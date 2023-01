Skifahren im Allgäu am Wochenende, 21. und 22. Januar: Gibt es Schnee?

Richtiges Skifahr-Wetter gab es im Allgäu bislang noch nicht. Jetzt fällt wieder mehr Schnee - doch reicht das für den Wintersport? Die Schnee-Prognose für das Wochenende vom 21. und 22. Januar.

18.01.2023 | Stand: 16:28 Uhr

So richtig kann sich der Winter nicht entscheiden. Erst frühlingshafte Temperaturen, jetzt wieder Schnee und Kälte. Doch reicht der Schneefall aus für ein Skiwochenende?

So viel Schnee fällt im Allgäu bis zum Wochenende

Für die kommenden Tage ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) leichter Schneefall angesagt. Jedoch nicht an allen Tagen. Am Donnerstag, 19. Januar 2023, soll es mancherorts schneien. Und auch die Temperaturen bleiben um den Gefrierpunkt herum.

Kein Schneefall ist für Freitag, 20. Januar 2023, angesagt. Zwar bleiben die Temperaturen weiter winterlich, doch schneien soll es nur auf sehr hohen Lagen.

Am Samstag, 21. Januar 2023, soll es nur in der Nähe der Berge leicht schneien. Dafür scheint tagsüber immer mal wieder die Sonne. Und auch am Sonntag, 22. Januar 2023, bleibt der Schnee wahrscheinlich aus. Es bleibt winterlich kalt mit Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Der kräftige Schneefall, den die Skigebiete gerade dringend benötigen, bleibt also weiterhin aus. Die Folge: Viele Skilifte bleiben auch weiterhin geschlossen. In manchen Skigebieten werden die Pisten jedoch beschneit. So reicht es wenigstens für ein wenig Skifahr-Spaß am Wochenende.

Grund dafür ist der außergewöhnlich warme Winter dieses Jahr. Während in der Saison 2021/22 um diese Zeit in Fischen im Allgäu die Schneehöhe etwa 24 Zentimeter betrug, sind es dieses Jahr gerade mal fünf Zentimeter.

Skifahren: Alternativen im Allgäu

Auch wenn es an diesem Wochenende nicht für kilometerlangen Alpinspaß reicht, müssen Sie nicht komplett auf Wintersport verzichten. Denn wer mit der Familie unterwegs ist oder die Ski-Saison noch nicht starten will, findet hier die schönsten Rodel-Strecken in der Region.

Und auch Langläuferinnen und Langläufer können bereits ihre Stöcke in die Hand nehmen. Denn einige Loipen haben geöffnet.

Außerdem haben viele Skigebiete ihre Lifte geöffnet, auch wenn die Pisten weiter geschlossen bleiben. Viele Winterwanderwege können dadurch genutzt werden.

