"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Sendetermin, Übertragung, Gäste und alle Infos zur Show

Alle Infos zur neuen Folge "Schlager-Spaß mit Andy Borg" rund um Sendetermin, Übertragung im TV, Gäste, Stream und Wiederholung gibt es hier.

16.01.2023 | Stand: 11:18 Uhr

Der bekannte österreichische Schlagerstar und Fernsehmoderator Andy Borg heißt auch in der 49. Folge "Schlager-Spaß mit Andy Borg" wieder diverse prominente Gäste in seiner Weinstube willkommen, die für musikalische Unterhaltung sorgen.

Alle Informationen rund um Sendetermin, Übertragung, Gäste und Wiederholung finden Sie hier.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Sendetermin der neuen Folge

Folge 49 von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" läuft am 21. Januar von 20.15 bis 22.15 Uhr. Die offizielle 50. Sendung lief bereits am 1. Januar 2023, denn da wurde großes Jubiläum gefeiert.

Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im TV und Stream

Die Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" findet mindestens einmal im Monat Samstagabends im SWR- und SR-Fernsehen statt - und das seit Dezember 2018, als die Sendung an den Start ging. Am 21. Januar 2023 ist die nächste Folge um 20.15 im SWRzu sehen.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Gäste am 21. Januar

Die Sendung will im Jahr 2023 verstärkt Nachwuchskünstlern eine Bühne bieten und soll jungen Talenten als Karrieresprungbrett dienen. Nichtsdestotrotz sind in "Schlager-Spaß mit Andy Borg" auch nach wie vor altbekannte Gesichter von namhaften Sängern dabei. So vereint die Sendung auch in der 49. Folge verschiedene Generationen unter ihrem vielseitigen musikalischen Talent.

Stefanie Hertel, deutsche Schlagersängerin und Fernsehmoderatorin

Eberhard Hertel, Volksmusiksänger und Vater von Stefanie Hertel

Mitch Keller, Schlagersänger und Synchronsprecher

Gitti und Erika, deutsches Schlager-Gesangsduo

Reiner Kirsten, deutscher Schlagersänger und Moderator

Jens Neher, Musiker, Akkordeon-Spieler, Musikschulleiter

Original Willerthaler, Schlagerquartett aus dem Elsass

Amelie Ricca, österreichische Schlägersängerin

Der mit Abstand jüngste Gast der Sendung ist in dieser Folge die 10-jährige Amelie Ricca. Seit sie sechs ist, singt sie leidenschaftlich im Chor und spielt Keybord und Akkordeon. Im Oktober 2022 belegte die gebürtige Wienerin mit ihrem Song "Mich hat ein Engel geküsst" Platz 1 der Austrian Schlager Charts / Singles und im Dezember 2022 ein weiteres Mal Platz 1 mit "Du bist das Liebste für mich".

Mit Jahrgang 1938 ist Eberhard Hertel der älteste Gast in der neuen Folge von "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Gemeinsam mit seiner Tochter Stefanie Hertel, die ebenfalls Sängerin ist, gibt der beliebte Schlagerstar sein musikalisches Talent zum Besten. Ähnlich wie Amelie Ricca hat auch Stefanie Hertel ihre Sängerinnen-Karriere früh begonnen und hatte bereits mit sechs Jahren ihren ersten Fernsehauftritt.

Die Schwestern Gitti und Erika zählen seit den 1970ern zu den beliebtesten Schlagersängern Deutschlands und sind ebenfalls in "Schlager-Spaß mit Andy Borg" dabei. Obwohl das Duo zwischenzeitlich getrennt war, treten die beiden seit 1991 wieder gemeinsam auf.

Gibt es eine Wiederholung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im TV oder Stream?

Eine Wiederholung der 49. Folge von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist nach aktuellen Informationen nicht geplant.

Wer "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im TV verpasst hat, kann ganze Folgen der Sendung allerdings in der ARD-Mediathek online schauen. Die Inhalte sind am Smartphone und auch am PC als Stream abrufbar.

Lesen Sie auch