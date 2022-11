"Sisi", Staffel 2: Start, Folgen, Besetzung und Handlung der neuen Folgen

Staffel 2 der Serie "Sisi" gibt es zur Weihnachtszeit bei RTL+ zu sehen. Wir haben alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Übertragung für Sie.

15.11.2022 | Stand: 13:41 Uhr

Die erste Staffel von "Sisi" gab es Anfang Dezember 2021 bei dem Streaming-DienstRTL+ und später auch im Free-TV bei RTL zu sehen. Mittlerweile sind die Dreharbeiten für Staffel 2 im Baltikum schon längst abgeschlossen - gedreht wurde in Lettland, Litauen und Polen - und die neue Staffel steht kurz vor der Veröffentlichung. Die Zuschauer dürfen sich ab Mitte Dezember wieder auf Dominique Devenport und Jannik Schümann in den Hauptrollen als Sisi und Franz freuen.

Wann geht Staffel 2 von "Sisi" bei RTL+ an den Start? Wie viele neue Folgen gibt es und worum dreht sich die Handlung in Staffel 2? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

"Sisi": Start von Staffel 2

In der ersten Novemberhälfte hat RTL schließlich das Datum der Veröffentlichung von "Sisi", Staffel 2, bekannt gegeben. Die neuen Folgen werden ab dem 16. Dezember auf RTL+ für Kunden des Streamingdienstes zur Verfügung stehen. Die Veröffentlichung kurz vor Weihnachten soll die Zuschauer in der richtigen Stimmung erwischen, denn traditionell wird um die Weihnachtszeit die ursprüngliche "Sissy"-Trilogie im Fernsehen gezeigt.

"Sisi", Staffel 2: Übertragung im Stream und im TV

Lesen Sie auch

Netflix "Die Kaiserin", Staffel 2: Start, Handlung und Besetzung - Was ist bekannt?

Zunächst wird die neue Staffel von "Sisi" nur auf RTL+ zu sehen sein. Doch um den jährlichen Hype um die "Sissy"-Trilogie auszunutzen und den Kult um die österreichische Kaiserin noch ein wenig zu erweitern, bleibt es nicht bei einer gewöhnlichen Stream-Veröffentlichung. Bereits an den ersten beiden Abenden nach der Veröffentlichung auf RTL+ (also am 16. und 17. Dezember) wird die erste Staffel noch einmal bei VOX in der Prime-Time um 20.15 Uhr ausgespielt.

Damit bekommen auch die regulären TV-Zuschauer die Chance, sich mit der Handlung der ersten Staffel vertraut zu machen. Denn als eines der letzten TV-Highlights des Jahres ist die Ausstrahlung von "Sisi", Staffel 2, am 27. und 28. Dezember, auch im Free-TV bei RTL mit jeweils drei Folgen ab 20.15 Uhr geplant. Damit erreicht die neue "Sisi"-Adaption die maximale Anzahl an Zuschauern. Zusammen mit der Übertragung der ursprünglichen Trilogie bestimmt die Geschichte um die junge Kaiserin damit ganz klar die TV-Landschaft der Weihnachtszeit.

Wer es nicht mehr aushält, noch bis Ende des Jahres auf die neuen Folgen zu warten, der wird allerdings trotzdem nicht um ein Abo bei RTL+ herumkommen. Ein solches kann einen Monat lang kostenlos getestet werden und kostet danach 4,99 Euro bzw. das Premium-Abo 9,99 Euro im Monat.

Übertragung im Stream: RTL+

Übertragung im Free-TV: RTL

Wiederholung von Staffel 1: VOX

Handlung von "Sisi": Worum geht es in Staffel 2?

Nach der Geburt ihres Sohnes wird die Freude von Sisi und Franz schnell getrübt: Die Geburt des Thronfolgers stößt Machtkämpfe in Europa an und stellt das Paar vor private und politische Herausforderungen. Während Sisi versucht, sowohl für ihr Volk als auch für ihren Mann stark zu sein, droht Otto von Bismarck damit, Österreich einem neuen Krieg auszusetzen. Sisi hadert damit, ein Dasein wie ein Vogel im goldenen Käfig zu fristen, obwohl sie ihr diplomatisches Geschick immer wieder unter Beweis stellt.

