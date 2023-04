Leggings im Flugzeug: Warum das die falsche Wahl sein könnte

Bequem und "casual" muss es sein. Die Leggings erfreut sich bei Flugreisenden großer Beliebtheit. Warum eine Reiseexpertin dringend davon abrät, lesen Sie hier.

12.04.2023 | Stand: 07:12 Uhr

Bequem und "casual", bloß nicht zu steif und formell. Anzug- und Schlippsträger auf Langstrecken-Flügen kann man meist an einer Hand abzählen. Wer mag schon unbequeme Kleidung bei einem acht-, neun oder sogar zehnstündigen Flug anziehen? Stattdessen vor allem bei Frauen sehr beliebt: die Leggings.

Doch das komfortable und gleichzeitig sehr eng anliegende Kleidungsstück hat auch seine Nachteile, das jedenfalls will das britische Online-Portal The Sun von US-Flugexpertin Christine Negroni erfahren haben.

Flugsicherheit: Was spricht gegen die Leggings?

Christine Negroni, die in den USA als Fernseh-Reporterin des Senders ABC-News bekannt ist und als Expertin für Flugsicherheit gilt, äußerte im englischen Boulevard-Blatt nun Bedenken bei der Leggings-Wahl von Passagieren. So soll die beliebte Hose vor allem das Verletzungsrisiko im Falle eines Notfalls deutlich erhöhen: "Es kann sein, dass man durch ein Feuer in der Kabine fliehen muss oder dass es am Boden ein separates Feuer gibt, sobald man das Flugzeug verlässt", zitiert The SunNegroni, die auch ein Reiseblog betreibt.

Die Kunstfasern einer Leggings, so Negroni weiter, sorgten dafür, dass diese leichter zu brennen anfange und am Körper kleben bleibe. "Die sicherste Kleidung, um bei einem Brand an Bord Verletzungen zu vermeiden, ist Baumwollkleidung oder Kleidung aus Naturfasern."

Die richtige Kleidung beim Flug: Polyester oder Baumwolle?

Wie auch die Deutsche Apotheker Zeitung berichtet, stellt brennende Kunststoffkleidung in der Tat eine große Gefahr für die Haut dar. Denn sie würden schmelzen und sich dabei schmerzvoll in die Haut einbrennen. Ob dagegen Negronis Alternativvorschlag, bei einem Flug aus Sicherheitsgründen anstatt auf Polyester- auf Baumwolle-Kleidung zu setzen, so viel weniger gefährlich ist, bezweifelt mitunter Merkur.

Weiter führt Merkur einen Test von Stiftung Warentest zum Thema Brennbarkeit von Kinderkleidung aus dem Jahr 2009 an. Danach breiteten sich Flammen bei Kleidung aus reiner Baumwolle fast immer schneller aus als bei reinem Polyester, das wiederum bei hoher Hitze schmilzt und tropft, und dadurch zu größeren Hautschäden führen könne. Die Wahl der richtigen Kleidung bei einem Flug dürfte somit weit weniger eindeutig sein, wie Negroni vorgibt.

