neuen Terminen, Tickets und den Gästen, finden Sie hier auch alle Informationen zur Übertragung im ZDF.

Die "Giovanni Zarrella Show" 2023: Termin der neuen Ausgabe

Nach der ersten Show im Februar, wird die zweite Sendung des Jahres am Samstag, dem 22. April stattfinden. Diesmal nicht in Offenburg, sondern in der Bundeshauptstadt Berlin. Ab 20.15 Uhr empfängt der Moderator im Studio Adlershof dann wieder seine Zuschauer und prominenten Gäste.

Tickets für die "Giovanni Zarrella Show"

Der Ticketverkauf für "Die Giovanni Zarrella Show" in Berlin dauert vom 14. bis zum 16. März 2023. Über die Website des ZDF kann man sich online für maximal vier Tickets bewerben. Die Tickets werden dann per Losverfahren vergeben. Die Gewinner und Gewinnerinnen werden noch in der selben Woche per Mail benachrichtigt.

Alle Infos zur Show auf einen Blick:

Termin: 22.04.2023

Einlass: 18.15 Uhr

Beginn: 20.15 Uhr

Ort: Studio Adlershof, Berlin

Giovanni Zarrella geht dieses Jahr neben seiner Musikshow noch auf Sommer-Tournee durch Deutschland, auch hierfür gibt es noch Tickets.

"Die Giovanni Zarrella Show": Gäste am 22. April 2023

Noch sind die meisten Gäste der neuen Ausgabe eine Überraschung. Die letzten Jahre versprechen einen Mix aus Schlager- und Popmusik, nationalen und internationalen Stars sowie Soloauftritten und Duetten. In der ausverkauften Baden-Arena in Offenburg begrüßte der Moderator zuletzt Roland Kaiser, Andrea Berg und auch Adam Lambert. Außerdem gab es das lang angekündigte Wolkenfrei-Comeback. Die Band wird auch im April wieder Teil der Show sein. Sie waren eine der ersten Künstler, die auf dem offiziellen Instagram-Account der Show angekündigt wurden, gefolgt von vielen Weiteren.

Ilse Dellange und The Boss Hoss

Marc Martel

Sonia Liebing

Howard Carpendale

Ben Zucker

Santiano

Wolkenfrei

Übertragung von "Die Giovanni Zarrella Show" 2023 im TV und Stream

Alle, die keine Tickets für die Show bekommen haben, können diese dann am Samstag, dem 22. April 2023, um 20.15 Uhr live im ZDF verfolgen. Aber auch nach dem Sendetermin kann man die Show noch anschauen - die Aufzeichnung der Sendung ist noch einen Monat nach Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek online.

Die "Giovanni Zarrella Show" erhielt den Deutschen Fernsehpreis

Der italienische Musiker und Moderator Giovanni Zarrella wurde im Jahr 2022 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung" ausgezeichnet. Den Preis bekam er für seine nach ihm benannte Musikshow, die er seit 2021 moderiert. Die Show lebt von einem vielfältigen musikalischem Line-Up aber auch von Zarrellas Moderation und seinen Qualitäten als Enterntainer.

In seiner Show singt und performt Zarrella sowohl alleine als auch mit seinen Gästen zusammen. Oft bekommen die Zuschauer und Zuschauerinnen auch neue Arrangements, bislang unveröffentlichte Duette und exklusive Live-Auftritte zu sehen und zu hören.

