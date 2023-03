Skispringen-Weltcup in Oslo 2023 der Männer: Übertragung live im TV und Stream, Termine und Zeitplan von heute

Beim Skispringen-Weltcup 2023 geht es nach Slowenien nun nach Norwegen: Mit der Raw Air-Etappe in Oslo erwartet die Skispringer das nächste Highlight. Alle Infos zu Übertragung live im TV und Stream sowie alle Termine im Zeitplan gibt es hier.

10.03.2023 | Stand: 07:39 Uhr

Der Skispringen-Weltcup 2023 geht ab 10. März mit der Raw Air-Etappe am Holmenkollen in Norwegens Hauptstadt Oslo in die nächste Runde. Der deutsche Skispringer Andreas Wellingeräußerte sich zum anstehenden Skispringen in Norwegen: "Wir haben noch vier Wochen vor uns, die nächsten zwei Wochen steht die Raw Air an. Ich mag Norwegen, ich mag die Schanzen".

Die Raw Air 2023 ist dieses Jahr zum sechsten Mal ein Teil des Skispringen-Weltcups und steht für eine Reihe von Skisprungwettkämpfen, die in Norwegen auf den Großschanzen von Lillehammer und Osloa ausgetragen werden. Folgende Fragen zum Skispringen-Weltcup werden in diesem Artikel beantwortet:

Wann läuft das Skispringen am Wochenende im TV?

Wann wird das Skispringen in Oslo 2023 der Männer am Wochenende im Fernsehen gezeigt?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen der Männer am Wochenende?

Termine und Zeitplan: Wann findet der Skispringen-Weltcup der Männer 2023 in Oslo statt?

Der Skispringen-Weltcup der Männer 2023 findet von heute am Freitag, 10. März 2023, bis Sonntag, 12. März 2023, in Oslo statt. Hier finden Sie alle Termine und ihre genauen Uhrzeiten:

Freitag, 10. März 2023:



14.45 Uhr: Offizielles Training (zwei Durchgänge)

17 Uhr: Qualifikation (Prolog)

Samstag, 11. März 2023:



13.40 Uhr: Probedurchgang

14.40 Uhr: Einzel-Wettkampf

Sonntag, 12. März 2023:



11.15 Uhr: Qualifikation (Prolog)

16.30 Uhr: Einzel-Wettkampf

Der Skispringen-Weltcup der Frauen 2023 in Oslo ist am selben Wochenende, jedoch finden die Wettkämpfe und somit auch ihre Übertragung zu anderen Uhrzeiten statt.

Skispringen-Weltcup der Männer 2023 in Oslo: Übertragung live in TV und Stream sehen

Skispringen zählt zu den populärsten Wintersportarten in Deutschland, weshalb es meistens eine Live-Übertragung im TV gibt: Der Skispringen-Weltcup der Männer 2023 in Oslo wird sowohl im Privatsender Eurosport als auch im ZDF live übertragen. Zusätzlich ist das Skispringen frei empfangbar im Live-Stream auf Eurosportverfügbar. Am Sonntag gibt es außerdem eine Zusammenfassung im ZDF-Sportstudio zu sehen. Hier sind alle Termine der Übertragung auf einen Blick zusammengefasst:

Übertragung am Freitag, 10. März 2023:

ab 17 Uhr auf Eurosport: Raw Air Skispringen der Herren, HS134 (Qualifikation)

Übertragung am Samstag, 11. März 2023:

ab 14.40 Uhr auf Eurosport: Raw Air Skispringen der Herren, HS134

ab 15.45 Uhr auf ZDF: Raw Air Skispringen der Herren, HS134

Übertragung am Sonntag, 12. März 2023:

ab 11.15 Uhr auf Eurosport: Raw Air Skispringen der Herren, HS134 (Qualifikation)

ab 14.15 Uhr auf Eurosport: Raw Air Skispringen der Herren, HS134

ab 11.15 Uhr auf ZDF-Sportstudio: Zusammenfassung

ab 16.15 Uhr auf ZDF: Raw Air Skispringen der Herren, HS134, 1. Durchgang

ab 17.35 Uhr auf ZDF: Raw Air Skispringen der Herren, HS134, 2. Durchgang

Alle Infos über die Holmenkollen-Schanze in Oslo

Der Holmenkollen ist die älteste Sprunganlage der Welt, denn sie wurde bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts erbaut. Seitdem mehrfach umgebaut und zum Teil abgerissen und grunderneuert, gibt es die Schanze in ihrer heutigen Form seit Herbst 2008. Hier alle Informationen im Überblick: