So sehen Sie FC Bayern - 1. FC Köln kostenlos im Free-TV oder Live-Stream

Wo läuft das Spiel FC Bayern - 1. FC Köln ? Wir sagen Ihnen, wo und wie das Match im Free-TV übertragen wird. Außerdem finden Sie hier einen Live-Ticker.

23.01.2023 | Stand: 09:21 Uhr

Der Ball rollt endlich wieder - nach der von vielen Fans als schier endlos empfundenen Winterpause nun auch in der Allianz Arena der Bayern-Metropole. Es geht also um das erste Heimspiel des FCB im gerade angebrochenen Jahr. Rechnet man alle Wettbewerbe zusammen, hat der FC Bayern München nicht weniger als sieben Heimsiege in Folge errungen. Coach Julian Nagelsmann will natürlich an die starken Leistungen Ende 2022 anknüpfen und hat ganz sicher nicht vor, sich dabei vom Hennes-Team in die Suppe spucken zu lassen. Die Kölner haben auf Platz 13 der Tabelle überwintert. Nach dem 7:1 Torhagel gegen Werder Bremen am Samstag stehen die Kölner nun auf Rang 11.

Laut Spielplan der Bundesliga 2022/23 finden das Spiel FC Bayern gegen den 1.FC Köln und der gesamte 17. Spieltag ausnahmsweise unter der Woche statt. Sie möchten mehr über das Spiel zwischenden Bayern und den Rheinländer erfahren? Wir liefern Ihnen alle Fakten und Daten zur Übertragung, dem Termin und der Uhrzeit. Und noch ein paar Infos zu den beiden Mannschaften.

FC Bayern gegen 1. FC Köln: Termin und Uhrzeit für den Anstoß der Partie in der Bundesliga

Der Rekordmeister aus München trifft am 24. Januar 2023 auf Köln. Anpfiff des Spiels ist um 20.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

FC Bayern vs. 1. FC Köln: Übertragung im TV und Live-Stream beim Fußball - auch gratis im Free-TV

Nur relativ wenige der Bundesliga-Spiele gibt es im Free-TV zu sehen - die Übertragung der Begegnung FC Bayern gegen den 1. FC Köln zählt dankenswerter Weise dazu. Außer auf Sat.1 läuft Das Spiel läuft zeitgleich und kostenlos im Stream - auf ran.de und auf Joyn.

Hier ein Überblick der wichtigsten Infos und Eckdaten rund um das Spiel:

Spiel: FC Bayern gegen 1. FC Köln, 17. Spieltag der Bundesliga 2022/23

FC Bayern gegen 1. FC Köln, 17. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Dienstag, 24. Januar 2023

Dienstag, 24. Januar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung im Free-TV: Sat.1

Sat.1 Übertragung im Gratis-Stream :ran.de undJoyn

:ran.de undJoyn Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream:Sky/Wow

Übertragung der Bundesliga 2022/23 live im TV und Online-Stream

Sofern Sie keine Gelegenheit haben, sich das Spiel vor Ort im Stadion anzuschauen, haben Sie bestimmt zu Haus ein passendes Endgerät. Die Übertragung der Bundesliga 2022/2023 teilen sich in dieser Saison hauptsächlich die beiden Sender DAZN und Sky. Sat.1 zeigt nur eine relativ geringe Zahl von Spielen im Free TV, aber dieses Match ist, wie gesagt, dabei.

FC Bayern gegen 1. FC Köln: Bundesliga-Radio und Live-Ticker

Sofern Sie trotz der Gratis-Übertragung im TV und Stream eine eher verbale Teilhabe an dem Match bevorzugen, haben Sie zwei ebenfalls kostenlose Optionen: Im Bundesliga-Radio können Sie das Match live und rein akustisch verfolgen- so sind Sie stets auf dem aktuellen Stand der Partie, ohne ständig gebannt auf einen Monitor starren zu müssen. Außerdem bieten wir Ihnen unseren Live-Ticker. Das Datencenter liefert Ihnen selbst die kleinsten Einzelheiten des Matches völlig kostenlos ins Haus.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

FC Bayern gegen 1. FC Köln: Bilanz und Infos

Das Portal fussballdaten.de verzeichnet bisher satte 102 Begegnungen zwischen dem Münchner Meisterschafts-Rekordhalter und dem Team vom Rhein. Davon konnte der FCB mehr als die Hälfte für sich entscheiden, nämlich 55. Die Kölner siegten 24 Mal, es gab 23 Unentscheiden. Das Torverhältnis beträgt 219:130 zugunsten des FCB.