Schließlich tritt die junge Kaiserin eine diplomatische Reise nach Ungarn an. Dort sieht sie sich nicht nur von den Weiten der Puszta und dem einfachen Leben der Einheimischen beeindruckt, sondern auch von Graf Andrássy, dem sie immer näher kommt. Hin und hergerissen zwischen dem charismatischen Rebellenführer und ihrem Ehemann muss Sisi letztendlich eine schwerwiegende Entscheidung treffen.

Besetzung von "Sisi": Die Schauspieler im Cast von Staffel 2

Wie die Handlung in Staffel 2 bereits vermuten lässt, wird Giovanni Funiati als Graf Gyula Andrássy in den neuen Folgen eine größere Rolle übernehmen. Die bekannten Gesichter aus der ersten Staffel sind aber selbstverständlich zum größten Teil wieder mit dabei. Außerdem werden einige neue Schauspieler wie unter anderem Murathan Muslu und Romy Schroeder das Ensemble von "Sisi" ergänzen.

Das sind die Darsteller in Staffel 2 im Überblick:

Dominique Devenport: Sisi

Jannik Schümann: Kaiser Franz Josef

David Korbmann: Graf Grünne

Désirée Nosbusch: Erzherzogin Sophie

Tanja Schleiff: Gräfin Esterházy

Giovanni Funiati als Graf Andrassy

Pauline Rénevier: Herzogin Helene "Néné" in Bayern

Murathan Muslu: Ördön Körtek

Romy Schroeder: Marie

Bernd Hölscher: Otto von Bismarck

Boris Aljinovic: Napoleon III.

Marie Sophie von Reibnitz: Eugénie de Montijo

Amanda da Gloria: Emanuelle

Julia Stemberger: Herzogin Ludovika in Bayern

Marcus Grüsser: Herzog Max in Bayern

Die neuen Folgen von "Sisi": Episoden in Staffel 2

Staffel 2 von "Sisi" umfasst ebenso wie schon die Erste insgesamt sechs neue Folgen, die jeweils etwa 50 Minuten dauern. Die Folgen werden wohl, ebenfalls wie schon in Staffel 1, keine Eigennamen tragen. Doch die Zählung der Folgen knüpft nahtlos an die der vorangegangenen Staffel an. Staffel 2 beginnt folglich mit Folge 7:

Folge 7: 16. Dezember (RTL+)

Folge 8: 16. Dezember (RTL+)

Folge 9: 16. Dezember (RTL+)

Folge 10: 16. Dezember (RTL+)

Folge 11: 16. Dezember (RTL+)

Folge 12: 16. Dezember (RTL+)

"Sisi" Staffel 2: Trailer, Podcast und Instagram-News

Da RTL einen solch großen Aufwand betreibt, um den Zuschauern möglichst viel "Sisi" in der Weihnachtszeit zu bringen, überrascht es nicht, dass er auch die Werbetrommel kräftig schwingt. So wurde beispielsweise ein eigener Instagram-Kanal für die Serie eingerichtet. Dort gibt es neben Infos rund um die neue Staffel auch Seitenhiebe auf die Konkurrenz durch "Die Kaiserin". Denn auch die Netflix arbeitet derzeit an einer Fortsetzung seiner eigenen "Sisi"-Adaption.

Außerdem wurde auf RTL+ ein "Sisi"-Podcast unter dem Titel "Sisi– Ihrer Zeit voraus" eingerichtet. In diesem wird den Spuren der Kaiserin in Wien nachgegangen. RTL zieht also wirklich das volle Werbe-Register, um den Erfolg der Serie zu garantieren.

Ab dem 17. November, Punkt 18.00 Uhr, wird dann auch endlich ein Trailer zur neuen Staffel von "Sisi" verfügbar sein. Sobald es soweit ist, werden wir Ihnen diesen selbstverständlich hier bei uns im Artikel bereitstellen.

(AZ)