"Schlager-Spaß mit Andy Borg - Weihnachten" 2022: Gäste, Übertragung und alle Infos

An Weihnachten läuft eine Sonderausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR. Alle Infos rund um Termin, Gäste, Übertragung und Wiederholung gibt es hier.

13.12.2022 | Stand: 09:36 Uhr

Am Heiligen Abend begrüßt Sänger und Moderator Andy Borg die Zuschauerinnen und Zuschauer des SWR in seiner weihnachtlich geschmückten Weinstube. Wir versorgen Sie hier mit näheren Infos zu "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Weihnachten" 2022.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg - Weihnachten" 2022: Der TV-Termin

"Schlager-Spaß mit Andy Borg - Weihnachten" läuft an Heiligabend im SWR. In diesem Jahr fällt der 24. Dezember auf einen Samstag. Sendebeginn ist die Primetime, also 20.15 Uhr. Direkt anschließend laufen dort übrigens die TV-Klassiker "Loriot", "Familie Heinz Becker" und die Geschichte mit den drei Haselnüssen - für wen waren die noch mal? Sie brauchen Ihre Fernbedienung ab Viertel nach acht also nur noch für die Lautstärke.

Und noch ein kleines Vorab-Schmankerl für alle Borg-Fans: Bereits am Samstag, 17. Dezember 2022, präsentiert der Moderator um 20.15 Uhr die nächste reguläre Ausgabe von "Schlager-Spaß". Er steht dann mit Andreas Hastreiter, den Kastelruther Spatzen, Alexander Rier, Marianne Masadi, Teddy & den Lollipops, Petra Kusch-Lück&Roland Neudert sowie den Grubertalern auf der Bühne und gestaltet ein buntes musikalisches Abendprogramm.

Wer sind die Gäste in der Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Weihnachten" 2022?

In seiner großen Weihnachtsausgabe verteilt der Gastgeber musikalische Geschenke und bereitet den Zuschauerinnen und Zuschauern (nicht nur) im Südwesten einen gemütlichen Abend. Besinnlich wird es am Heiligabend mit diesen Gästen:

Heino

Semino Rossi

Claudia Jung

Tom Gaebel

Die jungen Zillertaler

Sigrid und Marina

Trixi-Mädchen-Chor

"Schlager-Spaß mit Andy Borg - Weihnachten" 2022: Wer ist der Gastgeber?

Andy Borg wurde am 2. November 1960 in Wien geboren, sein bürgerlicher Name lautet Adolf Andreas Meyer. Nach der Mittelschule machte er eine Lehre als Automechaniker. In der ORF-Talentshow "Die große Chance" wurde er für den Schlager entdeckt - zunächst tummelte er sich hauptsächlich bei den Volkstümlichen. Seinen späteren Künstlernamen wählte er aus Bewunderung für den Tennisspieler Björn Borg.

Seinen Durchbruch schaffte Andy Borg 1982 mit dem Schlager "Adios Amor". 1990 nahm er mit dem damaligen Kinderstar Alexandra am Grand Prix der Volksmusik teil. Sie wurden Dritter - hinter keinen Geringeren als den Kastelruther Spatzen und dem Alpentrio Tirol.

Seine Moderatoren-Karriereschritte: Südwest-Fernsehen, Das Erste, "Musikantenstadl" als Nachfolger von Karl Moik(ARD, ORF, SRF) und seit 2018 "Schlager-Spaß mit Andy Borg" beim SWR.

Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Weihnachten" 2022 im TV oder Stream beim SWR

Wenn Sie mögen, können Sie "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Weihnachten" 2022 ganz konventionell im linearen TV-Programm des SWR miterleben. Falls Sie es lieber digital hätten, sind Sie im Live-Stream des Senders bei der ARD bestens aufgehoben - hier läuft die Weihnachts-Schlagersause zur gleichen Zeit.

Gibt es auch eine Wiederholung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Weihnachten 2022"?

Na klar, die gibt es - in der Mediathek der ARD. Dort ist die weihnachtliche Sendung mit Andy Borg noch eine ganze Weile für Sie abrufbereit.

