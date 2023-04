Smartphone als Fernbedienung nutzen: So wird's gemacht

Die Fernbedienung oder Batterien sind mal wieder unauffindbar? Wir erklären Ihnen, wie Sie über WLAN oder Infrarot Ihren Fernseher mit dem Smartphone steuern.

12.04.2023 | Stand: 14:34 Uhr

Das Fußballspiel, die Lieblings-Trash-TV-Show oder der Tatort fängt bald an und die Fernbedienung oder neue Batterien sind wieder mal unauffindbar? Mit Smart-TV gehören diese nervtötenden Samstagabend-Szenarien der Vergangenheit an. Welche App es dazu braucht, was Ihr Fernseher üblicherweise dazu mitbringen muss und welche Alternativen es auch ohne WLAN-Verbindung gibt, erklären wir Ihnen in diesem Artikel.

Steuerung über WLAN

Die üblichste Variante, um den Fernseher mit einem Smartphone zu steuern, funktioniert über eine WLAN-Verbindung. Dazu braucht es allerdings neben einem stabilen Netzwerk auch einen WLAN-fähigen Fernseher, einen sogenannten Smart-TV. Ist beides vorhanden, benötigt Ihr Smartphone nur noch die passende App, um die Geräte im selben Netzwerk miteinander zu verbinden. Hierzu können Apps gewählt werden, die speziell für Ihren Fernseher entwickelt wurden oder auch eine Universal-App, mit der Sie zusätzlich gleich mehrere Geräte steuern können.

TV-Apps für Samsung und LG

Neuere Fernseher der Hersteller Samsung oder LG können bequem über die hauseigenen Fernbedienungs-Apps "SamsungTV Touch Remote" oder die "LG Smart TV Remote" bedient werden. Heruntergeladen werden können diese jeweils für Android- oder Apple-Geräte über den Playstore oder den App Store.

Mittlerweile bieten auch Hersteller sogenannter Peripheriegeräte wie Receiver oder Streaming-Devices passende Apps für die Smartphone-Steuerung an. Damit kann auch der Sky-Receiver oder etwa der "Amazon Fire TV-Stick" mit dem Smartphone bedient werden. Daneben gibt es Universal-Apps, die zwar nicht immer einwandfrei auf die Endgeräte optimiert sind, nebenbei aber einen großen Vorteil haben.

Smart-TV über Universal-App

Denn mit Universal-Apps wie "Sure Universal Remote" oder "TV Master - Smart TV Remote Control" können Sie neben der TV-Fernbedienung gleich mehrere Geräte im Wohnzimmer mit nur einer App steuern. Die Online-Fachzeitschrift computerbild.de zeigt am Beispiel des kostenlosen Anbieters "TV Master - Smart TV Remote Control" wie Sie die App installieren und in diesem Fall Ihr Fernsehgerät anschließend ganz einfach mit dem Smartphone steuern können:

Suchen Sie im Google Playstore oder dem App Store von Apple nach "Universelle (oder Universal) TV-Fernbedienung".

"TV Master – Smart TV Remote Control" auswählen und herunterladen.

Ist die App installiert, öffnen Sie die Anwendung und klicken auf den Button "Fortsetzen". Anschließend erscheinende Werbeanzeigen können getrost übersprungen werden.

In der unteren Bildschirmhälfte erhalten Sie über "WLAN Fernbedienung" eine Übersicht aller kompatibler TV-Hersteller.

Wählen Sie die Marke des Fernsehers, den Sie per Handy steuern möchten.

Im Anschluss erhalten Sie eine Liste aller in der Umgebung verfügbarer Fernseher des Herstellers.

Sobald Sie das gewünschte Modell ausgewählt haben, verbinden sich Ihr Smartphone und der Fernseher.

Die App fordert nun, die Verbindung zum Smartphone am Fernseher zu bestätigen. Tippen Sie hierzu am Handy auf den Button "sicher". Computerbild.de weist zudem darauf hin, dass in der Praxis im Anschluss nicht bei allen TV-Geräten eine Mitteilung aufpoppt.

Sollte sich also ein Fenster am Fernseher öffnen, erlauben Sie die Steuerung per Smartphone. Dafür klicken Sie mit der alten Fernbedienung auf das entsprechende Feld am Bildschirm.

Tragen Sie in der Handy-App den Standort des TV-Geräts ein und klicken Sie auf "Speichern".

Nun können Sie bequem alle TV-Programme und sonstigen Funktionen Ihrer Fernbedienung mit dem Smartphone steuern. Sollte das Smartphone dabei in den Standby-Modus wechseln, muss die Verbindung zum Fernseher gegebenenfalls neu hergestellt werden.

Ohne WLAN: TV steuern mit Infrarot

Sollte ihr älteres Fernseh-Modell über keine WLAN-Funktion verfügen, lässt sich das Gerät alternativ auch über Infrarot steuern. Hierzu brauchen Sie eine Smartphone-App und einen eingebauten Infrarot-Sender an Ihrem Handy. Da dieser in neueren Smartphones häufig nicht mehr verbaut wird, können Sie auf passende Adapter oder Gadgets von Drittherstellern zurückgreifen, die im Internet bereits für 10 Euro erhältlich sind. Um ein Infrarot-Signal zu senden, lassen sich diese für gewöhnlich an die Ladebuchse Ihres Smartphones andocken. Eine passende App zur Steuerung über Infrarot liegt oftmals dem Adapter beim Kauf bei.

