Skispringen-Weltcup in Lillehammer 2023 der Männer: Übertragung heute am 16. März 2023 live im TV und Stream, Termine und Zeitplan

Der Skispringen-Weltcup 2023 in Norwegen: Auf Oslo am Wochenende folgt nun die Schanze in Lillehammer. Für die Skispringer ist es das letzte offizielle Event der Raw Air 2023. Alles zu Übertragung live im TV und Stream und alle Termine im Zeitplan gibt es hier.

Von Charlotte Jost

16.03.2023 | Stand: 14:19 Uhr