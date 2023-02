Semino Rossi im Porträt: 20 Jahre wartete er auf den Erfolg

Lieder wie "Rot sind die Rosen" verhalfen dem Schlagerstar Semino Rossi zum großen Erfolg. Hier lesen Sie Wichtiges rund um seine Ehe und warum er sich eine Auszeit nahm.

Dem in Argentinien geborenen und aufgewachsenen Semino Rossi war schon als Kind klar, dass er einmal als Sänger Karriere machen möchte. Um dies zu erreichen, verließ er sein Heimatland in Südamerika und machte sich auf den Weg nach Europa. Die richtige Entscheidung, denn Semino Rossi etablierte sich im deutschsprachigen Raum als einer der größten und beliebtesten Schlagerstars. Hier erfahren Sie, wie der "Rot sind die Rosen"-Sänger den Durchbruch als Musiker geschafft hat und weswegen das Jahr 2022 für Semino Rossi eines der schönsten und härtesten überhaupt war.

Semino Rossi im Steckbrief: Alter, Wohnort und Partnerin

Beruf: Schlagersänger

Schlagersänger Bürgerlicher Name: Omar Ernesto Semino

Omar Ernesto Semino Geboren: am 29. Mai 1962 in Rosario (Argentinien)

am 29. Mai 1962 in Rosario (Argentinien) Alter: 60

60 Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Größe: 182 cm

182 cm Partnerin: Ehefrau Gabi (1986-2020, seit 2022)

Ehefrau Gabi (1986-2020, seit 2022) Kinder: zwei Töchter (Laura und Vanessa)

zwei Töchter (Laura und Vanessa) Wohnort: Mils bei Hall in Tirol (Österreich)

Gut Ding will Weile haben: Semino Rossi schafft mit 40 Jahren den Durchbruch

Der in Argentinien geborene Semino Rossi wuchs als Sohn eines Tangosängers und einer Pianistin in ärmlichen Verhältnissen auf. Seine musikalisch begabten Eltern waren der Grund, weshalb Musik seit seiner Geburt ein fester Bestandteil seines Lebens war. Das Gitarrespielen brachte Semino Rossi sich mit 5 Jahren bereits selbst bei. Kein Wunder also, dass der Traum vom Sängerdasein für Semino Rossi schon in Kindertagen erweckt wurde.

Um seinen Karrierewunsch in Erfüllung gehen zu lassen, buchte der 22 Jahre alte Semino Rossi ein One-Way-Ticket nach Europa. Am 19. März 1985 flog der argentinisch-italienische Sänger nach Spanien, in der Hoffnung, dort Bekanntheit in der Musikbranche zu erlangen. Doch der große Erfolg ließ auf sich warten. Zunächst musste sich Semino Rossi als Straßenmusiker und mit Auftritten in Hotels, Bars und Restaurants über Wasser halten.

2001 schien sich dann das Blatt für ihn zu wenden. Während eines Auftritts auf einer Geburtstagsfeier wurde er von einem Vertreter der Plattenfirma Koch Universal Music entdeckt. Dieser gab die Demo-CD von Semino Rossi an Franz Koch selbst weiter, welcher den Argentinier wenige Tage später persönlich anrief. "Als er gesagt hat er ist Franz Koch habe ich gedacht es ist die falsche Verbindung," erinnert sich Semino Rossi in einem Interview. "Ich habe 20 Jahre auf diesen Augenblick gewartet." Im Jahr 2001 wurde er außerdem zum "Weltmeister der lateinamerikanischen Musik" ernannt.

Auftritte in den Fernsehsendungen "Winterfest der Volksmusik" mit Florian Silbereisen und Karl Moiks "Musikantenstadl" im Jahr 2004 verhalfen Semino Rossi schließlich zum großen Durchbruch. Sein Debütalbum "Alles aus Liebe", welches im selben Jahr veröffentlicht wurde, holte direkt Doppel-Platin in Deutschland und Österreich. Seither hat Semino Rossi dreizehn Alben veröffentlicht, von denen es sechs bis an die Spitze der österreichischen Albumcharts schafften. Auch in Deutschland erreichte er mit "Ich denk an dich" Platz 1 der Charts.

Die bekanntesten Lieder von Semino Rossi

Rot sind die Rosen (2007)

Bella Romantica (2013)

Wir sind im Herzen jung (2017)

Königin des Sommers (2018)

Hola, hola - Hast du heute Abend Zeit für mich (2019)

Unbeschreiblich weiblich - Umständlich männlich (2020)

Was bitte was (2021)

Liebes-Comeback: Semino Rossi ist nach 2 Jahren Trennung wieder mit seiner Ehefrau Gabi vereint

Semino Rossi lernte seine spätere Frau Gabi kennen, als dieser sich 1986 seinen Lohn noch als Straßenmusiker verdiente. Der gebürtige Argentinier und die Südtirolerin heirateten schließlich einige Jahre später. Im Frühjahr 2020 wurde bekannt, dass sich Semino Rossi und seine Gabi nach knapp 30 Jahren Beziehung getrennt haben.

Nach zwei Jahren der Trennung kam jedoch die öffentliche Mitteilung, dass das Paar um Gabi und Semino Rossi wieder zueinander gefunden hat. "Ich glaube, das hat uns wachsen lassen," sagte Semino Rossi 2022 dem MDR. "Vielleicht sind wir uns jetzt mehr bewusst, was wichtig ist im Leben."

Semino Rossi hat zwei Töchter, Laura und Vanessa. Seit 2019 konnte sich Semino Rossi neben Papa nun auch Opa nennen. Sein Enkel Leonardo scheint die Leidenschaft zur Musik von seinem Großvater vererbt bekommen zu haben. "Ich habe für Leonardo schon ein bisschen Gitarre gespielt," erzählte Semino Rossi. "Er liebt die Musik." Anfang 2022 durfte er sein zweites Enkelkind Sofia begrüßen.

Auszeit, Corona und Tour-Absage: Semino Rossi erleidet 2022 viele Rückschläge

Obwohl die Geburt seines zweiten Enkelkindes 2022 und die Wiedervereinigung mit seiner Frau Gabi schöne Moment für Semino Rossi waren, musste er 2022 auch viele Rückschläge verkraften.

Im April 2022 wurde bekanntgegeben, dass Semino Rossi sich bis Mitte Juni aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen und aus der Öffentlichkeit zurücktreten wird. "Emotional haben ihn die zwei Jahre Pandemie wie auch aktuelle, besorgniserregende soziale und politische Entwicklungen mehr berührt und Kraft gezehrt, als er es für möglich gehalten hatte," heißt es in dem Statement auf Facebook.

Am 20. Juli 2022 teilte Semino Rossi seinen Followern mit, dass er an COVID-19 erkrankt ist. "Leider hat es mich jetzt auch erwischt und ich bin positiv auf Corona getestet worden," heißt es auf der offiziellen Facebookseite. Aus diesem Grund konnte der Sänger auf der "Schlager-Open-Air"-Veranstaltung in Bad Krotzingen nicht teilnehmen. Anstelle von Semino Rossi war deshalb sein Kollege Andy Borg auf der Bühne zu sehen.

Ende September 2022 musste Semino Rossi seine geplante Jubiläumstour "So ist das Leben" absagen. Auf Facebook teilte das Management-Team von Semino Rossi seinen Fans mit, dass diese Entscheidung aufgrund von "logistischen, technischen und personellen Gründen" gefallen ist. Der Sänger selbst war sehr mitgenommen von der Tour-Absage: "Leider ist das Leben so und wir können das nur akzeptieren."

