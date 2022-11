"Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" 2022: Sendetermine und Sendezeiten

RTL2 zeigt die Promi-Wettkampfshow "Skate Fever". Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine und Sendezeiten der Rollsschuh-Show.

08.11.2022 | Stand: 07:31 Uhr

"Skate-Fever - Stars auf Rollschuhen" lässt die Zeiten der Rollschuh-Discos wieder aufleben. In der Show treten Prominente beim Rollerskaten gegeneinander an. Dabei werden die Zuschauer Woche für Woche mit neuen Mottos und Challenges überrascht.

Eine Chance, für Überraschungen zu sorgen, haben auch die prominenten Teilnehmer. Diese treten in Duos gegeneinander an und führen dabei akribisch einstudierte Choreographien vor. Bereits aus Shows wie "Let’s Dance" ist bekannt, dass einige Promis die Zuschauer mit ungeahnten Fähigkeiten überraschen. Ähnliches ist auch bei "Skate Fever" erwünscht.

Die Show "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" ist eines der TV-Highlights von RTL2dieses Jahr. "Skate Fever" wird sogar über die Übertragung im TV hinaus noch in den Sozialen Medien fortgeführt werden. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine und Sendezeiten der Show.

"Skate Fever - Stars auf Rollschuhen": Wann war Start der neuen Show?

Die erste Runde der neuen, auf Rollschuhen ausgetragenen Wettkampfshow fand am 10. Oktober statt. Parallel dazu wurde in den sozialen Medien die Präsenz von "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" hochgefahren. Denn dort wird nach der Übertragung des Finales die Show noch verlängert. Fans erhalten dort auch nach dem Ende der TV-Übertragung weiterhin Exklusive Einblicke und News über das Format.

Sendetermine und Sendezeiten von "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen"

Seit dem Start der Show am 10. Oktober lief zunächst jede Woche Montag eine neue Folge von "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" bei RTL2. Da mit einem großen Erfolg der Show gerechnet wurde, bekam der Wettkampf die Prime-Time um 20.15 Uhr im Fernsehen. Doch nach den ersten beiden Folgen war bereits klar, dass die Zuschauer nicht sonderlich an dem Spektakel interessiert waren. Daher wurden die weiteren Sendetermine auf Samstag um 18.15 Uhr gelegt. Wir haben Ihnen hier einen Überblick über die einzelnen Sendetermine zusammengestellt:

Folge 1: Montag, 10. Oktober, 18.15 Uhr

Folge 2: Montag, 17. Oktober, 18.15 Uhr

Folge 3: Samstag, 29. Oktober, 18.15 Uhr

Folge 4: Samstag, 5. November, 18.15 Uhr

Folge 5: entfällt

Folge 6: entfällt

Das sind die Kandidaten bei "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen"

Die Wettkampfshow, bei der die Promis im Rollschuh-Fahren gegeneinander antreten müssen, umfasst acht Teams bestehend aus je zwei Prominenten. Diese mussten sich für die Sendung Zeit nehmen, denn die Choreographien, die sie in der Show aufführen müssen, benötigen Übung unter der Anleitung von Profis.

Wir haben Ihnen hier eine Übersicht über die Promis zusammengestellt, die bei "Skate Fever" mitmachen und ihre Rollerskate-Künste unter Beweis stellen möchten:

Adriano Salvaggio

Andrej Mangold

Anna-Carina Woitschack

Gisele Oppermann

Gülcan Kamps

Janina Korn

Janine Pink

Klaudia Giez

Linda Nobat

Manfred Karacsonyi

Melissa Damilia

Prince Damien Ritzinger

Thomas Rupprath

Thorsten Legat

Tobias Wegener

Walter Lehnertz

"Skate Fever -Stars auf Rollschuhen": Wer ist die Moderatorin der Show?

Die Moderation von "Skate Fever" übernimmt die 26-jährige Lola Weippert. Nachdem diese bereits andere RTL-Shows wie "Temptation Island" 2022 moderiert hat, übernimmt sie nun die Aufgabe, dem Publikum die Rollschuh-Show mit ihren wöchentlich wechselnden Mottos zu präsentieren.

Übertragung von "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen"

Die Übertragung von "Skate Fever" fand im Herbst auf RTL2 statt. Neben der gewöhnlichen Übertragung der Sendung im linearen TV-Programm, war sie ebenfalls auf RTL+ zu sehen. Für Abonnenten des Streamingdienstes waren die neuen Folgen der Show dort bereits eine Woche vor ihrer regulären TV-Veröffentlichung zu sehen.

Für echte Fans sollte es zusätzlich noch das Angebot geben, den Social Media-Kanälen zu folgen. Dort war nach der TV-Übertragung noch eine Weiterführung des Formats mit exklusiven Einblicken und weiteren News geplant.

"Skate Fever - Stars auf Rollschuheh" wurde abgesetzt

Am Ende wurde die Sendung jedoch schon nach wenigen Folgen abgesetzt. Zunächst verlor "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" seinen Sendeplatz in der Prime-Time. Doch auch auf dem neuen Sendeplatz im Vorabend-Programm am Samstag konnte sich die Show nicht halten. Dabei war sie eigentlich als DAS TV-Ereignis des Senders konzipiert worden. Doch nach lediglich drei Sendungen war bereits Schluss für das Format.