Sind Ameisen Insekten?

Die kleinen Krabbeltiere leben gemeinsam mit Insekten in Wäldern, auf Wiesen und im eigenen Garten. Doch gehören sie tatsächlich zu dieser Gattung?

13.10.2023 | Stand: 13:22 Uhr

Über 10.000 Arten weltweit, etwa 200 in Europa – die Ameise ist weit verbreitet. 116 etablierte Ameisenarten gibt es in Deutschland, acht davon sind invasiv, also eingewandert. Das schreibt das Rote-Liste-Zentrum auf seiner Internetseite. Ihre Lebensräume sind vielfältig. Laut NABU hat die Ameise die Luft, den Boden, das Wasser, die Pflanzen und sogar andere Tiere als ihren Lebensraum erobert. Mit Ausnahme offener Meere und den Polargebieten kommen Ameisen in allen Biotopen vor.

Ihr Aussehen ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Je nach Art können die Tiere rötlich-braun, wie zum Beispiel die Rote Feuerameise, aber auch schwarz oder gelblich gefärbt sein. An ihrem Kopf sitzen zwei abgewinkelte Fühler, mit denen sie sich orientieren, wie der SWR berichtet. Ameisen leben zudem in großen Staaten zusammen, die auch als Ameisenhügel bekannt sind. Hier herrscht klare Arbeitsteilung.

Ameisen sind Insekten: Das sind die Eigenschaften der Gattung

Ameisen teilen viele Eigenschaften mit der Gattung der Insekten. Sie gehören – wie Bienen und Wespen– zu den Hautflüglern und damit eindeutig zu den Insekten.

Diese Eigenschaften machen Insekten aus:

Der Körper von Insekten besteht immer aus drei Teilen: Dem Kopf, der Brust und einem Hinterleib.

Insekten haben sechs Beine und meist zwei Flügelpaare.

Sie besitzen kein Skelett, der Körper wird von einer dünnen Chitin-Schicht geschützt. Diese wird Außenskelett genannt, wie der NABU schreibt. Durch sie wird der Insektenkörper stabil und gleichzeitig biegsam.

Insekten nehmen pflanzliche und tierische Nahrung zu sich. Wenige essen beides, die meisten Insekten fressen entweder tierisch oder pflanzlich. Selbst aus Holz oder Dung können Insekten Nährstoffe ziehen.

Die Fleischfresser teilen sich auf in Räuber, Parasiten und Aasfresser.

Ameisen: Diese Eigenschaften machen sie zu Insekten

