Let's Dance: Jetzt werden die Tanzpartner getauscht

29.03.2023 | Stand: 13:31 Uhr

Obwohl es bereits die 16. Staffel der Promi-Tanzshow ist, gibt es ein Novum: In der kommenden Show müssen die Kandidaten mit neuen Tanzpartnern starten. Das wurde am Ende der fünften Show vergangenen Freitag bekannt gegeben. Welche Paare in Show 6 miteinander tanzen, lesen Sie hier im Artikel.

Let's Dance: Partnertausch in Show 6

Ganz so einfach ist der Partnertausch nicht. Gerade erst hatten die Tanzpaare sich aneinander gewöhnt und müssen sich jetzt schon wieder auf jemand Neues einstellen. Auf die Ankündigung am Ende der fünften Show wirkten die Teilnehmer geschockt. So auch Juror Jorge Gonzáles: "Ich bin überrascht, denn das wird eine große Überforderung" sagte er noch während der Live-Sendung.

Let's Dance: Diese Paare tanzen in Show 6

Und trotz aller Überraschung müssen sich die Kandidaten jetzt auf die Show vorbereiten. Dann tanzen sie nämlich mit diesen Profi-Tänzern zusammen:

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi tanzt mit Zsolt Sándor Cseke

Ex-Handballprofi Mimi Kraus tanzt mit Ekaterina Leonova

Ex-Turnprofi Philipp Boy tanzt mit Christina Luft

Boris Beckers Sprössling Anna Ermakova tanzt mit Christian Polanc

TV-Koch Ali Güngörmüs tanzt mit Patricija Ionel

Mentalist Timon Krause tanzt mit Isabel Edvardsson

Entertainer Knossi tanzt mit Mariia Maksina

Sharon Batiste tanzt mit Valentin Lusin

YouTuberin Julia Beautx tanzt mit Vadim Garbuzov

Ob die neuen Tanzpaare gut miteinander harmonieren, stellt sich am kommenden Freitag heraus. Los geht es um 20.15 Uhr live bei RTL. Sicher ist allerdings: Der Partnertausch bleibt eine einmalige Sache. In Show 7 tanzen wieder alle mit ihren ursprünglichen Tanzpartnern.

Let's Dance: Wer ist raus?

Einige Kandidatinnen und Kandidaten mussten die Sendung bereits verlassen. So schafften es Tiktok-Star Younes Zarou, Model Alex Maria Peter, Komiker Abdelkarim, Sängerin Natalia Yegorova und Unternehmerin Sally Özcan nicht in die sechste Runde der Tanzshow.

