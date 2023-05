Sommerhaus der Stars: Ziehen diese Promi-Paare ein?

Die achte Staffel der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" steht in den Startlöchern. Und damit brodelt auch die Gerüchteküche, welche Stars dabei sein werden. Alles Wichtige, lesen Sie hier im Artikel.

02.05.2023 | Stand: 13:48 Uhr

Das Sommerhaus der Stars kommt auch in diesem Jahr wieder. Bereits zum achten Mal soll die RTL-Show gedreht werden. Dabei leben mehrere "Promi"-Paare miteinander unter einem Dach. Und das über mehrere Wochen.

Neben Stress und Ärger in der Zweck-WG gibt es natürlich auch ein Ziel: Das Paar, das am längsten in der Show bleibt, gewinnt 50.000 Euro. Dafür müssen die Paare in Spielen gegeneinander antreten und sich auch gegenseitig nominieren, sodass sie nach und nach rausfliegen.

Im vergangenen Jahr holten sich Patrick Romer und Antonia Hemmer (Bauer sucht Frau) den Hauptreis. Wie t-online.de berichtet, haben die sich aber bereits wieder getrennt. Sowie mehr als 20 andere Sommerhaus-Paare.

Wie streit- und stressresistent die eigene Beziehung ist, wollen aber auch dieses Jahr wieder einige Promis im TV testen. Zu den Kandidaten kursieren bereits zahlreiche Gerüchte.

Sommerhaus der Stars: Diese vier Paare sollen einziehen

Bei der achten Staffel soll laut bild.de wieder eine Dauerbrennerin des RTL-Reality TV dabei sein: Claudia Obert (61). Die "Luxus-Lady" war bereits in diversen RTL-Formaten und will nun wohl ihre junge Beziehung testen. Denn seit vergangenem August ist Obert mit ihrem 37 Jahre jüngeren Max zusammen.

Und auch ein weiteres "Promi"-Paar soll laut bild.de bereits bekannt sein. Und zwar sollen mit Verena Kehrt (41) und Marc Terenzi (44) weitere Reality-Show-Experten einziehen. Erst im Januar machte Terenzi seiner Verena einen Antrag, nachdem sie aus dem Dschungelcamp flog. Die meisten Menschen kennen die beiden wohl nur als "die Exfreundin von Oli Kahn" und "der Exmann von Sarah Connor".

Auch hauptberufliche Reality-Stars sollen laut bild.de natürlich auch wieder mit von der Partie sein. So soll Reality-Star Aleksandar Petrovic (32) mit seiner Vanessa Nwattu (23) einziehen. Die beiden wurden bei der TV-Show Temptation Island V.I.P. ein Paar. Damals war Petrovic allerdings noch mit seiner heute Ex-Freundin Christina Dimitriou zusammen. Und auch die Love Island-Teilnehmer Dana Feist (26) und Gigi Birofio (23), der auch im Dschungelcamp war, sollen laut bild.de ins "Sommerhaus der Stars" einziehen.