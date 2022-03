"Shopping Queen" in Augsburg: Sendetermine, Kandidatinnen und Übertragung

"Shopping Queen" wird wieder in Augsburg gedreht. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine, Kandidatinnen, Übertragung und Wiederholung.

08.03.2022 | Stand: 07:54 Uhr

Ende Januar feierte "Shopping Queen" sein zehnjähriges Jubiläum und nun kommt der pinke Bus wieder nach Augsburg. Fünf Kandidatinnen stellen sich der Herausforderung und versuchen Guido Maria Kretschmer zu überzeugen.

Wie lautet das Motto in Augsburg? Welche Kandidatinnen sind dabei? Hier lesen Sie die Antworten. Außerdem finden Sie alle Infos rund um die Sendetermine und die Übertragung im TV.

"Shopping Queen" in Augsburg: Das sind die Sendetermine

Die Augsburg-Woche ist wie gewohnt von Montag bis Freitag täglich um 15.00 Uhr bei Vox zu sehen. Tag 1 in Augsburg läuft am 14. März. Das Finale wird am Freitag, 18. März 2022, übertragen.

Das sind die Sendetermine im Überblick:

Tag 1 in Augsburg: 14. März 2022, 15 Uhr, Vox

Tag 2 in Augsburg: 15. März 2022, 15 Uhr, Vox

Tag 3 in Augsburg: 16. März 2022, 15 Uhr, Vox

Tag 4 in Augsburg: 17. März 2022, 15 Uhr, Vox

Tag 5 in Augsburg: 18. März 2022, 15 Uhr, Vox

Kandidatinnen und Motto von "Shopping Queen" in Augsburg

Hier haben wir einen Überblick über die Kandidatinnen der "Shopping Queen" Augsburg-Woche für Sie:

Tag 1: Leila

Tag 2: Bettina Verona Pooth und Guido Maria Kretschmer im Interview

Tag 3: Luana Verona Pooth und Guido Maria Kretschmer im Interview

Tag 4: Carina Verona Pooth und Guido Maria Kretschmer im Interview

Tag 5: Sarah Verona Pooth und Guido Maria Kretschmer im Interview

Die fünf Kandidatinnen müssen sich folgendem Motto stellen:

" Gewollt gerollt! Finde einen tollen Look, rund um deinen neuen Rollkragen! Verona Pooth und Guido Maria Kretschmer im Interview "

"Shopping Queen" in Augsburg: Übertragung im TV und Stream

"Shopping Queen" ist wie immer beim Free-TV-Sender Vox zu sehen - auch die Augsburg-Folgen. Wenn Sie die Sendung lieber unabhängig von den Sendeterminen sehen möchten, können Sie die Augsburg-Woche auch über den Streaming-DienstRTL+ im verfolgen. Die Folgen sind sieben Tage nach der Ausstrahlung im Fernsehen kostenlos verfügbar. Danach können Sie die Augsburg-Folgen nur mit einer Premium-Mitgliedschaft streamen. Das Abo kostet 4,99 Euro im Monat.

Gibt es eine Wiederholung von "Shopping Queen" in Augsburg?

Bei RTL+ können Sie alle Folgen von "Shopping Queen" auch nach der TV-Ausstrahlung streamen. Außerdem werden die Folgen kostenfrei im Fernsehen als Wiederholung gezeigt. Hier sehen Sie die Termine für die Wiederholungen im Überblick:

Tag 1 in Augsburg: 15. März 2022, 12 Uhr, Vox

Tag 2 in Augsburg: 16. März 2022, 12 Uhr, Vox

Tag 3 in Augsburg: 17. März 2022, 12 Uhr, Vox

Tag 4 in Augsburg: 18. März 2022, 12 Uhr, Vox

Tag 5 in Augsburg: noch kein Wiederholungstermin bekannt

"Shopping Queen" in Augsburg: Die schrägsten Kommentare von Guido

Das Konzept der Sendung sieht folgendermaßen aus: Jeden Tag darf eine andere Kandidatin mit einem Budget von 500 Euro eine vierstündige Shopping-Tour starten. Sie darf die Kleidung zwar frei auswählen, für einen Gewinn, der ein Preisgeld von 1000 Euro einbringt, sollten die Kandidatinnen aber das Motto erfüllen. Am Ende jeder Folge präsentiert die jeweilige Kandidatin des Tages ihr Outfit und ihre Mitstreiterinnen müssen ihr Punkte geben.

Im Finale erfahren die Kandidatinnen auch die Punkte von Guido. Während der Shopping-Tour wird der Designer zugeschaltet und nimmt bei seinen Kommentaren kein Blatt vor den Mund. Vox hat einige Lieblingskommentare der Zuschauer über zehn Jahre "Shopping Queen" zusammengetragen.

Hier sehen Sie einige Klassiker: