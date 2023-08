So viel Gehalt sollte man mit 20, 30 oder 40 Jahren verdienen

Verdiene ich für mein Alter über- oder unterdurchschnittlich? Eine Frage, die sich viele Leute stellen. Hier bekommen Sie eine Hilfestellung, um Ihr Gehalt besser einzuordnen.

Über Geld spricht man nicht, vor allen Dingen nicht über das persönliche Einkommen. Dieser Grundsatz ist hierzulande noch immer weithin verbreitet. Vielleicht haben Sie sich trotzdem schon einmal gefragt, was Ihre Freunde und Familie in etwa verdienen? Besonders interessant wird dieser Vergleich, wenn das Gegenüber auch noch gleich oder ähnlich alt ist. Was aber sind durchschnittliche Gehälter mit 20, 30 oder 40 Jahren? Wir haben recherchiert und sind auf folgende Antworten gestoßen.

So viel Gehalt sollte man mit 20 Jahren bekommen

Besonders die Altersgruppe zwischen 16 Jahren und 24 Jahren befindet sich häufig noch in Ausbildung oder Studium und kann aus diesem Grund nur auf vergleichsweise niedrige Gehälter zurückgreifen. So berichtet etwa das Magazin Business Insider mit Verweis auf eine Studie der Deutschen Bundesbank, dass der besagte Personenkreis jährliche Einnahmen in Höhe von rund 15.400 Euro beziehungsweise 1300 Euro pro Monat vorweisen kann. Gemäß der sogenannten Greenschen Formel sollten junge Leute mit 20 Jahren zudem ungefähr ein Viertel ihres aktuellen Jahresverdienstes gespart haben. Im vorliegenden Beispiel und unter der Annahme, dass man sich der Durchschnittswerte bedient, müssten also knapp 3850 Euro auf der hohen Kante liegen.

So viel Gehalt sollte man mit 30 Jahren bekommen

Da viele junge Menschen nach Abschluss der Ausbildung oder Beendigung des Studiums mit Anfang bis Mitte 20 ins Berufsleben einsteigen, machen sich die Gehälter auch erst dann wirklich bemerkbar. So zeigt die oben bereits aufgeführte Studie der Bundesbank, dass insbesondere der erste feste Job das persönliche Gehalt deutlich ansteigen lässt. Die Altersgruppe zwischen 25 Jahren und 34 Jahren erhält demnach rund 41.800 Euro brutto pro Jahr, was circa 3500 Euro monatlich gleichkommt. Auffällig an dieser Stelle ist, dass das gesparte Geld ebenfalls merklich zugelegt haben sollte. Die Greensche Formel empfiehlt, zumindest ein Jahresgehalt zurückgelegt zu haben, falls einmal finanzielle Probleme auftreten sollten.

So viel Gehalt sollte man mit 40 Jahren bekommen

Über einen weiteren Sprung des Einkommens nach oben dürfen sich Beschäftigte freuen, wenn sie einige Jahre Berufserfahrung vorzuweisen haben. Dies ist meist im Alter zwischen 35 Jahren und 44 Jahren der Fall. Dann sind Gehälter in einem Bereich von knapp 57.200 Euro brutto im Jahr beziehungsweise 4800 Euro monatlich als durchschnittlich anzusehen. Laut der Greenschen Formel sollte man mit 40 Jahren das Dreifache des Jahreseinkommens zur Seite gelegt haben. Geht man vom Bruttolohn aus, müsste man demnach eine Reserve von deutlich über 150.000 Euro aufgebaut haben.

Die genannten Werte spiegeln stets den sogenannten Median wider. Das bedeutet, dass 50 Prozent der Befragten mehr und entsprechend 50 Prozent der Befragten weniger als die aufgeführten Gehälter verdienen. Große Ausreißer sowohl nach oben als auch nach unten bleiben durch diese Methode unberücksichtigt und ermöglichen damit ein verhältnismäßig repräsentatives Ergebnis. Zudem ist von Bruttowerten die Rede, da diese untereinander besser vergleichbar sind. Das Nettogehalt hingegen ist stark von der individuellen Steuerklasse abhängig.