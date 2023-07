Beinahe ertrunken beim Nabada: Diese Bilanz ziehen Polizei und Wasserwacht

Beim Nabada am Schwörmontag hatten die Rettungskräfte in Ulm und Neu-Ulm wieder gut zu tun. Die Wasserwacht berichtet auch von vereinzelt schwereren Fällen.

25.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Trotz der widrigen Wetterbedingungen war wieder jede Menge los auf und neben der Donau beim Nabada am Schwörmontag in Ulm und Neu-Ulm. Die Polizei geht von insgesamt rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern entlang der beiden Ufer auf bayerischer und baden-württembergischer Seite aus. Wie viele Menschen sich im Wasser aufhielten, konnte keine Blaulicht-Organisation bestimmen. Jedoch liegen bereits erste Einsatzzahlen vor. Zwar wird die Lage als größtenteils unauffällig beschrieben, vereinzelt aber war der Bedarf an Hilfe dann doch größer.

