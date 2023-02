Ski-Alpin-WM 2023 morgen am 14.2.23: Übertragung, Termin, Uhrzeit fürs Team-Parallelrennen

Bei der alpinen Ski-WM findet morgen am 14. Februar 2023 der Mixed-Team-Parallel-Wettbewerb statt. Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit gibt es hier.

13.02.2023 | Stand: 16:03 Uhr

Die Ski-Alpin-Weltmeisterschaft 2023 wird vom 6. bis zum 19. Februar in Courchevel und Méribel in Frankreich ausgetragen. Die Wettkämpfe finden im Skigebiet Trois Vallées in den französischen Alpen statt. Die "drei Täler" bilden das größte Skigebiet in Frankreich mit 600 Pistenkilometern und 159 Liften. Der Mixed-Team Parallel-Wettbewerb wird in Méribel ausgetragen, genau wie alle Rennen der Damen bei der Ski-Alpin-WM 2023.

Bisher haben es die deutschen Athletinnen und Athleten bei der WM noch nicht aufs Treppchen geschafft. Goldmedaillen gab es in den ersten Rennen der Weltmeisterschaft für Italien, Frankreich, Kanada und die Schweiz. Nun haben die Männer und Frauen aus Deutschland gemeinsam die Möglichkeit beim Mixed-Team-Parallelrennen die erste Medaille nach Hause zu holen. Wann findet das Rennen statt? Wo kann man die Ski-Alpin-WM am 14. Februar live im TV und Stream sehen? Antworten auf diese Fragen, den genauen Termin und alle Infos zur Übertragung finden Sie hier.

Team-Parallelrennen bei der Ski-Alpin-WM 2023: Termin und Uhrzeit

Der Team-Parallelwettkampf wird auch "Alpine Team Event" genannt und steht für einen im Mixed (von Männern und Frauen gemeinsam) ausgetragenen Parallel-Riesenslalom. In einer Runde des Wettbewerbs treten aus einer Mannschaft zwei Männer und zwei Frauen im Duell gegen das Gegnerteam an. Für jedes gewonnene Duell erhält die siegreiche Mannschaft einen Punkt und am Ende kommt das Team weiter, das die meisten Punkte erzielen konnte. Sollte nach den vier Duellen Gleichstand herrschen, wird über die Summe der schnellsten Zeit unter den Frauen und unter den Männern die schnellste Mannschaft zum Sieger erklärt.

Bei der Ski-Alpin-WM 2023 findet das Mixed-Team-Parallelrennen am 13. Februar statt. Los geht es um 12.15 Uhr in Méribel. Bei der vergangenen WM 2021 hat sich Norwegen in dem Wettkampf die Goldmedaille gesichert. Schweden schaffte es auf den 2. Platz und auch die deutschen Sportlerinnen und Sportler haben es auf das Treppchen geschafft: Das Team belegte beim Parallelrennen 2021 den dritten Platz. Auch in diesem Jahr zählt Norwegen gemeinsam mit Schweden, den USA, Österreich und der Schweiz zu den Favoriten. Deutschland hat aber auch durchaus Chancen sich beim Parallelrennen die erste Medaille der WM 2023 zu sichern.

Alpine Ski-WM 2023 live im TV und Stream: Übertragung des Mixed-Team-Parallelrennens in Méribel

Alle Rennen der alpinen Ski-Weltmeisterschaft gibt es live im Free-TV zu sehen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich bei der Übertragung ab. Auch der Spartensender Eurosport zeigt das Wintersport-Event im Free-TV.

Neben der Übertragung im Fernsehen gibt es die Ski-WM auch online im Live-Stream zu sehen. Wenn Sie die Eurosport-Berichterstattung online verfolgen möchten, müssen Sie jedoch ein Abo abschließen: Der Sender stellt den Live-Stream kostenpflichtig über discovery+ zur Verfügung. Für das Online-Angebot von ARD und ZDF werden keine Zusatzkosten fällig – zumindest, wenn man von den Rundfunkgebühren absieht.

Die Übertragung des Mixed-Parallelrennens bei der Ski-Alpin-WM 2023 im Überblick:

Termin: 14. Februar 2023

14. Februar 2023 Zeit: 12.15 Uhr

12.15 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF, Eurosport1

ZDF, Eurosport1 Übertragung im Pay-TV: DAZN

DAZN Übertragung im Live-Stream: ZDF-Mediathek, discovery+

Lesen Sie auch