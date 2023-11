"Sommerhaus der Stars": Achtung Spoiler! Dieses Paar holt sich den Sieg

Am 14. November findet das Finale des "Sommerhaus der Stars" statt. Wer aus der 8. Staffel als Siegerpaar hervorgeht, steht aber jetzt schon fest.

14.11.2023 | Stand: 06:40 Uhr

In der nächsten Folge steht bereits das Finale von "Das Sommerhaus der Stars" an - hier treten Serkan und Samira, Maurice und Ricarda, Justine und Arben sowie Hanna und Jessi im Finale. Doch wer als Gewinner aus der Sommerhaus geht, steht schon längst fest. Achtung Spoiler ! Es folgen die Gewinner der aktuellen Staffel.

"Sommerhaus der Stars": Das sind die Gewinner der 8. Staffel

Nachdem in der letzten Folge Aleks und Vanessa erfolgreich aus dem Haus entfernt wurden, steht der Weg nun frei - und zwar für niemand geringeren als Serkan, der "Marionettenspieler" und Samira. Die beiden können sich gegen die anderen verbliebenen Sommerhaus-der Stars-Kandidaten durchsetzen.

Sehr zum Leidwesen der Fans auf Instagram , denn Serkan erhält dort einen richtigen Shitstorm und viele Fans wollen das Sommerhaus nicht weiterschauen. Viele stehen hinter Aleks - auch nach seiner Aussage, dass Serkans Tochter sich mal für ihn schämen werde - und gönnen es Serkan und Samira überhaupt nicht. "Wenn Serkan gewinnt, schaue ich das Sommerhaus nie wieder", so eine Instagram-Nutzerin.

"Sommerhaus der Stars": Fans fordern Änderung von RTL

Auch bei vielen Fans ist der Gewinner der achten Staffel des " Sommerhaus der Stars " kein Geheimnis mehr. Immerhin verkündete die Bild-Zeitung bereits vor ein paar Wochen, wer sich den Sieg holt. Die Fans sind aber zwiegespalten, nicht nur weil Serkan und Samira gerade sehr umstritten sind, sondern auch, weil sie als "Nachrücker" gewinnen. Das empfinden, auch wenn es das schon länger in der Show gibt, viele Fans auf Instagram als unfair. Viele rufen RTL in den Kommentaren dazu auf, diese Regelung zu ändern und ebenso gegen Absprachen vorzugehen, beziehungsweise diese zu verbieten.

Lesen Sie auch

RTL "Sommerhaus der Stars -Das große Wiedersehen": Erste Details bereits durchgesickert

"Liebes Sommerhaus Team, wollt ihr uns hops nehmen? Ihr könnt doch nicht nach wochenlangem Stress und Kampf aus dem nichts 2 reinschicken. Alle anderen haben sich durch die Nominierungen gekämpft und am Ende gewinnt ein Paar, das 0 mit dem Sommerhaus zu tun hatte (...)", so ein Fan auf Instagram . Andere schlagen vor, dass die Zuschauer eine gewissen Zeit doch wählen sollten und nicht mehr die Paare untereinander.

"Sommerhaus der Stars": Fans verteidigen Gewinnerpaar

Doch einige andere Fans können den Unmut nicht verstehen, da die Regeln so schon immer waren. In dieser Staffel ist es tatsächlich nur das erste Mal, dass ein Paar, das nicht von Anfang an im Sommerhaus dabei war, tatsächlich gewinnt. Außerdem verteidigen auch ein paar Fans den Sieg von Serkan und Samira. Sie seien ein "starkes Team" und hätten auch fast jedes Spiel gewonnen - im Gegensatz zu Justine und Arben, denen es der Großteil der Sommerhaus-Fans auf Instagram gegönnt hätten.

So geht am 14. November mit dem Sommerhaus-Finale nun eine turbulente Staffel mit Prügel beziehungsweise Ohrfeigen, einer Anzeige gegen einen Sommerhaus-Mitarbeiter und vielen Streitereien und tiefen emotionalen Abgründen und seltsamen Vorstellungen der Promis zu Ende. "Das große Wiedersehen" verspricht daher auch noch einmal spannen zu werden.