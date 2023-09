Ist Sologamie in Deutschland erlaubt?

Sologamie, also die Selbst-Heirat, ist ein Trend, der immer mehr Anhänger findet. Ist es erlaubt sich in Deutschland selbst zu heiraten?

07.09.2023 | Stand: 08:48 Uhr

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und so gibt es auch Menschen, die sich selbst heiraten - zumindest in den USA. Jüngst hat das die amerikanische Schauspielerin und Sängerin Selina Gomez gemacht. Der Fachausdruck dafür ist Sologamie. Doch ist Sologamie auch in Deutschland erlaubt? Alle Informationen lesen Sie hier.

Was ist Sologamie?

Sologamie ist eine Form der Beziehung und definiert als Heirat mit sich selbst. Im Gegensatz zur Monogamie oder Polygamie braucht man dafür keinen anderen Partner, sondern nur sich selbst.

Sologamie ist ein Trend aus den USA. Meist junge Frauen entscheiden sich, sich selbst zu heiraten. Bekannt wurde das Phänomen 2003 durch die Protagonistin Carrie Bradshaw aus der amerikanischen Serie "Sex and the City", die sich das Ja-Wort gab.

Kann man sich in Deutschland selbst heiraten?

In Deutschland kann man sich nicht selbst heiraten, denn in Paragraph 1353 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) wird die eheliche Lebensgemeinschaft wie folgt definiert: "Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen." Es ist also rechtlich vorgeschrieben, dass die Ehe aus zwei Personen bestehen muss.

Zwar ist es in Deutschland möglich, eine Sologamie-Zeremonie durchzuführen, aber eben nicht wie bei einer normalen Hochzeit im Standesamt, sondern nur im privaten Kreis. So bleibt die Ehe mit sich selbst auch ohne Folgen. Eine Person, die sich mit sich selbst verheiratet hat, ist vor dem Gesetz weiterhin ledig und kann also keine Steuern sparen. Sie bleibt in Steuerklasse 1, wenn sie keine Kinder hat und in Steuerklasse 2, wenn sie Kinder hat. Folgerichtig kann sie sich auch nicht vor dem Gesetz wieder von sich selbst scheiden lassen, da eine offizielle Ehe nie stattgefunden hat.

In Welchen Ländern kann man sich selbst heiraten?

Sologamie wird unter anderem in den USA, Kanada, Großbritannien, Südkorea, Südafrika, Indien und besonders in Japan zelebriert.

Bis jetzt hat eine Selbst-Heirat in keinem Land auf der Welt rechtliche Konsequenzen und bleibt nur ein symbolischer Akt.

Warum heiraten Personen sich selbst?

Für Personen, die sich dafür entscheiden sich selbst zu heiraten, geht es um Selbstliebe und Selbstfürsorge. Manche möchten mit der Sologamie aber auch zeigen, dass sie keinen Partner brauchen, um glücklich zu sein. Zudem soll die Selbst-Heirat das Single-Dasein entstigmatisieren. Personen, die sich selbst heiraten, wollen den Druck von sich nehmen und mit der Sologamie zeigen, dass sie selbstständig sind.

Auch Verletzungen aus der Vergangenheit und enttäuschende Beziehungen können zu Sologamie führen. Andere wollen in jungen Jahren eine Hochzeit erleben, ohne dafür lange nach einem Partner zu suchen.

Welche Personen haben sich selbst geheiratet?

Neben Selina Gomez haben unter anderem auch diese Stars den Trend für sich entdeckt:

2017 heiratete sich Adriana Lima selbst und postete ein Bild auf Instagram, unter das sie schrieb: "Der Ring ist symbolisch, ich verspreche mich damit mir selbst und meinem Glück und ich bin mit mir verheiratet."

2019 teilte die Schauspielerin Emma Watson mit, dass sie sich zwar nicht selbst geheiratet, aber in einer Partnerschaft mit sich selbst ist.

2021 teilte das brasilianische Model Chris Galêra mit, sich der Sologamie-Bewegung angeschlossen zu haben.

Aber auch abseits der Stars, gibt es Menschen, die die Solo-Ehe vollzogen haben:

2017 heiratete die erste Frau Italiens sich selbst, nachdem sie mit 40 Jahren noch keinen Partner gefunden hatte.

2018 gab sich eine Frau aus Hamburg in der evangelischen St.-Pauli-Kirche das Ja-Wort, nur ohne Pfarrer.

Wie läuft eine Sologamie ab?

Bei Sologamie ist so gut wie alles möglich. Entweder man feiert eine klassische Hochzeit mit weißem Brautkleid, Torte sowie mit Freunden und Familie, oder man überlegt sich eine eigene Zeremonie nur mit sich selbst. Ein Ring soll den Schwur zu sich auch für alle anderen sichtbar machen.

Der Trend geht sogar soweit, dass es mittlerweile Anbieter für Solo-Hochzeiten gibt. In Japan etwa gibt es All-Inclusive-Pakete. Enthalten sind ein professionelles Make-Up, ein Foto-Shooting, kleine Flitterwochen und - wenn gewünscht - auch ein Model, das den fehlenden Partner ersetzt. Eine Hochzeit kann richtig teuer werden und auch so ein Spektakel kostet mehrere Tausend Euro.

Auch Reiseveranstalter sind in Japan auf den Zug aufgesprungen und bieten zum Beispiel ein zweitägiges Hochzeitsevent an, bei dem sich alles um die Braut drehen soll: Brautkleidsuche, Styling und Hochzeitsbilder.

In den USA gibt es einen Dienstleister, der Hochzeitsboxen für die Selbstheirat verkauft. Darin enthalten sind je nach Größe Tipps für die Zeremonie, ein Ehering, Karten für ein Gelübde für die eigene Person und 24 Karten für die Selbstliebe. Die Pakete kosten umgerechnet zwischen 23 und rund 400 Euro.